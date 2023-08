從《沉默之像》到「骨墓紀念碑」：殺戮與壓迫加乘藝術後，暴力美學往往是藝術家創作的選項

饑渴遊戲

如果有一部完整的東南亞藝術史,暴力美學(Aestheticization of Violence)應該是其中的重點篇章。暴力美學是一種藝術表現手法,以暴力結合美學呈現詩意與美感,創造視覺效果,有人將西方藝術史上的勞孔群像(Laocoon Group)和基督受難的作品都視為暴力美學的展現,儘管主角距離死亡這麼近,但重點在於藝術的形式美衝撞內蘊的精神後,所開拓出死亡前的哲思空間,許多形而上學,都可以在此被論述、辯證,這是暴力美學吸引人之處。對東南亞社會而言,殺戮與壓迫事件加乘藝術後,暴力美學的形式往往是藝術家創作的主要選項。

《Netflix》於今年4月8日上映《飢渴遊戲》(คนหิว เกมกระหาย,Hunger),以華麗的黑色主調搭配銀白的刀具和暗紅的血醬,視覺效果引導生物鏈與社會階級的殘酷,在求生存的遊戲規則下,生物鏈或金字塔底層的饑渴感終於內化為一種意識形態,左右人的行為,把受壓迫者昔日的受害經驗合理化為今日迫害他人的理由。這個過程,導演以烹煮做為隱喻:從切肉、慢煮、熱鍋到烈火,一方面炙燒著觀眾對於暴力的不安感,另一方面又處處營造精緻的畫面來中和恐懼,在暴力+美學的氛圍下,順著感官,使殺戮高貴化,將「美食-刀具」、「權勢-階級」隱隱對比,若不細想,觀眾不容易察覺出其中的迫害操作,讓美食與權勢形同藝術,令人饑渴追求、流連忘返,片中更深層的隱喻是:饑渴與暴力,相互交關。

暴力在發生的當下,無法有美感,但它卻可以在圖像中被審美,這種不對稱的原因主要是感官被削弱,從動態的暴力情境轉向靜態的美學展現時,兩者的身心狀態迥然不同,後者主要是通過「美學」的手段幫助閱聽人認識暴力事件,它可以藉由教育降低或避免重複性的傷害,但怎麼樣也取代不了前者加諸受害人的身心創傷,除非受害人自己願意讓傷害成為傷痕,揮別過往,事件才可能落幕。以印尼大屠殺為背景的《沉默之像》(Senya,The Look of Silence,2014)紀錄片,所描述的正是這樣的歷程。

沉默之像

一些人殺了太多人之後,自己就瘋了。一個男的每天早上都爬到棕櫚樹上,去祈禱,因為他殺了太多人了,只有一種方法能避免發瘋,就是喝人血,喝了人血,你就可以為所欲為。……是的,伊斯蘭不教人殺生,穆罕默德沒殺過人,他反對殺戮,但是如果是敵人就另當別論。(摘錄自《沈默之像》中文對白)

《沈默之像》是導演約書亞·奧本海默(Joshua Lincoln Oppenheimer)繼2012年的《殺戮演繹》(Jagal,The Act of Killing)後的續作,內容是有關1965到1966年的印尼大屠殺,兩部紀錄片的敘事觀點截然不同,第一部以加害者為主,演繹當年的屠殺過程;第二部則透過拍攝受害家屬凝視加害者的視角,描述大屠殺事件後的複雜情緒,這種雙重凝視的手法,使人聯想起揚·凡·艾克《阿爾諾非尼夫婦》(Portrait of Arnolfini and his Wife,1434)的鏡子畫作,透過鏡內鏡外,折射出「現實與虛擬」、「加害與被害」、「憤恨與救贖」等多重對話空間。

該片的拍攝背景源於1965年9月30日印尼首都雅加達所發生軍事政變,史稱「930事件」(G30S,PKI),當時印尼政局有反共與親共兩股勢力,親西方的蘇哈托政權(Suharto,1967-1998)推翻立場左傾的蘇卡諾政權(Sukarno,1945-1967),並虐殺7名印尼共產黨將領,棄屍於鱷魚洞(Lubang Buaya)的枯井內。蘇哈托政權得勢後進行大規模的剿共、屠殺與排華,受害人高達數百萬。至今,930事件仍是印尼國內禁忌話題之一。

Photo Credit: Si Gam CC BY SA 4.0 930事件紀念碑

除了紀錄片外,藝術家也曾以此為題進行創作,如嘉斯瑪(Mella Jaarsma)於2014年所發表的〈鱷魚洞〉(Lubang Buaya ,Crocodile's Pit)作品,回望的正是這一段歷史。嘉斯瑪以鱷魚皮為媒材,以此象徵並包裹住反共排華的血腥大屠殺事件,表達歷史哀痛。

對印尼華裔而言,排華傷痛如沉痾舊疾,一再復發。大規模屠華不僅有930事件,還有1998年的「黑色五月暴動」(Kerusuhan Mei 1998),這場駭人聽聞的排華事件距今不過25個年頭,很難想像在1998年5月短短數天裡,印尼人對華人的深層憤恨,竟如海嘯般的被召喚、襲捲,將社會底層的饑渴感合理化為群眾行為,對中產階級的華人恣意屠殺、姦淫擄掠,瘋狂的恨意從首都雅加達快速蔓延到棉蘭和梭羅等地,印尼警政軍無法排解民怨,華人只能任人宰割。