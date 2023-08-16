《視覺傳達設計》：戲劇曲線是「封閉系統」，確保觀眾會按照導演設定的方式解讀故事
我們想讓你知道的是
不論你是媒體編輯、設計、攝影、廣告文案、電影導演、電視企製、網頁規劃，從挑選圖像到決定色彩，從撰寫文案到挑選設計，你不能只懂自己的專業。成功的創意，需要全盤的整合。過去你對這些技術一知半解，現在你可以全面透視，搶先一步精準整合。
文：博・柏格森（Bo Bergström）
Dramatic Storytelling 戲劇性說故事
戲劇性說故事的原則早存在於歷史之中。根據亞里斯多德的說法，一齣戲劇必須要有開場、中場、收尾，同時必須遵循三一律，也就是時間、地點、動作必須保持一致，動作必須在真實的時間過程中發生，而空間則受到舞臺邊際的限制。
一個故事裡存有多種要素，必須互相交織、創造出連貫統一的情節發展。同時，故事的變化和轉捩點，必須生地描繪和創造出角色和想法，讓觀眾進入故事之中。
通俗劇
十九世紀的巴黎發展出一種新的戲劇形式，將歷史往前推進一大步，大為影響說故事技巧的發展。通俗劇在古今都充滿了誇大不實的動作、驚心動魄的效果、恐懼和緊張的心理。更重要的是，通俗劇中必定含有衝突，最好是對比強烈的衝突，例如：良善對抗邪惡、或美麗對比醜陋。劇作家使出渾身解數，用上所有極端的情節，例如：讓角色遭受活埋、或是被綁在火車鐵軌上，以及炸藥在最後一秒時卸除完成，用這些情節吸引大批觀眾。
電影便是發跡於通俗劇（只可惜通俗劇一向臭名在外）。阿爾弗雷德・希區考克（Alfred Hitchcock）、寧那・華納・法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都是傑出的戲劇性說故事大師，他們的作品包羅萬象，從社會寫實片到戰慄驚悚片都有。
艾森斯坦
二十世紀初，俄國導演謝爾蓋・艾森斯坦發現了說故事的重要元素：衝突、對比、掙扎。
無論是主播臺、廣告公司的員工、平面設計者，皆能從艾森斯坦的作品中受益良多。
他深受日本表意符號的啟發，例如：「眼睛」的象微加上「流水」的象徵，結合起來就代表了「哭泣」。兩種迥然不同的意象，創造出了第三種、新的意象。後來發展成名聲遠播的艾森斯坦式蒙太奇手法（Eisenstein montage）也就是將一系列的鏡頭剪輯在一起，而畫面和攝影機位置皆不断改變，創造出戲劇性而且引人入勝的韻律效果。
《波坦金戰艦》（Battleship Potemkin）中便有經典的蒙太奇鏡頭，進攻襲擊的軍隊和戰火下的百姓，在無數的近景和遠景鏡頭下交織重疊著。蒙太奇手法具有強大的力量，吸引了一代又一代的觀眾。
戲劇的原則
The Rules Of Drama
為了使觀眾深深入迷，導演必須創造基本的衝突（basic conflict）讓主角處於弱势（underdog）人類心理幾乎總站在弱勢者——主角（protagonist）那一邊，並認同弱勢者的處境，例如《七武士》中的農民便引人同情。
相較於主角，我們還必須有個具有威脅性又地位優越的角色一一反派角色（antagonist），如此故事才說得下去。黑澤明導演片中的山賊匪幫便扮演了這個角色，若沒有他們，這部電影便不值得一觀。
現在拋開武士的話題，讓我們來看看現代故事：少女叫做莉莉亞。觀眾從她的動作、反應、外表和穿著去認識她。一位困惑不安的少女，在陰天的水泥住宅區四處奔跑，她似乎正被追趕著，臉上滿是被殿打的瘀青和挫傷，身上的衣物單薄寒酸。
鋪陳
啟動戲劇曲線（dramaturgic curve），讓觀眾身陷衝突之中，創造出向前推演的動力（forward momentum），吸引人投入其中，不得不心後續的發展。莉莉亞靠近高速公路天橋的護欄邊緣，她爬上護欄。
呈現及闡述
緊接著是呈現及閘述，描繪不同人物和角色的關係（戲劇曲線向下落）。畫面倒回從前快樂的莉莉亞：一家人計畫出門旅遊，期待展開充滿希望的新生活。
衝突漸漸高升
戲劇一路向前推展（戲劇曲線又向上爬），而衝突繼續累積加強。最後一刻， 莉莉亞的媽媽突然宣告莉莉亞不能一起去自由之地。
莉莉亞的媽媽（反派角色）從海外寄信來，宣布斷絕母女關係和擺脫養育的責任。莉莉亞一個人活不下去，只好開始賣春接客（反派角色），過程中不斷遭到虐待，後來一位皮條客（反派角色）誘惑莉莉亞到遙遠又陌生的異國，把她關在郊區的公寓，當成賣淫的性奴隸。
衝突的解決
這是電影的高潮所在，也是觀眾等待已久的一刻。莉莉亞想從天橋跳下去，跌落在車水馬龍的高速公路上，她覺得這是自己唯一的選擇。
淡出
電影最後溫柔地結束。莉莉亞和以前在水泥住宅區認識的朋友，一起用慢動作打籃球，兩人身上都拍著天使的翅膀。
封閉系統
Closed System
戲劇曲線是封閉的說故事系統，確保觀眾會按照導演設定的方式解讀故事，其中毫無其他詮釋空間。
阻礙
創造阻礙，可以有效營造出認同感和故事向前推展的動力。當角色遭遇困難，觀眾的興趣便大幅上升：那個角色會順利解決眼前的困境嗎？一個男人逃脱匪徒的掌控後試著發動汽車，但是引擎卻一再熄火，最後連電瓶都沒電了。
三角圖
身處困境的角色能激發同情，讓閱聽人產生充滿情緒張力的認同感。在絕望無助的舉措中，角色便漸漸鮮活起來。一名焦慮不安的年輕男子試著阻絕耳邊永不間斷的聲響，他用枕頭和粗繩網綁住自己的頭。但他心裡知道這麼做於事無補，他似乎無聲地吶喊著：「有沒有人能救救我？」
許多劇作家有相同的共識，大部分的人際關係都可被簡化為一個戲劇三角（dramatic triangle），因此許多戲劇和電影都圍繞著三角的戲劇結構發展。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。