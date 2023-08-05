回顧《不可能的任務》系列10位女性角色：特務世界美女如雲，有些角色根本值得推出獨立電影
我們想讓你知道的是
《不可能的任務》伊森韓特並非風流倜儻的人物，只是俊俏的外表、矯健的身手與敬業的精神，還是讓他生命中有不少來來去去的女性，甚至許多為了他或因為他而喪命，她們並沒有所謂的「韓特女郎」之稱（可能有湯女郎），但在《不可能的任務》都各有吃重的戲份，甚至你會發現，有一些角色根本值得推出獨立電影！
文：Lazybird
很難想像《不可能的任務》已經27年了。原本只是電視劇改編的一部諜報電影，現在則是全球最賺錢的電影IP之一，也讓湯姆克魯斯（Tom Cruise）從當時的美顏小生，搖身一變成為好萊塢最硬派的動作片巨星，並且奠定了現今無人能及的票房號召力。
湯姆克魯斯飾演的伊森韓特，在許多層面上其實就是美國版的詹姆士龐德。當然這兩個人有很多不同之處，但同樣是國家最高情報單位的頭牌，同樣有著最特立獨行的作風，同樣有一些死忠搭檔，而最不令人意外的，就是同樣都有美女如雲的工作環境，來增加故事的可看性。
伊森韓特並非風流倜儻的人物，只是俊俏的外表、矯健的身手與敬業的精神，還是讓他生命中有不少來來去去的女性，甚至許多為了他或因為他而喪命，她們並沒有所謂的「韓特女郎」之稱（可能有湯女郎），但在《不可能的任務》都各有吃重的戲份，甚至你會發現，有一些角色根本值得推出獨立電影！
《不可能的任務》 艾曼紐琵雅
法國女星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）飾演的艾萊兒是遊走在正反兩派的蛇蠍美人，她可以嫁給年長的上司，在丈夫死後迅速轉身色誘伊森韓特。一雙大眼睛看似無辜，或真或假的情愫也讓她跟伊森、吉姆之間的三角關係十分微妙，不過犯下罪行的她最後還是要付出代價，在交火中死去。
《不可能的任務2》 譚蒂紐頓
譚蒂紐頓（Thandie Newton）飾演的奈雅，是第二集貨真價實的女主角，也是第一位讓伊森動情的女人。他們本是最佳戰友，但因為任務所需，奈雅被迫回到前男友兼本集反派的身邊，阻止他把致命病毒散佈出去。
可想而知，這個貼身任務的危險性讓奈雅被注射了病毒，儘管最後一刻被伊森拯救回來，但這段原本被劇情大量描繪的關係被輕輕放下，終究成為了服務一集的功能性角色。
《不可能的任務3》蜜雪兒摩納漢、Maggie Q
決心淡出任務的伊森不想再拿性命冒險，決定與他一生的摯愛茱莉亞結婚，準備過著平凡人的生活。只可惜命運或本身命格並不打算放過他，在一次營救任務的失敗後，被捲入一樁更大的陰謀，甚至導致蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）飾演的茱莉亞命懸一線，堪稱《不可能的任務》目前最大危機。
Maggie Q在這集可能是最可惜的角色了，儘管存在感強烈又身手俐落，但是並沒有在劇情主線裡面，只是一名協助伊森的隊友而已。畢竟在這一集，伊森幸褔快樂的人夫生活才是重要的，不過，事情有那麼順利嗎？
《不可能的任務：鬼影行動》寶拉巴頓、蕾雅瑟杜
在世界觀越來越壯大的第四集，IMF終於有了各司其職的特務，讓其他角色有更多發揮空間。寶拉巴頓（Paula Patton）飾演的珍卡特有能耐獨當一面，她能把伊森從俄羅斯嚴密的監獄救出來，在後續任務也有強勁的表現，更可以在盛怒之下一腳把壞人踹下去。
對，這集的反派就是法國文藝女神蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），厭世冷酷的標緻臉龐特別適合飾演刺客。她心狠手辣、不怕挑釁並且從不囉唆，在不長的銀幕時間內迅速讓人留下深刻印象。雖然下場是毫不囉唆地淒慘，不過剛好從此轉行去隔壁棚成為龐德的摯愛，讓她成為英美兩大特務宇宙的唯一交集。
《不可能的任務：失控國度》蕾貝卡弗格森
故事來到第五集，我們終於等到稱橫空出世的蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）。前MI6探員伊爾莎在出場的那一刻就抓住觀眾的目光，身穿一襲亮黃色的長禮服，俐落地在密室裡舉起長槍瞄準目標，出手快狠準又招招致命。一開始的她似乎是個深不可測的雙面間諜，但事實證明了，她只是一個過於獨立跟過於有韌性的特務，其實就跟伊森一樣。
不出任務的伊爾莎總是一身帥氣的中性打扮，不施脂粉，但又保有優雅溫柔的氣質。她跟伊森的盟友關係在各項出生入死的任務中，顯然超越了一般人的欣賞與敬重。這兩人一直並肩作戰直到下面兩集，我們也得以看到伊爾莎更多的面相。
《不可能的任務：全面瓦解》凡妮莎柯比
如果你以為蕾貝卡弗格森已經成為《不可能任務》的女性門面，那麼，凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）飾演的白寡婦登場了。這位軍火商掮客其實是第一集麥克斯的女兒，當然不是什麼正派人物；但她似乎也沒那麼壞心，至少還沒看到她殺人不眨眼的一面，充其量是一個以利益為優先的人。
因為掮客的身份，她看起來也類似雙面間諜，不知道究竟暗中跟誰合作或決定站在誰那邊，因此足以左右大局。雖然在關鍵時刻決定對伊森「既往不咎」，那調情的一吻更展現了這個角色的調皮，我們只能說人帥真好。白寡婦究竟還有什麼能耐或有何居心，還有待觀察一番。
值得一提的是，這一集是針對描繪伊森感情世界最細膩的一次：伊爾莎冒命出手相救，茱莉亞最後現身祝福。伊森顯然處於人生截然不同的階段，他已經不會被外面的野花吸引，也接受自己這輩子就是無法平凡度日，於是跟伊爾莎的革命情感才是目前最踏實的存在。
《不可能的任務：致命清算 第一章》海莉艾特沃、龐克萊門捷夫
現正熱映中的《致命清算 第一章》是這系列迄今規模最大、角色最多的一集，不但蕾貝卡弗格森與凡妮莎柯比回歸，還加入了海莉艾特沃（Hayley Atwell）與龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）。只可惜龐的戲份並不想像中的多，這次飾演的刺客派瑞絲在冷血中帶點癲狂，動作鏡頭不少，但角色本身比較像雷聲大雨點小。
很明顯地，這一集的最大亮點就是海莉飾演的葛莉絲了。這位神偷在眾多角色裡不但有最完整的成長弧線，且是伊森手把手帶出來的新勢力，交棒意味濃厚。至於他們兩個你追我跑了一整部電影，究竟有沒有曖昧的情愫？或許有，但伊森目前應該沒有空啊，實在不應該再加入感情線的。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL