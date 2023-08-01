【國際大風吹】OpenAI創辦人要向全球80億人免費發放「世界幣」，真的可以讓大家不用工作就賺錢嗎？

只要下載安裝一個手機APP，去指定地點讓機器掃描一下你的眼球，接下來就會有錢進到你的錢包囉。聽起來好像有點像詐騙？但這就是7月24號剛剛上線的數位貨幣計劃、世界幣，現階段的獎勵措施。世界幣背後的推手不是別人，正是打造ChatGPT的OpenAI公司創辦人、山姆阿特曼。

他表示，如果成功的話，世界幣將會大幅提升經濟發展機會，推動全球民主化進程，還有在保護隱私的前提之下，實現一套可以大規模辨別真人跟AI的驗證系統，甚至協助實現以人工智慧為基礎的全民基本收入。

聽起來天花亂墜的世界幣，到底是什麼？真的可以讓大家不用工作就賺錢嗎？背後有沒有什麼隱憂呢？

AI時代來臨，需要驗證真人機制

搞懂世界幣之前，得先了解阿特曼為什麼要推動這項計畫。他表示由於AI的迅速發展，越來越需要證明誰是真人，以及實驗財富重分配的方式。

如果你用過ChatGPT或其他生成式AI，就知道現在AI可以模仿人類語言，創造唯妙唯肖的圖像和影片，同時也很聰明，在OpenAI自己的測試中，GPT-4竟然雇用了一個真人幫他點擊「我不是機器人」的按鈕，成功騙過人機驗證機制。

可以想像假以時日，恐怕會越來越不確定，螢幕另一頭是真人還是機器，不當利用AI偽裝真人來從事詐騙的風險，也會變高。在此同時，學者也估計，可能有高達8成的工作將會被AI取代，人類的生產和經濟模式，將會發生很大的變化。

相信AI可以成為人類好幫手的阿特曼指出，世界幣計畫當中的身份驗證機制World ID，可以解決辨別AI和真人的問題。另外，他也希望有朝一日可以實現「全民基本收入」，也就是所有人都能定期、無條件地獲得一筆固定收入，幫所有人在適應AI時代的過程中，獲得基本的經濟保障。他表示，儘管這套制度實現那一天還很遙遠，也沒解釋資金從哪裡來，但因為只有真人可以使用世界幣，所以世界幣就能成為全民基本收入的基礎建設。

不論你買不買單，推動世界幣計畫的公司Tools For Humanity已經獲得投資人的真實資金，2022年估值來到30億美金，2023年3月又成功融資1.15億美金，儼然是一隻數位獨角獸。

想獲得世界幣，先排隊掃描虹膜

聽起來好像很厲害，但具體要怎麼做呢？第一步，必須證明自己是真人，這也是世界幣跟其他加密貨幣最大的差別。用戶安裝手機應用程式之後，要到一台保齡球大小的球形儀器前面，讓機器掃描自己的虹膜。在之前的測試階段，已經有超過2百萬人掃描建檔，官方預計今年還要將1500多個圓球儀，部署到全球20國的35座城市。

虹膜的掃描結果，將會變成一組獨一無二的特徵碼，並與後台的資料庫比對，確定特徵碼沒有重複驗證過，但不會跟用戶個資有所連結。成功後，現階段將會免費發放25枚世界幣到驗證人的數位錢包，之後還將定期發放獎勵金。

Photo Credit: 國際大風吹

根據顧問公司麥肯錫的研究報告，全球有超過一半人口、也就是40億人，沒有可以數位驗證的身份證明，等於無法取得線上金融服務。阿特曼認為，透過虹膜掃瞄的方式驗證真人身份，加上免費發幣給每個人，可以把最多人包含到數位貨幣的金融體系當中，讓全球經濟真正屬於每一個人。隨著參與的人越多，尤其是利用世界幣的交易增加，世界幣應該會取得真正且穩定的價值。

目前計畫在代幣推出後的15年內，初始供應量上限為100億枚世界幣，之後透過治理決定是否開啟通膨，每年最高通膨率1.5%。

隱憂：隱私保障、挑戰政府監管

目前為止，全世界還沒有真正大規模通用的數位貨幣，而世界幣希望突破這個困境，但未來能走多遠，恐怕還是有一些隱憂。首先外界最擔心的，就是虹膜資料全部交出去，聽起來就很危險，怎麼會號稱能夠保障隱私呢？

團隊解釋，每個人的虹膜都不相同，也難以偽造，所以虹膜很適合當成真人的生物辨識資料。

團隊自行開發的球形掃描儀，不只難以被假圖片、假資料騙過去，更重要的是，採用所謂「零知識證明」機制，目的在於證明虹膜與相對應的編碼獨一無二，並不會把虹膜資料儲存在掃描儀或後台資料庫，同時也不會跟姓名、生日、地址等個資綁在一起，就連世界幣背後的公司也無法取得你的真實身份。

Photo Credit: 國際大風吹

第二個風險在於法律監管。對於加密貨幣，很多國家的態度都還是謹慎保守。世界幣的身份驗證機制World ID，雖然在不少國家都有上路，或至少快閃式的試點計畫，但WLD加密貨幣本身，卻只有部分國家開放。

例如美國，目前就完全無法使用或交易，更別說禁止所有加密貨幣的中國；英國監管機構也有疑慮，認為應該要保障用戶隨時交出和撤回個資的權利，但一旦代表虹膜的特徵碼上到了去中心化的區塊鏈，顯然很難拿回來。

再說，數位加密貨幣的出發點，就是要顛覆中心化管理的現行制度，等於挑戰國家主權，以全世界人通用為目標的世界幣，恐怕會挑起各國政府的敏感神經。

世界幣在7月24號正式上線之後，幣值一度飆高兩倍，但隔天又馬上腰斬，截至台灣時間7月27號，維持在2.2美金上下，大約是台幣70塊左右。看起來目前是投資炒作或嚐鮮的心態居多。要實現數位貨幣普及化，甚至不只可以儲存價值、支付交易，還因為代表真人，具有類似不記名投票的功能，似乎都還有一點遙遠。