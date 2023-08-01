2023/08/01,
影劇

過去20年來最成功的商業大導演，《奧本海默》導演諾蘭的30個小秘密

過去20年來最成功的商業大導演，《奧本海默》導演諾蘭的30個小秘密
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克里斯多夫諾蘭可說是過去20多年來最成功的商業導演，執導了12部長片電影，但你知道諾蘭最愛的導演是誰，諾蘭的4個小孩其實都出現在他的電影中，或是諾蘭自認為寫過最好的劇本是哪個？以下是諾蘭導演的30個小祕密。

英國的7月30日，克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）導演將渡過他53歲的生日。這位可說是過去20多年來最成功的商業導演，執導了12部長片電影。以下是諾蘭導演的30個小祕密。

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諾蘭

1. 諾蘭是英國人，能證明這件事的根據，不是他的護照，而是他的喝茶習慣：諾蘭的助理在片場有一個重要任務，無論何時諾蘭需要喝茶，他都必須使命必達。諾蘭在《紐約時報》上大方承認：「我在冰河拍戲時，也有助理能端杯茶給我。」

2. 諾蘭喜歡喝伯爵茶。而米高肯恩（Michael Caine）持續建議他在茶裡可以加一些「提神飲料」，某次他直接詢問導演：

「你的茶還沒加伏特加嗎？要嗎？」

3. 許多導演事業成功的關鍵，都是他們的妻子，如同彼得傑克森（Peter Jackson）或喬柯恩（Joel Coen）一樣。諾蘭的所有長片電影都是由妻子艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）擔任製作人，他們是大學班對，而且還沒畢業時就結婚了——那時諾蘭才19歲。

4. 艾瑪一開始並不太了解電影，單純只是為了幫助自己年輕丈夫。現在，她已經是影壇重量級的製作人，調度過大型戰爭與歷史電影的超高規格計畫。

5. 幫老公拍電影有什麼好處？艾瑪媽媽大力推薦：「妳可以帶小孩去上班。」就算拍攝片場再緊張，諾蘭休息時馬上就能陪伴小孩享受天倫樂。

6. 全家一起上班的另一個好處，諾蘭的小孩們已經在《黑暗騎士：黎明升起》《全面啟動》與《星際效應》等電影裡當過臨演；他女兒佛羅拉最近演出了《奧本海默》，當奧本海默陷入核爆夢魘時，佛羅拉在他的惡夢裡被炸了，整塊臉都融化了。

有導演爸爸真好。

7. 諾蘭對自己電影裡最喜歡的一幕，《黑暗騎士》的蝙蝠俠審問小丑戲。這事實上是超英雄電影裡罕見的對質戲——英雄與反派發現了彼此截然不同的本質，蝙蝠俠發現了小丑以混亂為樂，小丑發現蝙蝠俠比他想得還要保守。

8. 諾蘭大學讀的是英國文學，他沒有上過任何專業電影學校，但他卻是為了倫敦大學學院的電影設備而選擇這所學校的。

9. 諾蘭不討厭電腦動畫（CGI），他也在電影裡使用過電腦動畫。但他堅持電腦動畫的使用是為了「增強實物特效的效果」，而不是「從無生有」，所以他對目前常見的綠幕電影十分感冒。

10. 諾蘭降低CGI用量的例子，是《蝙蝠俠：開戰時刻》裡「只」使用了620個數位特效鏡頭；為什麼說「只」呢？因為當時科幻電影的數位特效鏡頭數量通常為1500至2000 個左右。而在去年的《天能》，數位特效鏡頭更壓低到了300個以下，而《奧本海默》是0。

11. 那麼這些數位特效鏡頭是用在哪裡呢？重點是，諾蘭並不是拍攝時決定哪些鏡頭要用數位特效處理，他不會說「現在大家到綠幕前拍戲」；而是在後製時，如果發現畫面上有不足之處，他才會使用數位特效「修補」。可以說，電腦動畫是他的補救工具，而不是創作工具。

12. 諾蘭用過場面最大的數位特效鏡頭之一，是《黑暗騎士：黎明升起》的美式足球場爆炸。爆炸的火花、與足球員被炸飛或摔下地底是實物特效，但是要讓整片球場地面陷入地底，需要使用數位特效。《全面啟動》夢境裡海邊大樓崩塌的畫面也是數位特效；《黑暗騎士：黎明升起》裡一些高譚市寒冬雪景也是。

13. 《奧本海默》是諾蘭的第一部傳記電影，但事實上他原本早就想拍的傳記電影是航空大亨霍華休斯（Howard Hughes）的生平。他已經寫好劇本，並且視為是自己最好的劇本，而且將由金凱瑞（Jim Carrey）飾演休斯。

「我那時想說，幹，這是我寫過最好的劇本，而且我寫得超開心的。」

但大師馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）快了一步，他與李奧納多（Leonardo DiCaprio）合作了改編休斯生平的《神鬼玩家》，這讓他無法選擇與大師強碰。不過，這份劇本的許多元素被諾蘭用在未來的電影裡，會不會有一天他真的能執導一部休斯電影呢？拭目以待。

14. 諾蘭在片場只有兩種固定穿著：一套冬季西裝與一套夏季西裝，因為他懶得關心穿著。整個片場許多工作人員也穿著正裝，這讓派拉蒙影業CEO嘖嘖稱奇。

15. 諾蘭沒有手機與email address，他將這兩樣玩意視為干擾與無用。那你要怎麼打電話給諾蘭？你可以打給他的劇組成員，他們會把手機拿給他。

16. 諾蘭最喜歡的導演是雷利史考特（Ridley Scott），他最喜歡的電影是《銀翼殺手》。

17. 諾蘭是英國人，所以他必須喜愛007，他最喜愛的007電影是《女王密使》（跟大王一樣）。他曾想仿造《女王密使》的經典雪地逃亡戲，他在《全面啟動》裡嘗試過，還偷渡了《女王密使》的「絆馬繩」設計。

18. 諾蘭已經執導過《星際大戰》，8歲時他執導並製作了一部定格動畫影片《太空大戰》（Space Wars），使用他爸的超8攝影機，靈感來源當然是《星際大戰》——以及他在NASA擔任阿波羅太空梭導航系統工程師的叔叔，叔叔私下偷拍了太空梭升空影片，並外洩給姪子，叔叔自豪應該沒人發現……但多年後姪子自爆這段國安危機事件。

19. 《星際效應》的劇本初稿是諾蘭的弟弟強納森諾蘭（Jonathan Nolan）寫的，當時這部電影預計由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導。


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