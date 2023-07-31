洪馬內8月接任柬埔寨總理，為何洪森還要留任黨主席「垂簾聽政」？

7月23日，柬埔寨舉行全國大選，執政黨「柬埔寨人民黨」（下稱「人民黨」）奪得眾議院125個議席中的120席，在主要反對黨「燭光黨」被禁止參選的前提下，這樣的結果毫不讓人意外。

這次選舉除了繼續合理化「人民黨」在柬國長達44年（1979-1991年以「柬埔寨人民革命黨」名義）的執政資格外，強人總理洪森（Hun Sen）更事先預告自己將在國會任期內把相位交給長子、45歲的洪馬內（Hun Manet），結束38年的總理生涯（註：洪森在1993-1997年屈居於政敵拉那烈親王，僅任第二總理）。

這次大選結束3日後，洪森便宣佈自己將於8月辭去總理，並由洪馬內接棒，「希望民眾能夠體諒」。事實上，洪森雖然不再擔任總理，但仍然保留「人民黨」主席的重要角色，更會競逐參議員，甚至是角逐參議院議長一席，能夠在國王無法履行職務時以「代理國家元首」身份處理政務，垂簾聽政。

既然洪森根本無意退出政壇，「人民黨」這次選舉又沒出現任何大礙，也沒有像2013年大選後發生的大規模抗議運動。一代梟雄為什麼要在形勢大好之際，急急把總理職權交到兒子手上呢？

Photo Credit:GettyImages 柬埔寨總理洪森。

被打造能文善武形象的洪馬內

洪森有意裁培洪馬內作接班人，早已是公開的秘密。洪馬內在1995年加入柬國皇家陸軍，很快便考進美國西點軍校修讀經濟學學士課程，同時接受美式軍校學員的訓練。不過，洪馬內一直醉心經濟學，分別在西點軍校、紐約大學、及英國布里斯托大學完成經濟學的學士、碩士及博士學位，其博士論文題目更與企業規模的跨國研究相關，與軍隊、政治等議題不見得有太多直接關係。事實上，雖然洪森近年言論反美，但洪馬內兩個弟弟—洪馬尼特（Hun Manith）和洪馬尼（Hun Many）—同樣在美國及澳洲攻讀學士和碩士課程。

洪馬內2008年學成歸國後，適時碰上泰柬邊境衝突，間接為洪馬內提供內部升遷的黃金時機。當年，僅僅31歲的洪馬內以上校的身份，便獲委任負責指揮軍隊的反恐特種部隊；翌年更加入新成立的「洪森總理警衛隊」部隊，出任副司令一職。2011年，洪馬內以33歲之齡晉升為二星少將，負責監督泰柬爭議的柏威夏寺戰線，同時亦參與了和泰軍協商的工作，為兩國停戰鋪路。

2018年，柬國皇家軍隊高層「轉換跑道」棄武從文，皇家武裝部隊（國軍）總司令波爾沙倫（Pol Saroeum）、副總司令貢金（Kun Kim）和陸軍總司令密速平（Meas Sophea）辭去軍中職務，參戰國會選舉，造就機會讓洪馬內搖身一變成為國軍副總司令一職。今年年初，洪馬內更獲授予四星上將，再度確立其軍中的地位。與此同時，洪森也提拔二子洪馬尼（Hun Mani）擔任陸軍的副司令，確保洪馬內擔任總理以後，洪家仍能夠牢牢掌握軍隊動態。