【專訪】舞蹈家許芳宜：恍然大悟之後脫胎換骨——原來我有自主權，可以創造、可以有自己的想法
我們想讓你知道的是
許芳宜這個名字的標籤很多，國際舞者、編舞家、電影演員、金馬獎最佳動作設計，以及最多人稱呼她的「老師」。然而集萬眾焦點與尊敬於一身的她，學舞的初衷卻是為了逃避大家的目光，給不善表達的自己一條不用開口的退路，不知不覺，竟就這麼一路逃到最受矚目的國際舞台上。
文：Stella Tsai
和煦的陽光自窗外灑落，位於都會區大樓裡的「Body art 身體要快樂」舞蹈教室隔絕了外頭的車水馬龍。這裡的課程很多元，從兒童肢體開發到成人芭蕾都有，更多的是開發身體的有趣設計。
創辦人許芳宜不太教課，她將熱情投注在課程設計，為不同職業、不同身體狀態的人們設計適合的身體開發課程，靈感取材自她投入大半生的舞蹈。
許芳宜這個名字的標籤很多，國際舞者、編舞家、電影演員、金馬獎最佳動作設計，以及最多人稱呼她的「老師」。然而集萬眾焦點與尊敬於一身的她，學舞的初衷卻是為了逃避大家的目光，給不善表達的自己一條不用開口的退路，不知不覺，竟就這麼一路逃到最受矚目的國際舞台上。
臺下沒有辦法符合大家的期待，就到舞臺上創造一個
「年輕的時候，我對『社會期待』這件事總是背負著莫名的包袱。」
語氣輕柔，日常的許芳宜說話聲音不大，但每個字都清晰明瞭，臉上總是掛著和煦的笑，不過講起自己的事總是帶點羞怯，也不太稱讚自己，她笑稱，兒時的許芳宜是「討人厭的」，老是臭著一張臉，跟全世界都過不去。
她無法在體制中符合社會的期待，也無法透過言語表達心中的怨懟，只能在跳舞時用盡全身的力量扮演想像中的自己，讓身體為許芳宜發聲。
身體的慾望很鮮明，當年什麼都想做到最好的舞者許芳宜，一路從宜蘭舞蹈班來到北藝大舞蹈系，遇上現代舞老師羅斯帕克斯（Ross Parkes），讓她堅定了今生要成為職業舞者的志向。
選擇現代舞不是靈光乍現，許芳宜認為那個年紀的孩子總是會被更能發揮、或者更重視自己的方向吸引。「我沒有九頭身、窄肩膀，也沒有細長的直腿，即便我再喜歡芭蕾的優雅，也無法符合眾人對芭蕾的期待」。
在這個狀況下，恩師羅斯看見她的潛力，也鼓勵她往另一個目標邁進，「身體的慾望太誠實了。課堂上你能看見誰想要更多、誰覺得這樣子就好，每個人的身體都不會說謊，完完全全的坦誠」。
而當年那個總是準時、總是排第一位只為了多練習幾次的少年許芳宜，那份對跳舞的渴望領著她前往紐約、成為職業舞者，也在紐約獲得了改變一生的經歷。
剛到紐約的她進了伊莉莎蒙特舞團，永遠比別人提早抵達暖身，功課做好做滿，把自己準備到無可挑惕的120分，編舞家Elisa Monte卻說：「我們要的是職業舞者，不是模範生。」
過往再困難的動作都能使命必達的許芳宜，這才發現，使命必達前還有一個不容忽視的階段，叫做「思考之後」。而經過思考後帶來的是更有想像、品質更好的表現。
這個領悟顛覆了許芳宜過往20年信仰的真理，她突然發現「原來我有自主權，原來我可以創造，原來我可以有自己的想法、甚至還有人會感激我的想法」！恍然大悟後，舞者許芳宜正式脫胎換骨。
每一個工作，都是一種雙人舞的展現
後來的許芳宜開始發光發熱，她還是不多話，依然跟自己過不去，但她的身體與天賦沒有辜負生來的自律與努力，先是考進「瑪莎葛蘭姆舞團」，表現備受美國舞壇盛讚，2011年創立「許芳宜＆藝術家」，帶著滿滿的熱情想將自己在國際闖蕩遇到的大師帶給臺灣的觀眾，而製作了《生身不息》，並邀請編舞大師阿喀朗汗（Akram Khan）、克理斯多福惠爾敦（Christopher Wheeldon），更親自與阿喀朗共舞《靈知》。那一年許芳宜40歲，正逢盛年，已超過多數職業舞者的退休年限。
對許芳宜來說，阿喀朗是最棒的雙人舞舞伴，也是燃燒自我型的舞者。「他走進化妝室之前可能還想著很多事情，舞團的事、商業的事，但他總會在上台前把身體配到剛剛好的狀態，一上台就可以表演」。
和許芳宜一樣，兩人將上臺前、待在化妝室的那段時間視為一段不容侵犯與打擾的神聖私領域，用這段時間把自己從日常生活切換表演模式。她強調，上臺前若還在亢奮的情緒，一上臺要立刻安靜下來是很困難的。「不但吃不下舞臺、也定不住觀眾。身體很誠實，表演也是。」
阿喀朗總說跟許芳宜跳舞好輕鬆，「好的舞伴會有一種『對手』的感覺，手一碰一抓，當下的力道就知道對方今天的狀態如何」。許芳宜認為，真正的表演者懂得「掌控」，掌控現場、身體與情緒；而好的對手會達到完美的互補，即便有一個人能量少一點、另一個人也會立刻補上，合力撐起舞台需要的張力。
雙人舞的表演邏輯隨著許芳宜一路走到後來的跨域表演，不管是跨足電影《逆光飛翔》、《刺客聶隱娘》，電視劇《俗女養成記2》，還是廣告、雜誌的拍攝，她將表演的中心思想落實到每一個工作裡，在不同的表演範疇中找到對手，一起跳出最完美的雙人舞，同時不忘在每一次的表演中燃燒自己、展現最好的樣貌。也因此她的每一次出場都令人驚喜，人們想到許芳宜總是期待。
更多的自在，更多的可能性
國外的知名舞者總會選在特定的時機，用一場盛大的演出宣布退休、告別舞台，享受公演那幾天的輝煌，但許芳宜始終沒有做這件事。
她當然欣羨退休舞者的絢爛，心裡卻老想著：「為什麼他們要宣告退休？他們以後都不再跳舞了嗎？」許芳宜笑說，昭告天下後，好像就沒有回頭的機會了。
「要是我哪天突然又想做一個演出，就算只是在小小的舞台跳給親朋好友看，我還是要跳啊，為什麼要關起這扇門呢」？此刻的她，彷彿回到了小時候那個倔強的許芳宜。如今，她依舊選擇用身體說話，持續地交出表演作品，一次又一次地突破自我。
一向自律、追求完美的許芳宜，終於在近50歲的時候，開始會跟自己說「你可以努力，但千萬不要太用力」，年紀讓她多了一份「自在」，那不是鬆懈，而是更認識自己。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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