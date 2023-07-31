8/1起各級學校、國圖免費提供生理用品，教育部投入1億200萬預算支持多元需求

教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，從明日開始，全國各級學校及10處部屬場館中，針對9萬5000名不利處境學生，或沒有隨身攜帶生理用品、而有急需的學生，以及其他進入部屬場館的民眾，將提供多元的生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用。

友善提供多元生理用品計畫計畫於今年3月8日宣布，於112年將投入1億200萬元預算，從113年起每年固定編列2億5000萬元。計畫共有3項重點，首先是尊重取用者的個人隱私及意願，領取方式要同理取用者、去標籤化，消除取用者的心理負擔。再來是考量使用率、環保永續性及近便性，提供多元種類、材質及品牌的生理用品。最後，這些生理用品都會確保包裝完整，放置於乾淨、乾燥、陰涼通風處，並由專人管理定期清點、檢查、補充及汰換。

教育部表示，各縣市及國教署所轄學校，都已經針對高中以下學校的不利處境學生，完成取用生理用品的規劃。依照各縣市規劃不同，學生可以直接取得多元生理用品，或持紙本或電子票券、禮物卡，到超商、超市或賣場等通路進行兌換。

至於公私立大專校院的不利處境學生，補貼對象以符合「大專校院弱勢學生助學計畫」為主，會將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

對於有緊急需求使用的學生，可以到校內健康中心、系所辦公室、宿舍等定點取用。除了校園以外，教育部指出，國立自然科學博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國立教育廣播電臺、國家圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立台灣藝術教育館均在服務台、醫護站、廁所等定點，因應入館民眾急需取用生理用品，館內也有搭配定點販售機或超商販售。

教育部長潘文忠表示，友善提供多元生理用品是性別平等教育的一環，除了考量弱勢孩子會不好意思說出口，也希望能促進師生之間更多的討論與深入思考，學校用行動實際來支持校園的多元需求，促進校園容納也互相理解不同性別的觀點。

行政院長陳建仁指出，對於不利處境的朋友來說，生理用品的添購是生活上的一個負擔，可能也是部分孩子們成長過程中羞於開口的一件事情。針對這些不利處境的孩子，政府透過學校協助孩子免費個別取得生理用品的方式，讓月經的到來，對於同儕相處來說是正常且自然的過程。

陳建仁認為，多元的生理用品選擇，搭配性別平等與生理用品正確使用的教育，都有助於去除汙名化，並減少月經期間身心窘迫情形，讓不了解帶來的困擾消失。

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核稿編輯：翁世航