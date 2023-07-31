TNL+ 2023/07/31,
影劇

《芭比》與《奧本海默》拯救了好萊塢？盤點「芭本海默」大熱之前的暑期檔票房有多慘

《芭比》與《奧本海默》拯救了好萊塢？盤點「芭本海默」大熱之前的暑期檔票房有多慘
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

雖然「芭本海默」為戲院注入一劑強心針，但過去的電影，包含《閃電俠》、《不可能的任務：致命清算第一章》碰上票房失利；未來的電影，包含《忍者龜：變種大亂鬥》、《藍甲蟲》票房預估也都不樂觀。某些大片的慘狀，反映了社群速食時代，好萊塢巨星體系的正式消亡。而且，怕的就是，片廠認為他們可以輕易複製「芭本海默」現象，最終導致弄巧成拙。

相信所有讀者這幾週都被「芭本海默」（Barbenheimer）話題瘋狂轟炸，《芭比》與《奧本海默》創造滿滿的話題以及票房成績，帶給低迷的戲院市場久違的一劑強心針。

去（2022）年雖然短暫有《奇異博士：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》、《阿凡達：水之道》等片子創造亮眼票房，但仍多屬於曇花一現的狀態。

如今，多數國家在今年正式解除疫情緊急狀態，不少在疫情期間延遲許久的大製作電影，終於得以完工並上映，今（2023）年確實被認為是電影市場，將正式從疫情之後走向復甦的年份。本文將帶領讀者快速回顧北美暑假檔期，細數幾部關鍵電影的表現。

在繼續閱讀之前，為讀者補充一些關鍵名詞。

  • 暑假檔期

一般市場將北美暑假檔期定義為，5月第一個週末至9月勞動節週末。

  • 戲院窗口（Theatrical Window）

電影必須為戲院保留獨家放映的期間。舉例來說，A電影的戲院窗口為90天，意指，片商得在A電影上映日期90天後才能將該片上架串流平台或是發行影碟。傳統北美戲院窗口為90天，疫情之後該規則被打破，目前每家片商與戲院皆簽訂不同的窗口協議，尚未有一個標準的規則，絕大多數落在30天至45天之間。

  • 高價規格（Premium Format）

指的是除了一般主流的數位放映廳外，其餘質感更高的放映規格，北美較為流行的規格例如IMAX、Dolby Cinema杜比影廳、3D等等，這些高價規格由於更加強化戲院觀影體驗，在近期逐漸成為觀眾首選，由於可以收取更高額的票價，也吸引戲院業者與片商投資這些規格。

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