2023/08/01,
政治

國民黨全代會後侯友宜聲量未有起色，柯文哲仍霸佔網路聲量第一名

國民黨全代會後侯友宜聲量未有起色，柯文哲仍霸佔網路聲量第一名
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

綜觀過去選戰經驗，總統大選都是「母雞帶小雞」，而不是期待「小雞帶母雞」。無怪乎，國民黨的「小雞」立委參選人們紛紛選擇「隨人顧性命」，與郭台銘、柯文哲保持曖昧模糊的關係，這也顯示著，號稱「金小刀」、擔任侯友宜競辦執行長的金溥聰將砲口朝向黨內的做法根本是本末倒置......

總統大選選戰開打，政壇高度關注國民黨黨內整合進度，上周日全代會確定通過徵召新北市長侯友宜為國民黨2024總統參選人，侯友宜特別展現「尊韓」的態度，不只提早抵達會場，還在致詞時引用高雄市前市長韓國瑜當年競選總統時的經典名句「莫忘世上苦人多」，在典禮尾聲，兩人也在台上互擁，替對方加油，引發媒體關注。

然而，就在外界以為藍軍內部終於塵埃落定、即將由上到下逐漸團結之際，先前爭取總統提名門票失利的鴻海創辦人郭台銘突然在臉書發出一篇意有所指的文章稱「雖千萬人吾往矣」，「更何況現在就已經有千萬人和我同樣希望改變，我一定不會讓大家失望，我會給大選與政治帶來新的風格」讓外界霧裡看花，好奇郭台銘是否即將獨立參選，導致國民黨內的團結之路似乎遙遙無期。

為了瞭解藍綠白陣營總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲，以及郭台銘在國民黨全代會前後的網路聲量變化，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集7月13日至7月26日的網路輿情聲量數據。

結果發現，原本聲量表現差強人意的侯友宜在7月23日國民黨全代會當天，單日聲量一度衝高至逼近四萬則，不過卻只有「一日行情」，反而是素有話題的柯文哲在調查期間內始終維持領先態勢，在大多數的日子裡獨佔聲量第一的寶座。

包括他參加7月16日由時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢舉辦的凱道集會，為公平正義發聲，但過程中有民眾舉牌質疑柯文哲的「歧視女性言論」，引發陳之漢不滿開直播嗆聲，以及月底鬧出蓋北流欠款爭議，文化部公布高達新台幣1.9億元的履約爭議項目，均引發討論。

尤其是在國民黨全代會後的7月24日至7月26日三天間，柯文哲總聲量高達7.3萬多則，佔比居35％，反超侯友宜的6.2萬則，佔比約30％，而賴清德在這段時間內累積聲量約4.2多則，佔比21％，郭台銘則以僅2.9萬則墊底，佔比14％，可以看見全代會後，侯友宜聲量仍是處於落後。

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Photo Credit: TPOC

另方面，從網路數據表現觀察，雖然郭台銘在全代會後動作頻頻，不過實際上的網路曝光度卻沒有起色，始終維持調查開始以來「吊車尾」的狀況，即使在7月23日國民黨全代會當天發文投下「震撼彈」，但當日聲量也只有2.1萬則，才隔一天就被聲量表現平平的賴清德反超，陷入單日只剩10萬則出頭的窘境。

不過，觀察郭台銘自己臉書的內容及相關數據，進一步與今年7月其他貼文做比較，可發現其實郭台銘在全代會後的貼文互動表現有明顯進步，全代會前其粉專的平均互動數只有1萬4822則，在全代會之後，粉專的平均互動數達到2萬1234則，這恰恰顯示著，儘管在整體網路輿情討論氛圍中，郭台銘的影響力漸漸削弱。

不過，他自身「郭粉」同溫層還是有一定熱度，甚至在郭台銘喊出「雖千萬人吾往矣」之後，支持者的互動熱絡程度加溫，也正因為如此，國民黨要如何整合郭台銘，促成黨內團結而不是讓藍軍分裂，仍是一大難題。

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Photo Credit: TPOC

有趣的是，根據TVBS本周釋出的最新民調結果，第一名的賴清德僅以1％領先第二名的柯文哲，兩人支持度分別為33%與32％，而「老三」侯友宜雖仍居第三，但支持度小幅回升兩個百分點至25%。

國民黨現階段仍然面對「內憂外患」的危機，對外無力與民進黨、民眾黨總統參選人抗衡，對內又有不團結的隱憂，究其原因，固然侯友宜過去種種言行表現，使他與深藍族群之間的「愛恨情仇」難以一時就被化解，但最大的原因，還是侯友宜作為2024選戰的「母雞」，卻對其他陣營的攻擊毫無還手之力，整體表現太弱，他的政策論述軟弱無力、民調積弱不振、「老三」印象幾乎已經定型，無法讓「小雞們」相信他有能力打敗民進黨，導致沒有「靠侯」的誘因。

然而綜觀過去選戰經驗，哪一次總統大選不是「母雞帶小雞」，由擁有全國級高聲量的總統參選人帶動各地立委參選人的氣勢，而不是期待「小雞帶母雞」。

無怪乎，國民黨的「小雞」立委參選人們紛紛選擇「隨人顧性命」，與郭台銘、柯文哲保持曖昧模糊的關係，這也顯示著，號稱「金小刀」、擔任侯友宜競辦執行長的金溥聰將砲口朝向黨內的做法根本是本末倒置，光有時間內鬥、肅清黨內，糾正同黨同志的種種作為，不如多花點精力提升自己候選人的水準吧！

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：全代會後侯友宜聲量還是沒起色 最新數據揭第一名是他

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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