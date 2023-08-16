《視覺傳達設計》：戲劇曲線是「封閉系統」，確保觀眾會按照導演設定的方式解讀故事

文：博・柏格森（Bo Bergström）

Dramatic Storytelling 戲劇性說故事

戲劇性說故事的原則早存在於歷史之中。根據亞里斯多德的說法，一齣戲劇必須要有開場、中場、收尾，同時必須遵循三一律，也就是時間、地點、動作必須保持一致，動作必須在真實的時間過程中發生，而空間則受到舞臺邊際的限制。

一個故事裡存有多種要素，必須互相交織、創造出連貫統一的情節發展。同時，故事的變化和轉捩點，必須生地描繪和創造出角色和想法，讓觀眾進入故事之中。

通俗劇

十九世紀的巴黎發展出一種新的戲劇形式，將歷史往前推進一大步，大為影響說故事技巧的發展。通俗劇在古今都充滿了誇大不實的動作、驚心動魄的效果、恐懼和緊張的心理。更重要的是，通俗劇中必定含有衝突，最好是對比強烈的衝突，例如：良善對抗邪惡、或美麗對比醜陋。劇作家使出渾身解數，用上所有極端的情節，例如：讓角色遭受活埋、或是被綁在火車鐵軌上，以及炸藥在最後一秒時卸除完成，用這些情節吸引大批觀眾。

電影便是發跡於通俗劇（只可惜通俗劇一向臭名在外）。阿爾弗雷德・希區考克（Alfred Hitchcock）、寧那・華納・法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都是傑出的戲劇性說故事大師，他們的作品包羅萬象，從社會寫實片到戰慄驚悚片都有。

艾森斯坦

二十世紀初，俄國導演謝爾蓋・艾森斯坦發現了說故事的重要元素：衝突、對比、掙扎。

無論是主播臺、廣告公司的員工、平面設計者，皆能從艾森斯坦的作品中受益良多。

他深受日本表意符號的啟發，例如：「眼睛」的象微加上「流水」的象徵，結合起來就代表了「哭泣」。兩種迥然不同的意象，創造出了第三種、新的意象。後來發展成名聲遠播的艾森斯坦式蒙太奇手法（Eisenstein montage）也就是將一系列的鏡頭剪輯在一起，而畫面和攝影機位置皆不断改變，創造出戲劇性而且引人入勝的韻律效果。

《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin）中便有經典的蒙太奇鏡頭，進攻襲擊的軍隊和戰火下的百姓，在無數的近景和遠景鏡頭下交織重疊著。蒙太奇手法具有強大的力量，吸引了一代又一代的觀眾。

Photo Credit： 原點出版

戲劇的原則

The Rules Of Drama

為了使觀眾深深入迷，導演必須創造基本的衝突（basic conflict）讓主角處於弱势（underdog）人類心理幾乎總站在弱勢者——主角（protagonist）那一邊，並認同弱勢者的處境，例如《七武士》中的農民便引人同情。

相較於主角，我們還必須有個具有威脅性又地位優越的角色一一反派角色（antagonist），如此故事才說得下去。黑澤明導演片中的山賊匪幫便扮演了這個角色，若沒有他們，這部電影便不值得一觀。

現在拋開武士的話題，讓我們來看看現代故事：少女叫做莉莉亞。觀眾從她的動作、反應、外表和穿著去認識她。一位困惑不安的少女，在陰天的水泥住宅區四處奔跑，她似乎正被追趕著，臉上滿是被殿打的瘀青和挫傷，身上的衣物單薄寒酸。

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鋪陳

啟動戲劇曲線（dramaturgic curve），讓觀眾身陷衝突之中，創造出向前推演的動力（forward momentum），吸引人投入其中，不得不心後續的發展。莉莉亞靠近高速公路天橋的護欄邊緣，她爬上護欄。

呈現及闡述

緊接著是呈現及閘述，描繪不同人物和角色的關係（戲劇曲線向下落）。畫面倒回從前快樂的莉莉亞：一家人計畫出門旅遊，期待展開充滿希望的新生活。

衝突漸漸高升

戲劇一路向前推展（戲劇曲線又向上爬），而衝突繼續累積加強。最後一刻， 莉莉亞的媽媽突然宣告莉莉亞不能一起去自由之地。

莉莉亞的媽媽（反派角色）從海外寄信來，宣布斷絕母女關係和擺脫養育的責任。莉莉亞一個人活不下去，只好開始賣春接客（反派角色），過程中不斷遭到虐待，後來一位皮條客（反派角色）誘惑莉莉亞到遙遠又陌生的異國，把她關在郊區的公寓，當成賣淫的性奴隸。

衝突的解決

這是電影的高潮所在，也是觀眾等待已久的一刻。莉莉亞想從天橋跳下去，跌落在車水馬龍的高速公路上，她覺得這是自己唯一的選擇。

淡出

電影最後溫柔地結束。莉莉亞和以前在水泥住宅區認識的朋友，一起用慢動作打籃球，兩人身上都拍著天使的翅膀。

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封閉系統

Closed System

戲劇曲線是封閉的說故事系統，確保觀眾會按照導演設定的方式解讀故事，其中毫無其他詮釋空間。

阻礙

創造阻礙，可以有效營造出認同感和故事向前推展的動力。當角色遭遇困難，觀眾的興趣便大幅上升：那個角色會順利解決眼前的困境嗎？一個男人逃脱匪徒的掌控後試著發動汽車，但是引擎卻一再熄火，最後連電瓶都沒電了。

三角圖

身處困境的角色能激發同情，讓閱聽人產生充滿情緒張力的認同感。在絕望無助的舉措中，角色便漸漸鮮活起來。一名焦慮不安的年輕男子試著阻絕耳邊永不間斷的聲響，他用枕頭和粗繩網綁住自己的頭。但他心裡知道這麼做於事無補，他似乎無聲地吶喊著：「有沒有人能救救我？」

許多劇作家有相同的共識，大部分的人際關係都可被簡化為一個戲劇三角（dramatic triangle），因此許多戲劇和電影都圍繞著三角的戲劇結構發展。