《孤魂騎士》：我騎著摩托車，全神貫注，不敢停留太久，不敢給自己時間思考
我們想讓你知道的是
在尼爾的真摯書寫中，他一路跟隨著眾多文學巨擘的作品與足跡，寫下了加美墨的人文風情與地理景觀，以及他與親友遭逢生命巨變的失落與困頓。翻開本書踏上尼爾的療癒之旅，感受一縷遺世的孤魂，如何在天地之間從破碎的生命中重建力量找回幸福。
文：尼爾．佩爾特（Neil Peart）
第一章 自我放逐
我精疲力竭，悵然若失，飛回了多倫多，在那裡待了很長一段時間，在家人和朋友的幫助下把房子整理好準備出售。之後，便離開了湖邊的房子，我仍然不知道自己要做什麼。在她去世前，賈姬給了我一個建議，她說：「哦，你就騎著你的摩托車去旅行吧。」但在那時，我根本無法想像我可以這樣做。然而隨著那個黑暗的夏天，漫長而空虛的日日夜夜慢慢過去，旅行這件事開始顯得是唯一要做的事。
其實我也沒什麼特別讓生活繼續下去的理由；我對生活、工作或外面的世界都不感興趣，但我不像賈姬，她是如此等待著她的死亡，而我似乎被某種生存本能所武裝著，某種內心的直覺堅持著「事情總會過去」的信念。由於性格上的某種優點（或缺陷），我似乎從來沒有質疑過「為什麼」我應該活下去，而是想著要「如何」存活——儘管這在當時肯定是一個需要處理的大問題。
我記得我曾經思考過「怎麼會有人在這樣的情況下能撐過去？如果他們做到了，那麼活下來的人，之後會是怎樣的人？」我不知道，但在那段悲傷、難過、惆悵和完全絕望的黑暗時期，心裡隱約有某種難以言明的情緒讓我繼續撐下去。總覺得事情總會過去。
又或者它更像摩門教婦女的說法：「我活著的唯一原因是我不能死。」
無論如何，我現在正騎著摩托車出發，試圖弄清楚我將成為什麼樣的人，以及我未來的世界會是什麼樣。上路的第一天，當我沿著雨後的公路向北穿過魁北克的岩質地區，我搖搖欲墜的決心受到幾次考驗。當穿梭在載運木材的卡車所賤起的片片水花中，試圖尋找超車的機會時，我緊張得發抖。不止一次我想過要放棄，「我這是在幹嘛？這一點都不好玩。而且我不認為我現在夠堅強到可以處理這個問題。為什麼不轉身回到湖邊的房子裡，在那裡多待一會兒？」
但是不行。那也將是一條危險的道路。
當我有考慮回頭的念頭時，是心裡的另一個聲音讓我繼續騎行——「然後呢？」一個多月來，我試著獨自在小屋那裡生活，偶爾有朋友來訪幫助我走出自己的陰影，我仍然感覺到自己開始滑入一個深不見底的洞。各種興奮劑和抗憂鬱藥可以幫助我度過白天和夜晚，但正如我最近寫給一個朋友的信中所說：「這可以是暫時的逃避，但這不是一種生活。」
我已經嘗試了隱居式的生活，現在是時候嘗試吉普賽式的生活了。我試著不去想如果這也行不通我會怎麼做。
一直以來旅行對我來說或多或少可以被視為一種常態。不僅是過去幾年在匆促樂團中作為巡迴演出音樂家的工作需求，而且也是對這一切的一種逃避。在巡迴演唱會的空檔，我曾在中國、非洲、歐洲和北美的道路上旅行，一開始是騎自行車，後來是騎摩托車，這種自在的旅行激發了我的想像力，讓我感到好奇和挑戰。
打從最一開始的旅途起，過程中的每一天我都寫日記，然後回家後用這些日記來鍛煉我對寫散文的興趣，嘗試用不同的方法講述一個旅行的故事。我對寫作的興趣是從幫樂隊寫歌詞開始的，從原本寫信的興趣發展成對在紙上串起文字的重度熱愛。我透過講述旅途中的故事繼續鍛鍊我的寫作能力，也會列印些出來分享給朋友和途中遇到的旅行同好。一直到以這樣私人的方式印製了五本遊記後，我終於覺得是時候可以正式出版了，並在一九九六年，出版了《蒙面騎士》講述在西非騎自行車的故事。
但最近，除了給遠方的朋友寫了幾封信外，我沒有再寫任何作品。但在倫敦停留期間，創傷諮詢師黛博拉博士鼓勵我開始每天寫「給賽琳娜的信」作為日記，事實證明這是很好的一種治療方式。在這次試探性地開始一種新的旅行（有目的但無目的地）時，我懷疑自己是否還會有如昔日記錄所見所感的動力，或者是否有將這次悲傷的旅程寫成書的野心，但為了以防萬一，我還是帶了一個黑色的小筆記本，第一天我做了一個實驗性的記錄。
〔一九九八年八月二十日〕
啊！又冷又濕。在魁北克的凱迪拉克吃了午餐。大雨持續了幾個小時，交通出乎意料的繁忙。卡車在水霧中呼嘯而過。風景黑暗、潮濕、陰沉——像我一樣。加拿大地盾被大量砍伐，偶爾有湖泊被淹沒或乾枯，瓦爾多爾和諾蘭達周圍有著礦場和工廠。今天早晨，氣溫幾乎不到攝氏十度，現在也好不到哪裡。
當我進入安大略省時，雨終於停了下來，但天氣仍然很冷，我最後在科克倫的北方萊茲汽車旅館停歇，對於這種天氣來說，八百五十公里的路程已經足夠。我從我的小酒壺裡倒了一杯麥卡倫酒到一個塑膠杯裡，當我把濕漉漉的騎行裝備掛在房間裡的時候，我感受到屋內的溫暖。
站在蓮蓬頭下淋浴時，腦中想到了科克倫，這個座落於安大略省北端，與世隔絕的城鎮。腦海中清晰地想起了樂隊在七○年代中世紀時期在那裡舉行的一場音樂會。從溫尼伯開了一整夜的車，在稀稀落落的掌聲中，我們表演結束便離開了舞台，本想今天就這樣了。然而當我們抵達更衣室時，一個矮小的贊助商、被喚作「大塊頭」的法裔加拿大人跑了進來，對我們沒有進行安可的演出感到不安。他說經紀人向他保證我們會演出。
我們抗議說安可曲通常是指觀眾要求再唱一首歌，而那天晚上沒有任何反應表明有這種願望。大塊頭變得更加心煩意亂，用他濃重的口音說：「我從來沒有想過匆促樂團會這樣對我！」我們三個人互相看了看，聳了聳肩，然後回到了舞台上。觀眾靜靜地等待著，我們又演奏了一首歌，然後大家都各自回家了。沒有人顯得特別興奮，但每個人似乎又顯得很滿意。我們知道，鎮上的每個人都知道我們拿了多少酬勞（可能是一千美元），而且經紀人已經答應給大塊頭一首安可曲。收拾好裝備裝進卡車後，樂隊和工作人員總共七個人擠進一輛租來的旅行車，我們連夜開回了多倫多。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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