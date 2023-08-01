【圖表】台灣民眾愛看漫畫嗎？閱讀漫畫的習慣是如何呢？

第22屆漫博展在7月31日閉幕，自27日開幕至30日，累計進場人次已達58萬人次，估計最終累積人次能達64萬，創下漫博高峰，可見台灣漫畫市場的熱烈程度，那到底台灣民眾現在閱讀漫畫的習慣與情形是如何呢？

今（2023）年7月，文化內容策進院公布的《2022年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，針對15至69歲台灣民眾，以網路問卷調查民眾的閱聽行為和消費習慣。報告顯示有55%民眾有閱讀漫畫的習慣，其中有22%讀者有閱讀台灣漫畫作品。

報告發現，2022年有8成讀者有線上閱讀漫畫的習慣。其中有58%讀者只線上閱讀漫畫，22%讀者線上和實體均有閱讀，而20%讀者則只實體閱讀漫畫。為什麼選擇線上閱讀呢？51%讀者認為，線上閱讀的載具攜帶方便，能隨時閱讀，47%讀者則認為線上閱讀能免除實體書籍收納的問題。

在付費習慣方面，38%讀者會付費閱讀漫畫，較2021年稍微上升2個百分點。讀者每月漫畫消費金額中位數約201-300元，比2021年調查中位數101-200元有所增長。

而讀者會看什麼樣的漫畫呈現形式呢？報告指出，71%讀者會看翻頁漫畫，46%讀者則看長條漫畫。而從年齡層來看，年輕讀者閱讀長條漫畫的比例較高，在15-19歲和20-29歲族群，分別達68%和57%，隨著年齡上升，閱讀比例明顯減少。而翻頁漫畫的閱讀比例，在20-29、30-39、40-49歲族群的比例都超過70%，15-19歲的閱讀比率為68%，跟長條漫畫一樣。

最後再看各年齡層漫畫閱讀率與付費率的比較，調查顯示20-29歲與30-39歲的族群是閱讀率最高，同時付費率最高的族群。他們的閱讀率均超過7成，付費率超過4成。

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核稿編輯：林奕甫