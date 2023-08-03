TNL+ 2023/08/03,
社會

這個社會需要更嚴肅看待「颱風」：都市人的迷因盛宴，卻是鄉下人的生存挑戰

這個社會需要更嚴肅看待「颱風」：都市人的迷因盛宴，卻是鄉下人的生存挑戰
作者拍攝提供

我們想讓你知道的是

我們這些鄉下人，假如不能演出颱風登陸狂掃、駭人的殘垣斷壁、煽情的崩潰痛哭來滿足媒體和觀眾，在網路論壇上，佔據版面的必然是颱風假預測、迷因和搞笑段子。希望政府和媒體可以更加覺察，這是一個需要稍微嚴肅一點的社會議題，在報導上平衡一些，在民情上體恤一些，試著找出有困難的人們，傾聽他們、幫助他們。

「橋不見了。」
『在水底下......不對，好像被沖走了。』

我和Z坐在河邊，試圖尋找那座熟悉的大橋，卻看見黃泥滾滾的秀姑巒溪和一點殘骸。

「蓋一座便橋要花多久時間？」
『在花蓮國嗎？幾個月吧。』

相視苦笑。我們是住在「護國神山」另一側的人。我們不想放颱風假，也不想看颱風迷因。我們只想要一座橋。

「颱風娛樂化」的現象

杜蘇芮颱風襲台，雖然中心並未登陸，但暴風圈掃過東部和離島，帶來大量豪雨，在五都均未放假的情況下，台灣部分鄉下地區卻有不少災情發生。

由於群山的保護，台灣的西岸都市鮮少因颱風產生重大災情，近年由於基礎建設提升，加上颱風侵襲頻率變低，豪雨釀災的情況也不再常見，多數年輕人未曾經歷過真正的天災，對他們而言，災害就像看電影一樣可怕、刺激、有趣，可以共情但缺乏實感，關注卻不關心。

因此當颱風來時，熱門的話題不是其危險性，而是放假的可能性。對此各種妙事應運而生：搞笑段子、新奇事件、迷因甚至開賭盤，一股社群網路熱潮反過來影響主流價值觀，將颱風來襲變成饒富趣味的慶典活動，而不再是嚴肅話題。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。