這個社會需要更嚴肅看待「颱風」：都市人的迷因盛宴，卻是鄉下人的生存挑戰

「橋不見了。」

『在水底下......不對，好像被沖走了。』

我和Z坐在河邊，試圖尋找那座熟悉的大橋，卻看見黃泥滾滾的秀姑巒溪和一點殘骸。

「蓋一座便橋要花多久時間？」

『在花蓮國嗎？幾個月吧。』

相視苦笑。我們是住在「護國神山」另一側的人。我們不想放颱風假，也不想看颱風迷因。我們只想要一座橋。

「颱風娛樂化」的現象

杜蘇芮颱風襲台，雖然中心並未登陸，但暴風圈掃過東部和離島，帶來大量豪雨，在五都均未放假的情況下，台灣部分鄉下地區卻有不少災情發生。

由於群山的保護，台灣的西岸都市鮮少因颱風產生重大災情，近年由於基礎建設提升，加上颱風侵襲頻率變低，豪雨釀災的情況也不再常見，多數年輕人未曾經歷過真正的天災，對他們而言，災害就像看電影一樣可怕、刺激、有趣，可以共情但缺乏實感，關注卻不關心。

因此當颱風來時，熱門的話題不是其危險性，而是放假的可能性。對此各種妙事應運而生：搞笑段子、新奇事件、迷因甚至開賭盤，一股社群網路熱潮反過來影響主流價值觀，將颱風來襲變成饒富趣味的慶典活動，而不再是嚴肅話題。