美軍為了預算誇大中國海軍實力，實際上兩國戰力相差不止100年？

文:黃澎孝

7月27日,相當權威的美國期刊《外交政策》(Foreign Policy)刊出了一篇題為《Beijing Is Going Places—and Building Naval Bases》(北京正在擴張海外海軍基地)的文章。

這篇由亞歷山大・伍利(Alexander Wooley)和張晟(音譯,Sheng Zhang)共同撰寫的文章,引用作者本身於美國研究機構AidData7月25日發布的《Harboring Global Ambitions :China’s Ports Footprint and Implications for Future Overseas Naval Bases》的報告,直言:中國有遠大的全球海事野心。

該報告舉中國自2019年起,在柬埔寨進行的「雲壤海軍基地」的升級改造計畫為例,並提出美國商業圖像公司BlackSky在24日公布的衛星照片顯示:迅速興建中的雲壤深水碼頭,和中國在吉布地的基地相似,建成後將可停靠中國的航母。

該文並擴大指出:

中國自2000到2023年透過其國營企業,在全球46個國家的78個港口,投資了123個「海港計畫」,以興建可供中國海軍及商船使用的港口和基礎設施。總投資金額已高達299億美元。

其實,這篇所謂「北京正在擴張海外海軍基地」的報告,相較於美國智庫昆西治國方略研究所(Quincy Institute for Responsible Statecraft) 2021年9月公布的美國在海外80個國家和地區設有750個軍事基地對比起來,顯然是小巫見大巫。但是,別忘了:「海洋霸權」是美國環球霸權的基石,豈容世界上任何國家來覬覦?

有趣的是:美國是世界上最擅長誇大對手實力的國家;偏偏中國卻是全世界最擅長自誇自大的國家。例如:中國毫不隱諱,甚至還大張旗鼓的以「下餃子般的速度」來誇張地形容中國海軍的造船擴張速度。以及不斷加碼誇大其航母的建造計劃與預期性能。

根據統計資料,從2015到2020年底,五年之內,中國海軍戰艦數量增加100多艘,從255艘上升到360艘,比美軍多了60艘。這個數量上的超越,讓美國軍方獲得大作文章的數據依據。美國海軍情報局就公開表示,中國已經擁有全球最大的海軍,而且未來幾年內,更將擁有400艘戰艦,把美國海軍遠遠甩在後面。

美軍這番危言聳聽的評估,在中國不斷派出其海軍艦隊威脅台灣,揚威南海,甚至巡航到日本列島的行徑配合下,使得美軍聯席會議主席米利將軍,發明了一句可在國會爭取預算時「芝麻開門」的通關密語:

中國可沒在等待⋯⋯(China is not waiting)。

事實上,2022年,美國海軍作戰部長邁克爾・吉爾代(Michael Martin Gilday)在由美國AFCEA和美國海軍研究所共同主辦的WEST會議上,就已公開宣示:

我們需要12艘航母。我們需要一支強大的兩棲部隊,包括9艘大甲板的兩棲攻擊艦、20艘大型船塢登陸艦、30艘小型兩棲/船塢登陸艦、13艘瀕海戰鬥艦、100艘支援艦艇和150艘無人艦。 除此以外,我們需要70艘攻擊核潛艇、12艘戰略核潛艇、60艘驅逐艦、50艘護衛艦、100艘支援艦,未來可能還有150艘無人艇。

事實上,從這兩年來,我們從不斷遞增的美國國防預算看來,美國海軍的造艦計畫顯然是獲得國會充份支持的。尤其美國國會眾議院7月14日表決通過總計高達8863億美元的2024《國防授權法案》(National Defense Authorization Act)更充份展現出美國維護其軍事霸權的決心。

問題是:中國海軍艦艇數量雖然超越了美國,但是,中國的海軍確實就具備了挑戰美國海洋霸權的底氣了嗎?

2021年11月10日出版的《富比士》雜誌,一篇由美國智庫西格摩研究所(Sagamore Institute)資深研究員、退役海軍上校傑里・亨德里克斯(Jerry Hendrix)所發表的文章:《Yes,The Chinese Navy Has More Ships Than The U.S. Navy. But It’s Got Far Fewer Missiles.》他在該文中,對比中美海軍實力時,指出:「除了艦船的數量以外還有很多指標,真正能說明問題的是飛彈發射管的數量。」

他表示,戰艦的威力在很大程度上取決於它所攜帶的武器。而美國海軍在理論上可以搭載10196枚攻擊性飛彈,包括「魚叉」和「海軍打擊飛彈」等艦載反艦飛彈以及「戰斧」巡航飛彈。此外,由於不清楚美國海軍的52艘攻擊核潛艇和巡航飛彈核潛艇,通常會攜帶多少反艦飛彈。因此美國海軍進攻性飛彈的實際總數,可能接近10500枚甚至更多。

他假設中國潛艇與美國潛艇可攜帶相同數量的飛彈,那麼中國海軍的進攻性飛彈總數僅為4168枚,實際上的戰力還不到美國海軍的一半。更不要比較美國海軍的整體素質,以及實戰經驗和持續不斷的踏實訓練和演習,更不是中國海軍所能望其項背的。

總之,誠如中國國防大學教授房兵大校,在《廣東廣播電視台》的國際政論節目「全球零距離」中。回答主持人聲稱「中國海軍的硬實力超越美國海軍只是時間的問題」時,房兵直接打臉駁斥說:「我不贊同這樣的一個觀點,什麼叫做就是個時間的問題?」他甚至反問道:「100年、200年?」

換言之,美中海軍的差距,是「世紀落差」,要想挑戰美國海上霸權?連中國國防大學教授都質疑恐怕得要「100年、200年?」以後再看看了。

本文經黃澎孝授權轉載,原文發表於此

原標題:中國海軍足以挑戰美國海上霸權嗎?——美國炒作中國擴張海外基地以爭取預算

