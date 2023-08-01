議長退出國民黨、柯文哲挖角議員、吳音寧奇兵出征⋯⋯台灣「搖擺州」彰化風雨欲來
我們想讓你知道的是
彰化縣議長謝典林在7月31日凌晨宣布退出國民黨，只需再有星火恐怕就會造成一場混亂，進而影響國民黨在彰化的布局。無獨有偶，前兩週蔡英文總統也南下彰化與吳音寧拜廟，至此南彰化選情已經是升溫狀態，而柯文哲現身同樣是想趁著選舉期間造勢打開彰化的知名度，藍綠白布局環環相扣，就像橋牌一般。
文：原神啟動
在民進黨由賴清德披上2024戰袍，截至目前從主視覺、募款小物到各地徵召完成在全代會宣示決心後，地方上也紛紛掛起了「Team Taiwan」合體看板。民進黨已經是相對穩定的狀態，呈現了底定與備戰準備完成。
而藍營則由眾多媒體與網路聲量稱呼為「老三」的侯友宜，雖然已經提名但黨內風雨飄搖還有仍舊伺機而動的郭台銘，以及來勢洶洶的柯文哲。
「章魚哥」彰化縣
在六都之外，彰化縣常是備受矚目的焦點來做為判斷總統大選的「章魚哥」，因為彰化縣就像美國選舉中的搖擺州，通常有十萬選票是搖擺不定，從近三屆縣長選舉、兩屆總統選舉都能窺探其中奧秘。
在2016大選中，蔡英文以56.12%當選，彰化縣的得票比數為56.47%；在2020年，蔡英文總統連任全國得票比為57.13%，在彰化縣得票是57.17%。搖擺、又具有章魚哥特性的選區無論誰都必然會加強著墨這個區域，而得彰化者可是得到勝選的關鍵。
深入分析，立法委員藍綠的鐵牆都在南彰化，以第三選區立委謝衣鳳及第四選區立委陳素月所掌控，兩位委員都有不同紀錄，陳素月曾在2020年以10.3萬票開出彰化立委史上最高票數，而謝衣鳳則是謝家立法委員第三代的繼承者，是台灣第一個三代立委家族，加上其兄謝典霖為議長，其實力可謂驚人。
成為大選前哨戰的鎮長補選
南彰化縱貫線上，正逢北斗鎮長補選之實，其實是總統大選暗流的開端。
這場補選中，民進黨候選人江熊一楓除了有賴清德輔選外，也有正國會中有力人士游錫堃與陳亭妃站台。不過，這場鎮長選舉真正牽連的其實是立委更甚至是總統選舉，在這兩週除了上述人物，柯文哲、郭台銘也來到了北斗鎮，而陪伴郭台銘的正是謝典林。
身為彰化縣議長的謝典林一心挺郭，甚至在7月31日凌晨宣布退出國民黨，讓這場總統選舉暗流又風起了訊號，只需再有星火恐怕就會造成一場混亂，進而影響國民黨在彰化的布局。
無獨有偶，前兩週蔡英文總統也南下彰化與吳音寧拜廟，至此南彰化選情已經是升溫狀態，至於柯文哲現身也是想趁著選舉期間造勢打開彰化的知名度，在強碰強中取得些搖擺的選民，以白色形象在彰化大施拳腳，一場選舉環環相扣，就像橋牌一般。
柯文哲在彰化的戰術，與吳音寧的奇兵作用
目前，柯文哲吸收了彰化縣的兩位資深議員——張雪如與陳重嘉。
張雪如六任議員以公益形象深得人心，擁有慈善會與服務案件著名深耕在員林地區深耕實力雄厚，柯文哲吸收之後便讓其擔任民眾黨彰化黨部主委，為民眾黨在彰化插旗獲得重要一席。
溪湖區的陳重嘉則是前立委陳朝容之子，陳朝容雖已非立委，但其實力仍是不可小覷，當地選民也經常看到陳朝容服務，為其子積累人情選票。別看柯文哲只是吸收這兩個議員，實際卻是在蠶食南彰化，也為總統大選開始動作。
而能破這局的，卻是選情看來必敗的吳音寧。
吳音寧曾任北農總經理，任內許多風暴也讓她被貼上了「百萬實習生」在內的種種標籤，在其父吳晟所著《北農風雲》便可窺探北農其間究竟發生了什麼。
而吳音寧投入謝家鐵壁區看似有去無回，但戰術上卻可能以輸了立委但為賴清德贏了總統，還能倒打柯文哲使其破功。
吳音寧回到家鄉，以鄉土、清新形象對上謝衣鳳，但在謝衣鳳之外，在這場搏大鯨魚的選戰中，更在喚起對於柯文哲在台北市政府對於吳音寧夾殺的記憶，塑造起所謂「賭爛票」，倘若郭台銘沒有選，這些票就是賴清德原有的基本盤上再加分。
此外，進步理念與農村形象，對照柯文哲過去對於女性的不尊重言論，以及「鄉下就該有鄉下的樣子」之類的失言，對於多是從事農業人口的第三選區，造成立委雖然投還是謝衣鳳，但總統票會蓋下賴清德的機會相當高。
雖然吳音寧即可能會輸，但投入資源人力一方面可以破局柯文者對彰化的佈陣，再加上謝家至今遲遲無歸隊支持侯友宜，甚至傳出退黨，都會造成侯友宜潛在選票在彰化的分裂，就算郭台銘獨立參選，票也只會在賴清德與郭台銘柯文哲之間打轉，而郭台銘、侯友宜更甚至柯文哲，其實就是泛藍基本盤在瓜分，讓賴清德勝率再提高。
吳音寧並非自殺，而是玩了一棒犧牲打，而下任彰化縣長又傳出謝衣風可能接棒王惠美，到時若有立委補選，再來挑戰也未嘗不可。本來銅牆鐵壁的彰化第三選區，又因為吳音寧的提名，重新帶來了種種可能。
延伸閱讀
- 2022彰化縣長選情分析：2018年的餘波盪漾尚未結束，「關鍵十萬票」成為地方大選的章魚哥
- 吳音寧與2018北農風雲：假訊息、媒體崩壞、無良政客的惡意抹黑與認知作戰
- 彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，郭台銘籲在野黨推動「主流民意大聯盟」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號