民眾黨英文官網標語「Vote White Vote Right」惹議，網紅「外國倫」：美國人100%聯想到3K黨

（中央社）民眾黨英文官網最近被發現寫著Vote White Vote Right，在西方人士眼中含有「投給白人，投給右派」的意涵，引發議論。民眾黨今（31）日表示，台灣沒有所謂「白人至上主義」的概念，但近期有外國民眾反映，因此從善如流下架。

民眾黨英文官網被發現標語寫著Vote White Vote Right，民眾黨發言人林子宇今日在黨部回應媒體詢問時說，起初民眾黨的網站是交由小編進行圖片美編，小編的用意是想要表達「支持白色力量是正確的選擇」。

至於英文網站的標語件引發討論，對於不了解台灣政治文化的外國人，看到恐怕會被誤會為「白人至上主義」等， 林子宇澄清，台灣沒有所謂「白人至上主義」的概念，因為近期有外國民眾向民眾黨反映，大家有不同想法；剛好民眾黨英文網站在近期也要針對內容和視覺作整體大翻修，所以將這篇圖文先下架。

林子宇說，有關小編用字不精準的部分，民眾黨未來也會交由外交背景出身的秘書長周台竹，以及國際事務團隊針對英文相關內容嚴格把關。

此外，媒體詢問，民眾黨立委賴香伶在網紅「百靈果」的貼文下留言、並標記美國前總統川普，以英文寫下「民進黨側翼說你不敢這麼說，我想知道是不是真的」。林子宇說，賴香伶的小編也是求好心切，積極幫民眾黨向近期比較在檯面上的美國政治人物，表達民眾黨原本想闡述的意思，表達民眾黨的意思不是現在網路上講的「票投白人」或「票投右翼」的想法。

網紅「外國倫」：美國人聽到這標語，100%會聯想到三K黨

（中央社）民眾黨英文標語Vote White Vote Right引發爭議下架，駐台美籍自由撰稿記者赫爾（Erin Hale）在社群媒體發文指出，民眾黨的口號很容易引起誤會；網紅「外國倫」也指出，美國人聽到這標語，百分之百會聯想到三K黨。

知名臉書粉專「外國倫看台灣」發文直指這是「不可原諒的錯誤」。自小從台灣移民美國的網紅「外國倫」今日接受《中央社》越洋訪問指出，對美國人來說，VOTE WHITE（投給白人）就是所謂白人至上主義，再加上VOTE RIGHT（投給右派），那百分之百會聯想到三K黨。

網紅「外國倫」從13歲起移居美國迄今27年，近年皆在台美兩地工作，目前人在美國。他表示，熟悉美國文化的人都會認為這是非常嚴重錯誤。他舉例，2012年台裔美籍NBA名將林書豪曾在一場比賽表現不佳，《ESPN》體育台主播布雷托斯（Max Bretos）在節目中比喻林書豪是「Chink in the Armor」（盔甲上的裂縫），立刻引起社會指責。

網紅「外國倫」解釋，Chink in the Armor這個字本身並沒有種族歧視的意思，只是指弱點，問題是Chink這個字剛好也是「中國佬」的鄙語，因此記者這個標題配上林書豪的亞裔外貌，立刻讓語意變成像「穿盔甲的中國佬」。

網紅「外國倫」表示，事發後《ESPN》毫不猶豫地開除了那位主播和撰寫稿子的記者，全美國沒有任何輿論替那位主播抱不平，只有一個人跑去請那位主播吃飯並安慰他，那個人就是林書豪。這起事件顯示，種族歧視在美國文化中是多麼嚴重的錯誤，任何容易引起誤會的圖文都必須立刻道歉改善。

駐台美籍自由撰稿記者赫爾（Erin Hale）在社群媒體X發文指出，民眾黨的口號很容易引起誤會，例如1958年創立的美國白人至上主義政黨全國各州權力黨（National States' Rights Party），當年競選口號就是VOTE RIGHT, VOTE WHITE, VOTE STATES' RIGHTS（投右派、投白人、支持各州權力）。

一位外籍媒體人也私下說，台灣一直談藍營、綠營，民眾黨想凸顯以白色為主體的白色力量，這無可厚非 ，但那是在華文領域，一跳進英文領域就會比較複雜了， Vote White, Vote Right一放在國際平台就會引起誤會，建議最好不要用英文來表達，只要用華文就好。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航