從《沉默之像》到「骨墓紀念碑」：殺戮與壓迫加乘藝術後，暴力美學往往是藝術家創作的選項
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930事件和黑色五月暴動都發生在印尼前總統蘇哈托任內，兩次暴動都與反華騷亂有關。暴力傷痕，需要修復，1998年蘇哈托獨裁政權結束後，印尼華裔藝術家胡丰文以排華主題創作了一系列作品，其中〈骨墓紀念碑〉及〈在雨中書寫〉就是透過不同形式所表達的排華傷痕之作。
饑渴遊戲
如果有一部完整的東南亞藝術史，暴力美學（Aestheticization of Violence）應該是其中的重點篇章。暴力美學是一種藝術表現手法，以暴力結合美學呈現詩意與美感，創造視覺效果，有人將西方藝術史上的勞孔群像（Laocoon Group）和基督受難的作品都視為暴力美學的展現，儘管主角距離死亡這麼近，但重點在於藝術的形式美衝撞內蘊的精神後，所開拓出死亡前的哲思空間，許多形而上學，都可以在此被論述、辯證，這是暴力美學吸引人之處。對東南亞社會而言，殺戮與壓迫事件加乘藝術後，暴力美學的形式往往是藝術家創作的主要選項。
《Netflix》於今年4月8日上映《飢渴遊戲》（คนหิว เกมกระหาย，Hunger），以華麗的黑色主調搭配銀白的刀具和暗紅的血醬，視覺效果引導生物鏈與社會階級的殘酷，在求生存的遊戲規則下，生物鏈或金字塔底層的饑渴感終於內化為一種意識形態，左右人的行為，把受壓迫者昔日的受害經驗合理化為今日迫害他人的理由。這個過程，導演以烹煮做為隱喻：從切肉、慢煮、熱鍋到烈火，一方面炙燒著觀眾對於暴力的不安感，另一方面又處處營造精緻的畫面來中和恐懼，在暴力＋美學的氛圍下，順著感官，使殺戮高貴化，將「美食-刀具」、「權勢-階級」隱隱對比，若不細想，觀眾不容易察覺出其中的迫害操作，讓美食與權勢形同藝術，令人饑渴追求、流連忘返，片中更深層的隱喻是：饑渴與暴力，相互交關。
暴力在發生的當下，無法有美感，但它卻可以在圖像中被審美，這種不對稱的原因主要是感官被削弱，從動態的暴力情境轉向靜態的美學展現時，兩者的身心狀態迥然不同，後者主要是通過「美學」的手段幫助閱聽人認識暴力事件，它可以藉由教育降低或避免重複性的傷害，但怎麼樣也取代不了前者加諸受害人的身心創傷，除非受害人自己願意讓傷害成為傷痕，揮別過往，事件才可能落幕。以印尼大屠殺為背景的《沉默之像》（Senya，The Look of Silence，2014）紀錄片，所描述的正是這樣的歷程。
沉默之像
一些人殺了太多人之後，自己就瘋了。一個男的每天早上都爬到棕櫚樹上，去祈禱，因為他殺了太多人了，只有一種方法能避免發瘋，就是喝人血，喝了人血，你就可以為所欲為。……是的，伊斯蘭不教人殺生，穆罕默德沒殺過人，他反對殺戮，但是如果是敵人就另當別論。（摘錄自《沈默之像》中文對白）
《沈默之像》是導演約書亞·奧本海默（Joshua Lincoln Oppenheimer）繼2012年的《殺戮演繹》（Jagal，The Act of Killing）後的續作，內容是有關1965到1966年的印尼大屠殺，兩部紀錄片的敘事觀點截然不同，第一部以加害者為主，演繹當年的屠殺過程；第二部則透過拍攝受害家屬凝視加害者的視角，描述大屠殺事件後的複雜情緒，這種雙重凝視的手法，使人聯想起揚·凡·艾克《阿爾諾非尼夫婦》（Portrait of Arnolfini and his Wife，1434）的鏡子畫作，透過鏡內鏡外，折射出「現實與虛擬」、「加害與被害」、「憤恨與救贖」等多重對話空間。
該片的拍攝背景源於1965年9月30日印尼首都雅加達所發生軍事政變，史稱「930事件」（G30S，PKI），當時印尼政局有反共與親共兩股勢力，親西方的蘇哈托政權（Suharto，1967-1998）推翻立場左傾的蘇卡諾政權（Sukarno，1945-1967），並虐殺7名印尼共產黨將領，棄屍於鱷魚洞（Lubang Buaya）的枯井內。蘇哈托政權得勢後進行大規模的剿共、屠殺與排華，受害人高達數百萬。至今，930事件仍是印尼國內禁忌話題之一。
除了紀錄片外，藝術家也曾以此為題進行創作，如嘉斯瑪（Mella Jaarsma）於2014年所發表的〈鱷魚洞〉（Lubang Buaya ，Crocodile's Pit）作品，回望的正是這一段歷史。嘉斯瑪以鱷魚皮為媒材，以此象徵並包裹住反共排華的血腥大屠殺事件，表達歷史哀痛。
對印尼華裔而言，排華傷痛如沉痾舊疾，一再復發。大規模屠華不僅有930事件，還有1998年的「黑色五月暴動」（Kerusuhan Mei 1998），這場駭人聽聞的排華事件距今不過25個年頭，很難想像在1998年5月短短數天裡，印尼人對華人的深層憤恨，竟如海嘯般的被召喚、襲捲，將社會底層的饑渴感合理化為群眾行為，對中產階級的華人恣意屠殺、姦淫擄掠，瘋狂的恨意從首都雅加達快速蔓延到棉蘭和梭羅等地，印尼警政軍無法排解民怨，華人只能任人宰割。
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html