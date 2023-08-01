【國際大風吹】OpenAI創辦人要向全球80億人免費發放「世界幣」，真的可以讓大家不用工作就賺錢嗎？
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目前為止，全世界還沒有真正大規模通用的數位貨幣，而OpenAI創辦人阿特曼所共同創辦的「世界幣」希望突破這個困境，但未來能走多遠，恐怕還是有一些隱憂。首先外界最擔心的，就是虹膜資料全部交出去，聽起來就很危險，怎麼會號稱能夠保障隱私呢？
只要下載安裝一個手機APP，去指定地點讓機器掃描一下你的眼球，接下來就會有錢進到你的錢包囉。聽起來好像有點像詐騙？但這就是7月24號剛剛上線的數位貨幣計劃、世界幣，現階段的獎勵措施。世界幣背後的推手不是別人，正是打造ChatGPT的OpenAI公司創辦人、山姆阿特曼。
他表示，如果成功的話，世界幣將會大幅提升經濟發展機會，推動全球民主化進程，還有在保護隱私的前提之下，實現一套可以大規模辨別真人跟AI的驗證系統，甚至協助實現以人工智慧為基礎的全民基本收入。
聽起來天花亂墜的世界幣，到底是什麼？真的可以讓大家不用工作就賺錢嗎？背後有沒有什麼隱憂呢？
AI時代來臨，需要驗證真人機制
搞懂世界幣之前，得先了解阿特曼為什麼要推動這項計畫。他表示由於AI的迅速發展，越來越需要證明誰是真人，以及實驗財富重分配的方式。
如果你用過ChatGPT或其他生成式AI，就知道現在AI可以模仿人類語言，創造唯妙唯肖的圖像和影片，同時也很聰明，在OpenAI自己的測試中，GPT-4竟然雇用了一個真人幫他點擊「我不是機器人」的按鈕，成功騙過人機驗證機制。
可以想像假以時日，恐怕會越來越不確定，螢幕另一頭是真人還是機器，不當利用AI偽裝真人來從事詐騙的風險，也會變高。在此同時，學者也估計，可能有高達8成的工作將會被AI取代，人類的生產和經濟模式，將會發生很大的變化。
相信AI可以成為人類好幫手的阿特曼指出，世界幣計畫當中的身份驗證機制World ID，可以解決辨別AI和真人的問題。另外，他也希望有朝一日可以實現「全民基本收入」，也就是所有人都能定期、無條件地獲得一筆固定收入，幫所有人在適應AI時代的過程中，獲得基本的經濟保障。他表示，儘管這套制度實現那一天還很遙遠，也沒解釋資金從哪裡來，但因為只有真人可以使用世界幣，所以世界幣就能成為全民基本收入的基礎建設。
不論你買不買單，推動世界幣計畫的公司Tools For Humanity已經獲得投資人的真實資金，2022年估值來到30億美金，2023年3月又成功融資1.15億美金，儼然是一隻數位獨角獸。
想獲得世界幣，先排隊掃描虹膜
聽起來好像很厲害，但具體要怎麼做呢？第一步，必須證明自己是真人，這也是世界幣跟其他加密貨幣最大的差別。用戶安裝手機應用程式之後，要到一台保齡球大小的球形儀器前面，讓機器掃描自己的虹膜。在之前的測試階段，已經有超過2百萬人掃描建檔，官方預計今年還要將1500多個圓球儀，部署到全球20國的35座城市。
虹膜的掃描結果，將會變成一組獨一無二的特徵碼，並與後台的資料庫比對，確定特徵碼沒有重複驗證過，但不會跟用戶個資有所連結。成功後，現階段將會免費發放25枚世界幣到驗證人的數位錢包，之後還將定期發放獎勵金。
根據顧問公司麥肯錫的研究報告，全球有超過一半人口、也就是40億人，沒有可以數位驗證的身份證明，等於無法取得線上金融服務。阿特曼認為，透過虹膜掃瞄的方式驗證真人身份，加上免費發幣給每個人，可以把最多人包含到數位貨幣的金融體系當中，讓全球經濟真正屬於每一個人。隨著參與的人越多，尤其是利用世界幣的交易增加，世界幣應該會取得真正且穩定的價值。
目前計畫在代幣推出後的15年內，初始供應量上限為100億枚世界幣，之後透過治理決定是否開啟通膨，每年最高通膨率1.5%。
隱憂：隱私保障、挑戰政府監管
目前為止，全世界還沒有真正大規模通用的數位貨幣，而世界幣希望突破這個困境，但未來能走多遠，恐怕還是有一些隱憂。首先外界最擔心的，就是虹膜資料全部交出去，聽起來就很危險，怎麼會號稱能夠保障隱私呢？
團隊解釋，每個人的虹膜都不相同，也難以偽造，所以虹膜很適合當成真人的生物辨識資料。
團隊自行開發的球形掃描儀，不只難以被假圖片、假資料騙過去，更重要的是，採用所謂「零知識證明」機制，目的在於證明虹膜與相對應的編碼獨一無二，並不會把虹膜資料儲存在掃描儀或後台資料庫，同時也不會跟姓名、生日、地址等個資綁在一起，就連世界幣背後的公司也無法取得你的真實身份。
第二個風險在於法律監管。對於加密貨幣，很多國家的態度都還是謹慎保守。世界幣的身份驗證機制World ID，雖然在不少國家都有上路，或至少快閃式的試點計畫，但WLD加密貨幣本身，卻只有部分國家開放。
例如美國，目前就完全無法使用或交易，更別說禁止所有加密貨幣的中國；英國監管機構也有疑慮，認為應該要保障用戶隨時交出和撤回個資的權利，但一旦代表虹膜的特徵碼上到了去中心化的區塊鏈，顯然很難拿回來。
再說，數位加密貨幣的出發點，就是要顛覆中心化管理的現行制度，等於挑戰國家主權，以全世界人通用為目標的世界幣，恐怕會挑起各國政府的敏感神經。
世界幣在7月24號正式上線之後，幣值一度飆高兩倍，但隔天又馬上腰斬，截至台灣時間7月27號，維持在2.2美金上下，大約是台幣70塊左右。看起來目前是投資炒作或嚐鮮的心態居多。要實現數位貨幣普及化，甚至不只可以儲存價值、支付交易，還因為代表真人，具有類似不記名投票的功能，似乎都還有一點遙遠。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號