《好好生活》：職能治療師爸媽如何面對嫩嬰與產後憂鬱？
我們想讓你知道的是
原來，我忘記要照顧自己了。我沒有關照好自己的狀況，覺得自己一定可以做得很好，卻沒有注意到，自己其實已經好久沒有開懷大笑、已經一整天都沒有梳頭打理自己、已經好久沒有獲取育兒之外的訊息了。
文：陳姸伶、張恩加
為何先照顧好自己很重要？
打從懷孕開始，我們夫妻倆一直在猶豫，到底要不要請育嬰假？當時不幸的虐嬰新聞鋪天蓋地，不管是保母超收，或是托嬰中心工作人員狼狽為奸的監視器影像，在在都讓敏感的準父母心驚膽跳。
我們其實也有想過，要參考網路上的審核標準來找保母或托嬰中心，但想想我們夫妻都是職能治療師，自然就會更注重幼兒全人的發展，以及各種發展指標，所以這溝通成本不管是對我們或對對方來說，都太辛苦了！
於是幾經思量、衡量各方比重之後，我們決定輪番請育嬰留職停薪。如此一來，我們便可以把所學的理論與技法，一一施行在即將出生的孩子身上，同時還可以彼此觀察記錄是否有前後一致。像這樣的專家同儕審查，應該很完美吧？
想想看，在生產前還有懷胎十月，再加上產後護理之家坐月子實習一個月，這對於身心的預備足夠久了吧？當時的我天真地這麼認為。
只是這樣的準備，卻抵抗不住生理激素的變化、生活模式的大幅改變，以及承接全新角色——母親——的巨大壓力。這導致我有一些情緒和行為上的改變，但自己卻渾然未覺。
明明有了情緒困擾，卻不自知
因為相信自己具有職能治療的專業技能，也不時在吸收相關知識，加上生性活潑、樂觀開朗向上，應該能處理嫩嬰的所有問題。而且嫩嬰的前幾個月，最基本也只需要顧好生命徵象就好了，這對我來說怎麼會有問題呢？
雖然我有注意到自己在懷孕後期，連看到虐嬰新聞標題都會掉淚，看到描寫親情的語句，都會想到爸媽對我的好而鼻酸。嗯，不過這些都還算正常啦！畢竟人家說，懷孕就比較多愁善感啊！
可能因為有這樣盲目的驕傲與過度的自信，所以我看不見當時的自己已出現了一些情緒和行為上的改變。
回想起來，那時我大概下午四點半就會開始焦慮，開始檢視自己整天做了些什麼事情。即便鬍鬚張其實不太會過問這些，我還是會忍不住去想。
每天五點整一到，我就開始倒數鬍鬚張回來的車程，還會不時查看Google地圖預估時間。只要他開門的時間超過預計的時間，我就會擺出一張臭臉，質問他為什麼這麼晚？是不知道，家裡還有老婆和小孩在等你嗎？
他注意到我的情緒變化，有時會帶工作上得到的一些小禮物或點心回來，想逗我開心。沒想到我看了之後，卻更加覺得：「你到底是去上班？還是去玩的呀？」
我也更會挑剔他做家事的狀況。洗晾衣服的時候，怎麼會沒把衣服翻正？洗奶瓶怎麼沒有注意到墊圈要洗呢？這樣是怎麼做爸爸的？
終於有了轉機
就這樣過了幾個禮拜。有一天，鬍鬚張下班回家之後，就把我拎起來，將錢包、手機、鑰匙塞到我手中後，很嚴厲地要求我出門去，而且要走一圈才能回來。
「我好累，我不想出門。」我有氣無力地對他說，
「就是因為累，你才更應該出門去走走。」他一邊繼續將手機塞給我，一邊說著。
「你學過那些知識我也會！我才沒有怎麼樣呢！」
「不行，一定要出去。看你要幹嘛都可以，你困在屋子裡已經一整天了，整天都在處理小孩的事情，現在就出門去！」鬍鬚張非常堅持。
算了，就當應付他吧，所以我就出門了。漫無目的地亂走一會後，又去走了夜市一圈。結果回家之後，整個精神狀況就變好了。
親愛的，你看到什麼了呢？沒錯，我當時已經出現一些產後憂鬱情緒的狀況了。
產後出現情緒狀況，真的不是少數人的特質。大概有五○%到八○%的孕產婦，都會經歷這個困難的時期。常見的產後憂鬱症狀包括：
- 食慾不佳或猛吃
- 失眠或睡太多
- 疲勞
- 專注力差、容易忘東忘西
- 無望感
- 情緒起伏大、易怒等狀況
如果你家的孕產婦有出現這些狀況，可以多關心一下該怎麼協助呦！
那個時候因為我獨自一個人，要面對照顧嫩嬰的各種瑣碎事情，一整天下來都待在同一個環境裡面，也沒有跟社會進行任何互動。
這時又從手機上看到各種育兒部落客展示照顧小孩的美好與輕鬆，反觀自己，只會看到自己的不足之處。再加上產後身體的變化，不管是惡露、骨盆疼痛，或是剖腹產傷口的拉扯痛，全部都需要自己面對，壓力真的很大。
我真的很像被住家這小小的四面牆，給圍住了。
忘記該照顧自己，大腦漸漸失去彈性
原來，我忘記要照顧自己了。我沒有關照好自己的狀況，覺得自己一定可以做得很好，卻沒有注意到，自己其實已經好久沒有開懷大笑、已經一整天都沒有梳頭打理自己、已經好久沒有獲取育兒之外的訊息了。
幸好當時，鬍鬚張堅持讓我走出家門，物理性地離開現有的環境，強迫接受外面的刺激。他這麼做，為的是要讓我轉換注意力，不要再去關注那些令我不舒服的事情。當注意力一轉移了，情緒就有緩解的空間。而當情緒有了緩解，大腦就會有餘裕、有彈性，能更靈活地判斷各項事務，做出不同的解決方式。
在這段經歷後過了幾年，我在新聞上見到日本女星竹內結子過世的消息。當時我感觸良多，除了因為年輕時追過不少她所演的劇，可能更因為在她過世前的年初，也才剛生下一個男孩而已。
當時日本的評論，充斥著一片指責：「現在這個老公這麼好，小孩也還這麼小，怎麼這麼自私？」「放下小孩沒媽媽照顧，怎麼沒有想到老公？這樣要顧小孩會很辛苦！」
可是，會不會這位媽媽，就是因為平常想到的，都只是要照顧小孩、要照顧家庭，還要照顧事業仰賴她的夥伴們，結果等到支持不了的時候，才突然發現，原來自己並沒有被好好照顧到？會不會這時才發現，我其實已沒有了自己？
書籍介紹
本文摘錄自《好好生活：職能治療師爸媽，從生活中淬鍊的教養心流》，遠流出版
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王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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