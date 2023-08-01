2023/08/01,
科學

科學家發現：觀察GPS訊號，可以在2小時前預知大地震發生！

科學家發現：觀察GPS訊號，可以在2小時前預知大地震發生！
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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科學家指出若真的要實用化，整個地震觀測系統靈敏度起碼要提高約50倍以上，但這項研究確實給地震相關科學研究帶來了曙光，代表地震本質上是可以預測的。

文：Chris

地震是人類最畏懼的自然災害之一，對地震學家和地質學家來說，找到有關地震發生時間、地點和震級的可靠線索一直是這項研究領域的聖杯。不過目前世界各國通用的地震預報系統，頂多只能在幾分鐘前獲得的訊息。不過最近法國科學家似乎找出了一種方法，透過GPS訊號在兩小時之前就能判讀出即將有大地震發生的前兆！

來自法國蔚藍海岸大學的研究團隊使用全球3026座測量站、過去20年地震前後所收集到的GPS資料加以分析、研究，特別觀察九十幾次7級以上大地震發生前48小時的GPS資料，其數據5分鐘更新一次，精確度在1公分以內，他們發現大地震主震發生前約2個小時，就能從GPS訊號判讀出發生斷層位移。

不過研究團隊兩位研究員Quentin Bletery、Jean-Mathieu Nocquet強調，現有的儀器精度、廣度還不足以即時在兩小時之前就找到大地震發生訊號，若真的要實用化，整個觀測系統靈敏度起碼要提高約50倍。但這項研究確實給地震相關科學研究帶來了曙光，Quentin Bletery表示，這代表地震本質上是可以預測。

為了對比其研究，研究小組將這些資料跟沒發生地震時的10萬多個隨機時間進行比較，發現相同訊號模式在沒地震時期，發生機率只有0.03%。該研究結果最近發表在《科學》雜誌上。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
原標題：科學家：GPS可以在2小時前預知大地震發生！

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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