回顧《不可能的任務》系列10位女性角色：特務世界美女如雲，有些角色根本值得推出獨立電影

文：Lazybird

很難想像《不可能的任務》已經27年了。原本只是電視劇改編的一部諜報電影，現在則是全球最賺錢的電影IP之一，也讓湯姆克魯斯（Tom Cruise）從當時的美顏小生，搖身一變成為好萊塢最硬派的動作片巨星，並且奠定了現今無人能及的票房號召力。

湯姆克魯斯飾演的伊森韓特，在許多層面上其實就是美國版的詹姆士龐德。當然這兩個人有很多不同之處，但同樣是國家最高情報單位的頭牌，同樣有著最特立獨行的作風，同樣有一些死忠搭檔，而最不令人意外的，就是同樣都有美女如雲的工作環境，來增加故事的可看性。

伊森韓特並非風流倜儻的人物，只是俊俏的外表、矯健的身手與敬業的精神，還是讓他生命中有不少來來去去的女性，甚至許多為了他或因為他而喪命，她們並沒有所謂的「韓特女郎」之稱（可能有湯女郎），但在《不可能的任務》都各有吃重的戲份，甚至你會發現，有一些角色根本值得推出獨立電影！

《不可能的任務》 艾曼紐琵雅

法國女星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）飾演的艾萊兒是遊走在正反兩派的蛇蠍美人，她可以嫁給年長的上司，在丈夫死後迅速轉身色誘伊森韓特。一雙大眼睛看似無辜，或真或假的情愫也讓她跟伊森、吉姆之間的三角關係十分微妙，不過犯下罪行的她最後還是要付出代價，在交火中死去。

Photo Credit: 《不可能的任務》 艾曼紐琵雅（左）

《不可能的任務2》 譚蒂紐頓

譚蒂紐頓（Thandie Newton）飾演的奈雅，是第二集貨真價實的女主角，也是第一位讓伊森動情的女人。他們本是最佳戰友，但因為任務所需，奈雅被迫回到前男友兼本集反派的身邊，阻止他把致命病毒散佈出去。

可想而知，這個貼身任務的危險性讓奈雅被注射了病毒，儘管最後一刻被伊森拯救回來，但這段原本被劇情大量描繪的關係被輕輕放下，終究成為了服務一集的功能性角色。

Photo Credit: 《不可能的任務》 譚蒂紐頓

《不可能的任務3》蜜雪兒摩納漢、Maggie Q

決心淡出任務的伊森不想再拿性命冒險，決定與他一生的摯愛茱莉亞結婚，準備過著平凡人的生活。只可惜命運或本身命格並不打算放過他，在一次營救任務的失敗後，被捲入一樁更大的陰謀，甚至導致蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）飾演的茱莉亞命懸一線，堪稱《不可能的任務》目前最大危機。

Maggie Q在這集可能是最可惜的角色了，儘管存在感強烈又身手俐落，但是並沒有在劇情主線裡面，只是一名協助伊森的隊友而已。畢竟在這一集，伊森幸褔快樂的人夫生活才是重要的，不過，事情有那麼順利嗎？

Photo Credit: 《不可能的任務》 蜜雪兒摩納漢（右）

Photo Credit: 《不可能的任務》 Maggie Q（右）

《不可能的任務：鬼影行動》寶拉巴頓、蕾雅瑟杜

在世界觀越來越壯大的第四集，IMF終於有了各司其職的特務，讓其他角色有更多發揮空間。寶拉巴頓（Paula Patton）飾演的珍卡特有能耐獨當一面，她能把伊森從俄羅斯嚴密的監獄救出來，在後續任務也有強勁的表現，更可以在盛怒之下一腳把壞人踹下去。

對，這集的反派就是法國文藝女神蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），厭世冷酷的標緻臉龐特別適合飾演刺客。她心狠手辣、不怕挑釁並且從不囉唆，在不長的銀幕時間內迅速讓人留下深刻印象。雖然下場是毫不囉唆地淒慘，不過剛好從此轉行去隔壁棚成為龐德的摯愛，讓她成為英美兩大特務宇宙的唯一交集。

Photo Credit: 《不可能的任務》 寶拉巴頓（左）

Photo Credit: 《不可能的任務》 蕾雅瑟杜

《不可能的任務：失控國度》蕾貝卡弗格森

故事來到第五集，我們終於等到稱橫空出世的蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）。前MI6探員伊爾莎在出場的那一刻就抓住觀眾的目光，身穿一襲亮黃色的長禮服，俐落地在密室裡舉起長槍瞄準目標，出手快狠準又招招致命。一開始的她似乎是個深不可測的雙面間諜，但事實證明了，她只是一個過於獨立跟過於有韌性的特務，其實就跟伊森一樣。

不出任務的伊爾莎總是一身帥氣的中性打扮，不施脂粉，但又保有優雅溫柔的氣質。她跟伊森的盟友關係在各項出生入死的任務中，顯然超越了一般人的欣賞與敬重。這兩人一直並肩作戰直到下面兩集，我們也得以看到伊爾莎更多的面相。

Photo Credit: 《不可能的任務》 蕾貝卡弗格森

《不可能的任務：全面瓦解》凡妮莎柯比

如果你以為蕾貝卡弗格森已經成為《不可能任務》的女性門面，那麼，凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）飾演的白寡婦登場了。這位軍火商掮客其實是第一集麥克斯的女兒，當然不是什麼正派人物；但她似乎也沒那麼壞心，至少還沒看到她殺人不眨眼的一面，充其量是一個以利益為優先的人。

因為掮客的身份，她看起來也類似雙面間諜，不知道究竟暗中跟誰合作或決定站在誰那邊，因此足以左右大局。雖然在關鍵時刻決定對伊森「既往不咎」，那調情的一吻更展現了這個角色的調皮，我們只能說人帥真好。白寡婦究竟還有什麼能耐或有何居心，還有待觀察一番。

值得一提的是，這一集是針對描繪伊森感情世界最細膩的一次：伊爾莎冒命出手相救，茱莉亞最後現身祝福。伊森顯然處於人生截然不同的階段，他已經不會被外面的野花吸引，也接受自己這輩子就是無法平凡度日，於是跟伊爾莎的革命情感才是目前最踏實的存在。

Photo Credit: 《不可能的任務》 凡妮莎柯比（右）

《不可能的任務：致命清算 第一章》海莉艾特沃、龐克萊門捷夫

現正熱映中的《致命清算 第一章》是這系列迄今規模最大、角色最多的一集，不但蕾貝卡弗格森與凡妮莎柯比回歸，還加入了海莉艾特沃（Hayley Atwell）與龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）。只可惜龐的戲份並不想像中的多，這次飾演的刺客派瑞絲在冷血中帶點癲狂，動作鏡頭不少，但角色本身比較像雷聲大雨點小。

很明顯地，這一集的最大亮點就是海莉飾演的葛莉絲了。這位神偷在眾多角色裡不但有最完整的成長弧線，且是伊森手把手帶出來的新勢力，交棒意味濃厚。至於他們兩個你追我跑了一整部電影，究竟有沒有曖昧的情愫？或許有，但伊森目前應該沒有空啊，實在不應該再加入感情線的。