2023/08/01,
國際

美軍為了預算誇大中國海軍實力，實際上兩國戰力相差不止100年？

美軍為了預算誇大中國海軍實力，實際上兩國戰力相差不止100年？
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我們想讓你知道的是

誠如中國國防大學教授房兵大校，打臉「中國海軍的硬實力超越美國海軍只是時間的問題」時，直接駁斥說：「我不贊同這樣的一個觀點，什麼叫做就是個時間的問題？」他甚至反問道：「100年、200年？」換言之美中海軍的差距是「世紀落差」。

文：黃澎孝

7月27日，相當權威的美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）刊出了一篇題為《Beijing Is Going Places—and Building Naval Bases》（北京正在擴張海外海軍基地）的文章。

這篇由亞歷山大・伍利（Alexander Wooley）和張晟（音譯，Sheng Zhang）共同撰寫的文章，引用作者本身於美國研究機構AidData7月25日發布的《Harboring Global Ambitions ：China’s Ports Footprint and Implications for Future Overseas Naval Bases》的報告，直言：中國有遠大的全球海事野心。

該報告舉中國自2019年起，在柬埔寨進行的「雲壤海軍基地」的升級改造計畫為例，並提出美國商業圖像公司BlackSky在24日公布的衛星照片顯示：迅速興建中的雲壤深水碼頭，和中國在吉布地的基地相似，建成後將可停靠中國的航母。

該文並擴大指出：

中國自2000到2023年透過其國營企業，在全球46個國家的78個港口，投資了123個「海港計畫」，以興建可供中國海軍及商船使用的港口和基礎設施。總投資金額已高達299億美元。

其實，這篇所謂「北京正在擴張海外海軍基地」的報告，相較於美國智庫昆西治國方略研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft） 2021年9月公布的美國在海外80個國家和地區設有750個軍事基地對比起來，顯然是小巫見大巫。但是，別忘了：「海洋霸權」是美國環球霸權的基石，豈容世界上任何國家來覬覦？

有趣的是：美國是世界上最擅長誇大對手實力的國家；偏偏中國卻是全世界最擅長自誇自大的國家。例如：中國毫不隱諱，甚至還大張旗鼓的以「下餃子般的速度」來誇張地形容中國海軍的造船擴張速度。以及不斷加碼誇大其航母的建造計劃與預期性能。

根據統計資料，從2015到2020年底，五年之內，中國海軍戰艦數量增加100多艘，從255艘上升到360艘，比美軍多了60艘。這個數量上的超越，讓美國軍方獲得大作文章的數據依據。美國海軍情報局就公開表示，中國已經擁有全球最大的海軍，而且未來幾年內，更將擁有400艘戰艦，把美國海軍遠遠甩在後面。

美軍這番危言聳聽的評估，在中國不斷派出其海軍艦隊威脅台灣，揚威南海，甚至巡航到日本列島的行徑配合下，使得美軍聯席會議主席米利將軍，發明了一句可在國會爭取預算時「芝麻開門」的通關密語：

中國可沒在等待⋯⋯（China is not waiting）。

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事實上，2022年，美國海軍作戰部長邁克爾・吉爾代（Michael Martin Gilday）在由美國AFCEA和美國海軍研究所共同主辦的WEST會議上，就已公開宣示：

我們需要12艘航母。我們需要一支強大的兩棲部隊，包括9艘大甲板的兩棲攻擊艦、20艘大型船塢登陸艦、30艘小型兩棲／船塢登陸艦、13艘瀕海戰鬥艦、100艘支援艦艇和150艘無人艦。

除此以外，我們需要70艘攻擊核潛艇、12艘戰略核潛艇、60艘驅逐艦、50艘護衛艦、100艘支援艦，未來可能還有150艘無人艇。

事實上，從這兩年來，我們從不斷遞增的美國國防預算看來，美國海軍的造艦計畫顯然是獲得國會充份支持的。尤其美國國會眾議院7月14日表決通過總計高達8863億美元的2024《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）更充份展現出美國維護其軍事霸權的決心。

問題是：中國海軍艦艇數量雖然超越了美國，但是，中國的海軍確實就具備了挑戰美國海洋霸權的底氣了嗎？

2021年11月10日出版的《富比士》雜誌，一篇由美國智庫西格摩研究所（Sagamore Institute）資深研究員、退役海軍上校傑里・亨德里克斯（Jerry Hendrix）所發表的文章：《Yes,The Chinese Navy Has More Ships Than The U.S. Navy. But It’s Got Far Fewer Missiles.》他在該文中，對比中美海軍實力時，指出：「除了艦船的數量以外還有很多指標，真正能說明問題的是飛彈發射管的數量。」

他表示，戰艦的威力在很大程度上取決於它所攜帶的武器。而美國海軍在理論上可以搭載10196枚攻擊性飛彈，包括「魚叉」和「海軍打擊飛彈」等艦載反艦飛彈以及「戰斧」巡航飛彈。此外，由於不清楚美國海軍的52艘攻擊核潛艇和巡航飛彈核潛艇，通常會攜帶多少反艦飛彈。因此美國海軍進攻性飛彈的實際總數，可能接近10500枚甚至更多。

他假設中國潛艇與美國潛艇可攜帶相同數量的飛彈，那麼中國海軍的進攻性飛彈總數僅為4168枚，實際上的戰力還不到美國海軍的一半。更不要比較美國海軍的整體素質，以及實戰經驗和持續不斷的踏實訓練和演習，更不是中國海軍所能望其項背的。

總之，誠如中國國防大學教授房兵大校，在《廣東廣播電視台》的國際政論節目「全球零距離」中。回答主持人聲稱「中國海軍的硬實力超越美國海軍只是時間的問題」時，房兵直接打臉駁斥說：「我不贊同這樣的一個觀點，什麼叫做就是個時間的問題？」他甚至反問道：「100年、200年？」

換言之，美中海軍的差距，是「世紀落差」，要想挑戰美國海上霸權？連中國國防大學教授都質疑恐怕得要「100年、200年？」以後再看看了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：中國海軍足以挑戰美國海上霸權嗎？——美國炒作中國擴張海外基地以爭取預算

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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