《好好生活》：職能治療師爸媽如何面對嫩嬰與產後憂鬱？

文：陳姸伶、張恩加

為何先照顧好自己很重要？

打從懷孕開始，我們夫妻倆一直在猶豫，到底要不要請育嬰假？當時不幸的虐嬰新聞鋪天蓋地，不管是保母超收，或是托嬰中心工作人員狼狽為奸的監視器影像，在在都讓敏感的準父母心驚膽跳。

我們其實也有想過，要參考網路上的審核標準來找保母或托嬰中心，但想想我們夫妻都是職能治療師，自然就會更注重幼兒全人的發展，以及各種發展指標，所以這溝通成本不管是對我們或對對方來說，都太辛苦了！

於是幾經思量、衡量各方比重之後，我們決定輪番請育嬰留職停薪。如此一來，我們便可以把所學的理論與技法，一一施行在即將出生的孩子身上，同時還可以彼此觀察記錄是否有前後一致。像這樣的專家同儕審查，應該很完美吧？

想想看，在生產前還有懷胎十月，再加上產後護理之家坐月子實習一個月，這對於身心的預備足夠久了吧？當時的我天真地這麼認為。

只是這樣的準備，卻抵抗不住生理激素的變化、生活模式的大幅改變，以及承接全新角色——母親——的巨大壓力。這導致我有一些情緒和行為上的改變，但自己卻渾然未覺。

明明有了情緒困擾，卻不自知

因為相信自己具有職能治療的專業技能，也不時在吸收相關知識，加上生性活潑、樂觀開朗向上，應該能處理嫩嬰的所有問題。而且嫩嬰的前幾個月，最基本也只需要顧好生命徵象就好了，這對我來說怎麼會有問題呢？

雖然我有注意到自己在懷孕後期，連看到虐嬰新聞標題都會掉淚，看到描寫親情的語句，都會想到爸媽對我的好而鼻酸。嗯，不過這些都還算正常啦！畢竟人家說，懷孕就比較多愁善感啊！

可能因為有這樣盲目的驕傲與過度的自信，所以我看不見當時的自己已出現了一些情緒和行為上的改變。

回想起來，那時我大概下午四點半就會開始焦慮，開始檢視自己整天做了些什麼事情。即便鬍鬚張其實不太會過問這些，我還是會忍不住去想。

每天五點整一到，我就開始倒數鬍鬚張回來的車程，還會不時查看Google地圖預估時間。只要他開門的時間超過預計的時間，我就會擺出一張臭臉，質問他為什麼這麼晚？是不知道，家裡還有老婆和小孩在等你嗎？

他注意到我的情緒變化，有時會帶工作上得到的一些小禮物或點心回來，想逗我開心。沒想到我看了之後，卻更加覺得：「你到底是去上班？還是去玩的呀？」

我也更會挑剔他做家事的狀況。洗晾衣服的時候，怎麼會沒把衣服翻正？洗奶瓶怎麼沒有注意到墊圈要洗呢？這樣是怎麼做爸爸的？

終於有了轉機

就這樣過了幾個禮拜。有一天，鬍鬚張下班回家之後，就把我拎起來，將錢包、手機、鑰匙塞到我手中後，很嚴厲地要求我出門去，而且要走一圈才能回來。

「我好累，我不想出門。」我有氣無力地對他說，

「就是因為累，你才更應該出門去走走。」他一邊繼續將手機塞給我，一邊說著。

「你學過那些知識我也會！我才沒有怎麼樣呢！」

「不行，一定要出去。看你要幹嘛都可以，你困在屋子裡已經一整天了，整天都在處理小孩的事情，現在就出門去！」鬍鬚張非常堅持。

算了，就當應付他吧，所以我就出門了。漫無目的地亂走一會後，又去走了夜市一圈。結果回家之後，整個精神狀況就變好了。

親愛的，你看到什麼了呢？沒錯，我當時已經出現一些產後憂鬱情緒的狀況了。

產後出現情緒狀況，真的不是少數人的特質。大概有五○%到八○%的孕產婦，都會經歷這個困難的時期。常見的產後憂鬱症狀包括：

食慾不佳或猛吃 失眠或睡太多 疲勞 專注力差、容易忘東忘西 無望感 情緒起伏大、易怒等狀況

如果你家的孕產婦有出現這些狀況，可以多關心一下該怎麼協助呦！

那個時候因為我獨自一個人，要面對照顧嫩嬰的各種瑣碎事情，一整天下來都待在同一個環境裡面，也沒有跟社會進行任何互動。

這時又從手機上看到各種育兒部落客展示照顧小孩的美好與輕鬆，反觀自己，只會看到自己的不足之處。再加上產後身體的變化，不管是惡露、骨盆疼痛，或是剖腹產傷口的拉扯痛，全部都需要自己面對，壓力真的很大。

我真的很像被住家這小小的四面牆，給圍住了。

忘記該照顧自己，大腦漸漸失去彈性

原來，我忘記要照顧自己了。我沒有關照好自己的狀況，覺得自己一定可以做得很好，卻沒有注意到，自己其實已經好久沒有開懷大笑、已經一整天都沒有梳頭打理自己、已經好久沒有獲取育兒之外的訊息了。

幸好當時，鬍鬚張堅持讓我走出家門，物理性地離開現有的環境，強迫接受外面的刺激。他這麼做，為的是要讓我轉換注意力，不要再去關注那些令我不舒服的事情。當注意力一轉移了，情緒就有緩解的空間。而當情緒有了緩解，大腦就會有餘裕、有彈性，能更靈活地判斷各項事務，做出不同的解決方式。

在這段經歷後過了幾年，我在新聞上見到日本女星竹內結子過世的消息。當時我感觸良多，除了因為年輕時追過不少她所演的劇，可能更因為在她過世前的年初，也才剛生下一個男孩而已。

當時日本的評論，充斥著一片指責：「現在這個老公這麼好，小孩也還這麼小，怎麼這麼自私？」「放下小孩沒媽媽照顧，怎麼沒有想到老公？這樣要顧小孩會很辛苦！」

可是，會不會這位媽媽，就是因為平常想到的，都只是要照顧小孩、要照顧家庭，還要照顧事業仰賴她的夥伴們，結果等到支持不了的時候，才突然發現，原來自己並沒有被好好照顧到？會不會這時才發現，我其實已沒有了自己？

書籍介紹

本文摘錄自《好好生活：職能治療師爸媽，從生活中淬鍊的教養心流》，遠流出版