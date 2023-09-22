完全「Made in China」的性取向：女攻男受的「第四愛」怎麼出現的？他們支持女權嗎？
我們想讓你知道的是
2013年5月，用戶「流迦USAKI」用PPT的形式在論壇中較為系統地介紹了第四愛。他認為，第四愛有3個關鍵詞：異性戀、男女平等、女方略主動或強勢。而第四愛的原則，是性別平等。「在這裡，不支持女尊或男尊，婚戀關係中，男方與女方享有同等的權力與義務。」
文：Sushi
在中國的網路上，有一個神秘的群體：他們常以「4i」或「iiii」稱呼自己；如果戀愛了，男性常被叫「老婆」，女性被叫「老公」；在交往中，女性可以大方展示她們的攻擊性，而男性則不需隱藏自己的脆弱。他們隱秘在社交網路的各個角落，渴望尋覓和自己理念相同的另一半。
他們叫自己「第四愛」。
之所以叫第四愛，是因為圈內人認為它是獨立於第一類愛情（男女之戀）第二類愛情（男男之戀）第三類愛情（女女之戀）外的第四類愛情。根據「熱梗百科」的介紹，第四愛（The Fourth Love），又叫四愛，是「女攻男受（女性強勢，男性弱勢）」的愛情模式，即一種基於男女平等的女方主動、男方被動、男女社會角色互換的戀愛和生活方式，簡單説就是兩個生理性別（sex）與社會性別（Gender）互為顛倒的異性之間所發生的愛戀關係，也就是女生強勢一些男生軟弱一些的戀愛關係。」
第四愛是如何發源的？是誰在談第四愛？第四愛是一種性取向嗎？第四愛「女權」嗎？第四愛進入大眾視野背後，能反映出哪些中國的性別發展現狀？這篇文章中，歪腦和那些「四愛人」聊了聊，試圖回答這些問題。
完全made in China的「性取向」
如果説LGBTQ是由西方興起的概念，那麼「第四愛」的創造完全是中國本土的。
性別研究學者陳亞亞早在2012年開始研究第四愛，她在論文《從「女攻男受「到第四愛」——試論青少年的性/別多元與平等之時間進程》中介紹，第四愛的最開始是緣起於「女攻男受」論壇，由於後者因管理不善，「時有尋找一夜情、亂傳私人照片和騷擾網友等現象發生」被百度論壇封禁，成員們便紛紛轉移到了「第四愛」吧。
在第四愛吧的小吧主「宛潼_」發佈題為「致所有心來的下一代四愛人3.0」的文章中，這樣描述這個群體：「如果你覺得，女生不應該都是温柔賢淑，男生不應該全是陽剛勇敢，所有第三性別的人都可以有自己的追求，那麼就請你留下來，慢慢在這裡發現屬於你的另一半吧。」
陳亞亞在2012年的論文中提到，那時的第四愛還相當小眾，幾乎只存在「第四愛」論壇這樣一個聚集地，且每日僅有數十貼。如今，「第四愛」論壇有33萬人關注和千萬則貼文，新貼同時以每分鐘的頻率更新。與此同時，微信、微博、小紅書、qq等社交平台都能看到四愛人的身影。
而在百度論壇——這個「第四愛」群體最初發源的地方，能隱隱窺見這個群體是如何在啊過去的十年間萌芽、壯大的。
2013年5月，用戶「流迦USAKI」用PPT的形式在論壇中較為系統地介紹了第四愛。他認為，第四愛有3個關鍵詞：異性戀、男女平等、女方略主動或強勢。而第四愛的原則，是性別平等。「在這裡，不支持女尊或男尊，婚戀關係中，男方與女方享有同等的權力與義務。」
從那時候的貼文裡可以經常看到，四愛人用著當年的網路流行語和表情包表達著自己對性別的探索：什麼是男女平等、如何判斷自己是女攻、今後是否要生小孩。除此之外，第四愛吧裡也像是一個談天説地的聊天群，他們分享旅行的見聞、看見的美食、每日的心情。
就這樣，社群在在這10年間慢慢壯大。在2019年，第四愛社群正式擁有了屬於自己的旗幟和logo：旗幟由紅藍兩部分組成。根據設計者「宛潼_」的介紹，紅色代表對外積極融入社會，而藍色代表對內和諧共處、互助友愛。她還特別強調，「旗幟的性別指代沒有特別規定，即不是傳統意義上的紅色代表女性，藍色代表男性。個人可以自由根據喜好選擇紅色或藍色」。
在這篇貼文末尾，「宛潼_」放上了LGBT和Transgender的旗幟，並寫道：「向吉爾伯特・貝克與莫妮卡・赫爾姆斯致敬，向一切追求平等與勇敢做自己的人致敬」。
如今，由於時代的變遷和社群的壯大，對於四愛的定義似乎更加模糊，而群體內部對哪些「真假四愛」也有爭議。除了廣義上「女攻男受」的定義，一些人認為四愛人需要實踐pegging（女性戴上假陽具插入男性肛門的性交方式），也有人認為可以有其他的性交方式，只要「精神四愛」就好；有不少四愛人亦是BDSM的群體，但也有人認為BDSM只是一種床上游戲，並未觸達第四愛強調精神互動的本質。
誰在談四愛？
小鬼是入圈七年的四愛女攻。她從小就覺得自己和其他女孩不太一樣，不喜歡公主裙，而是喜歡酷酷的揹帶褲。那青春期的時候流行「霸道總裁」類的小説，她卻覺得看得非常不舒服，「覺得很膈應，很討厭看那種女主依附於男主的小説。」耽美小説中的攻受情節反而更加吸引她，她會把自己帶入男性攻的角色。「我會覺得如果我是個男生的話，和男生談戀愛，我一定不會當受的一方，而是當一個1。」
初高中的年紀，周圍許多同學都在情竇初開，而小鬼卻發現對現實生活中的男孩失望，「沒有一個能讓我動了心。覺得他們都很大男子主義，情商很低」。而與此同時，小鬼發現自己和男同性戀朋友聊天卻很舒適，和傳統主流男性氣質不同的gay讓小鬼覺得他們「又傻又幼稚的感覺」，「而且有時候他們會傾訴一些煩惱，我就會以一個平靜的掌控者，或者好像比他們厲害一點的1的感覺，給他們開解或聽他們訴苦。」
自己為什麼會只被gay吸引呢？這讓青春期的小鬼特別困惑。為此，她開始了一段有些難以啓齒的探索：她下載了男同交友軟體，假裝自己是男1來和gay聊天，甚至以男同的身份和一個男生談了一段網戀，在聖誕節的時候寄禮物給他。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！