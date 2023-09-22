完全「Made in China」的性取向：女攻男受的「第四愛」怎麼出現的？他們支持女權嗎？

文：Sushi

在中國的網路上，有一個神秘的群體：他們常以「4i」或「iiii」稱呼自己；如果戀愛了，男性常被叫「老婆」，女性被叫「老公」；在交往中，女性可以大方展示她們的攻擊性，而男性則不需隱藏自己的脆弱。他們隱秘在社交網路的各個角落，渴望尋覓和自己理念相同的另一半。

他們叫自己「第四愛」。

之所以叫第四愛，是因為圈內人認為它是獨立於第一類愛情（男女之戀）第二類愛情（男男之戀）第三類愛情（女女之戀）外的第四類愛情。根據「熱梗百科」的介紹，第四愛（The Fourth Love），又叫四愛，是「女攻男受（女性強勢，男性弱勢）」的愛情模式，即一種基於男女平等的女方主動、男方被動、男女社會角色互換的戀愛和生活方式，簡單説就是兩個生理性別（sex）與社會性別（Gender）互為顛倒的異性之間所發生的愛戀關係，也就是女生強勢一些男生軟弱一些的戀愛關係。」

第四愛是如何發源的？是誰在談第四愛？第四愛是一種性取向嗎？第四愛「女權」嗎？第四愛進入大眾視野背後，能反映出哪些中國的性別發展現狀？這篇文章中，歪腦和那些「四愛人」聊了聊，試圖回答這些問題。

完全made in China的「性取向」

如果説LGBTQ是由西方興起的概念，那麼「第四愛」的創造完全是中國本土的。

性別研究學者陳亞亞早在2012年開始研究第四愛，她在論文《從「女攻男受「到第四愛」——試論青少年的性/別多元與平等之時間進程》中介紹，第四愛的最開始是緣起於「女攻男受」論壇，由於後者因管理不善，「時有尋找一夜情、亂傳私人照片和騷擾網友等現象發生」被百度論壇封禁，成員們便紛紛轉移到了「第四愛」吧。

在第四愛吧的小吧主「宛潼_」發佈題為「致所有心來的下一代四愛人3.0」的文章中，這樣描述這個群體：「如果你覺得，女生不應該都是温柔賢淑，男生不應該全是陽剛勇敢，所有第三性別的人都可以有自己的追求，那麼就請你留下來，慢慢在這裡發現屬於你的另一半吧。」

陳亞亞在2012年的論文中提到，那時的第四愛還相當小眾，幾乎只存在「第四愛」論壇這樣一個聚集地，且每日僅有數十貼。如今，「第四愛」論壇有33萬人關注和千萬則貼文，新貼同時以每分鐘的頻率更新。與此同時，微信、微博、小紅書、qq等社交平台都能看到四愛人的身影。

而在百度論壇——這個「第四愛」群體最初發源的地方，能隱隱窺見這個群體是如何在啊過去的十年間萌芽、壯大的。

2013年5月，用戶「流迦USAKI」用PPT的形式在論壇中較為系統地介紹了第四愛。他認為，第四愛有3個關鍵詞：異性戀、男女平等、女方略主動或強勢。而第四愛的原則，是性別平等。「在這裡，不支持女尊或男尊，婚戀關係中，男方與女方享有同等的權力與義務。」

Photo Credit: 第四愛吧 / @流迦USAKI 用户「流迦USAKI」在貼文中對第四愛的定義。

從那時候的貼文裡可以經常看到，四愛人用著當年的網路流行語和表情包表達著自己對性別的探索：什麼是男女平等、如何判斷自己是女攻、今後是否要生小孩。除此之外，第四愛吧裡也像是一個談天説地的聊天群，他們分享旅行的見聞、看見的美食、每日的心情。

就這樣，社群在在這10年間慢慢壯大。在2019年，第四愛社群正式擁有了屬於自己的旗幟和logo：旗幟由紅藍兩部分組成。根據設計者「宛潼_」的介紹，紅色代表對外積極融入社會，而藍色代表對內和諧共處、互助友愛。她還特別強調，「旗幟的性別指代沒有特別規定，即不是傳統意義上的紅色代表女性，藍色代表男性。個人可以自由根據喜好選擇紅色或藍色」。

Photo Credit: 第四愛吧 / @宛潼_ 第四愛社群的旗幟。

在這篇貼文末尾，「宛潼_」放上了LGBT和Transgender的旗幟，並寫道：「向吉爾伯特・貝克與莫妮卡・赫爾姆斯致敬，向一切追求平等與勇敢做自己的人致敬」。

如今，由於時代的變遷和社群的壯大，對於四愛的定義似乎更加模糊，而群體內部對哪些「真假四愛」也有爭議。除了廣義上「女攻男受」的定義，一些人認為四愛人需要實踐pegging（女性戴上假陽具插入男性肛門的性交方式），也有人認為可以有其他的性交方式，只要「精神四愛」就好；有不少四愛人亦是BDSM的群體，但也有人認為BDSM只是一種床上游戲，並未觸達第四愛強調精神互動的本質。

誰在談四愛？

小鬼是入圈七年的四愛女攻。她從小就覺得自己和其他女孩不太一樣，不喜歡公主裙，而是喜歡酷酷的揹帶褲。那青春期的時候流行「霸道總裁」類的小説，她卻覺得看得非常不舒服，「覺得很膈應，很討厭看那種女主依附於男主的小説。」耽美小説中的攻受情節反而更加吸引她，她會把自己帶入男性攻的角色。「我會覺得如果我是個男生的話，和男生談戀愛，我一定不會當受的一方，而是當一個1。」

初高中的年紀，周圍許多同學都在情竇初開，而小鬼卻發現對現實生活中的男孩失望，「沒有一個能讓我動了心。覺得他們都很大男子主義，情商很低」。而與此同時，小鬼發現自己和男同性戀朋友聊天卻很舒適，和傳統主流男性氣質不同的gay讓小鬼覺得他們「又傻又幼稚的感覺」，「而且有時候他們會傾訴一些煩惱，我就會以一個平靜的掌控者，或者好像比他們厲害一點的1的感覺，給他們開解或聽他們訴苦。」

自己為什麼會只被gay吸引呢？這讓青春期的小鬼特別困惑。為此，她開始了一段有些難以啓齒的探索：她下載了男同交友軟體，假裝自己是男1來和gay聊天，甚至以男同的身份和一個男生談了一段網戀，在聖誕節的時候寄禮物給他。