議長退出國民黨、柯文哲挖角議員、吳音寧奇兵出征⋯⋯台灣「搖擺州」彰化風雨欲來

文：原神啟動

在民進黨由賴清德披上2024戰袍，截至目前從主視覺、募款小物到各地徵召完成在全代會宣示決心後，地方上也紛紛掛起了「Team Taiwan」合體看板。民進黨已經是相對穩定的狀態，呈現了底定與備戰準備完成。

而藍營則由眾多媒體與網路聲量稱呼為「老三」的侯友宜，雖然已經提名但黨內風雨飄搖還有仍舊伺機而動的郭台銘，以及來勢洶洶的柯文哲。

「章魚哥」彰化縣

在六都之外，彰化縣常是備受矚目的焦點來做為判斷總統大選的「章魚哥」，因為彰化縣就像美國選舉中的搖擺州，通常有十萬選票是搖擺不定，從近三屆縣長選舉、兩屆總統選舉都能窺探其中奧秘。

在2016大選中，蔡英文以56.12%當選，彰化縣的得票比數為56.47%；在2020年，蔡英文總統連任全國得票比為57.13%，在彰化縣得票是57.17%。搖擺、又具有章魚哥特性的選區無論誰都必然會加強著墨這個區域，而得彰化者可是得到勝選的關鍵。

深入分析，立法委員藍綠的鐵牆都在南彰化，以第三選區立委謝衣鳳及第四選區立委陳素月所掌控，兩位委員都有不同紀錄，陳素月曾在2020年以10.3萬票開出彰化立委史上最高票數，而謝衣鳳則是謝家立法委員第三代的繼承者，是台灣第一個三代立委家族，加上其兄謝典霖為議長，其實力可謂驚人。

成為大選前哨戰的鎮長補選

南彰化縱貫線上，正逢北斗鎮長補選之實，其實是總統大選暗流的開端。

這場補選中，民進黨候選人江熊一楓除了有賴清德輔選外，也有正國會中有力人士游錫堃與陳亭妃站台。不過，這場鎮長選舉真正牽連的其實是立委更甚至是總統選舉，在這兩週除了上述人物，柯文哲、郭台銘也來到了北斗鎮，而陪伴郭台銘的正是謝典林。

身為彰化縣議長的謝典林一心挺郭，甚至在7月31日凌晨宣布退出國民黨，讓這場總統選舉暗流又風起了訊號，只需再有星火恐怕就會造成一場混亂，進而影響國民黨在彰化的布局。

Photo Credit: 中央社 鴻海集團創辦人郭台銘與彰化縣議長謝典林（前左2）

無獨有偶，前兩週蔡英文總統也南下彰化與吳音寧拜廟，至此南彰化選情已經是升溫狀態，至於柯文哲現身也是想趁著選舉期間造勢打開彰化的知名度，在強碰強中取得些搖擺的選民，以白色形象在彰化大施拳腳，一場選舉環環相扣，就像橋牌一般。

柯文哲在彰化的戰術，與吳音寧的奇兵作用

目前，柯文哲吸收了彰化縣的兩位資深議員——張雪如與陳重嘉。

張雪如六任議員以公益形象深得人心，擁有慈善會與服務案件著名深耕在員林地區深耕實力雄厚，柯文哲吸收之後便讓其擔任民眾黨彰化黨部主委，為民眾黨在彰化插旗獲得重要一席。

溪湖區的陳重嘉則是前立委陳朝容之子，陳朝容雖已非立委，但其實力仍是不可小覷，當地選民也經常看到陳朝容服務，為其子積累人情選票。別看柯文哲只是吸收這兩個議員，實際卻是在蠶食南彰化，也為總統大選開始動作。

而能破這局的，卻是選情看來必敗的吳音寧。

吳音寧曾任北農總經理，任內許多風暴也讓她被貼上了「百萬實習生」在內的種種標籤，在其父吳晟所著《北農風雲》便可窺探北農其間究竟發生了什麼。

而吳音寧投入謝家鐵壁區看似有去無回，但戰術上卻可能以輸了立委但為賴清德贏了總統，還能倒打柯文哲使其破功。

Photo Credit: 中央社 吳音寧

吳音寧回到家鄉，以鄉土、清新形象對上謝衣鳳，但在謝衣鳳之外，在這場搏大鯨魚的選戰中，更在喚起對於柯文哲在台北市政府對於吳音寧夾殺的記憶，塑造起所謂「賭爛票」，倘若郭台銘沒有選，這些票就是賴清德原有的基本盤上再加分。

此外，進步理念與農村形象，對照柯文哲過去對於女性的不尊重言論，以及「鄉下就該有鄉下的樣子」之類的失言，對於多是從事農業人口的第三選區，造成立委雖然投還是謝衣鳳，但總統票會蓋下賴清德的機會相當高。

雖然吳音寧即可能會輸，但投入資源人力一方面可以破局柯文者對彰化的佈陣，再加上謝家至今遲遲無歸隊支持侯友宜，甚至傳出退黨，都會造成侯友宜潛在選票在彰化的分裂，就算郭台銘獨立參選，票也只會在賴清德與郭台銘柯文哲之間打轉，而郭台銘、侯友宜更甚至柯文哲，其實就是泛藍基本盤在瓜分，讓賴清德勝率再提高。

吳音寧並非自殺，而是玩了一棒犧牲打，而下任彰化縣長又傳出謝衣風可能接棒王惠美，到時若有立委補選，再來挑戰也未嘗不可。本來銅牆鐵壁的彰化第三選區，又因為吳音寧的提名，重新帶來了種種可能。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航