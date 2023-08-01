無國籍孩童在東馬：因身分認同充滿茫然與無奈，還衍生出各種家庭問題
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被無國籍孩童稱為Tressie老師的葉翠琪分析，這些婦女或孩童從不會主動訴說在家中遭受的負面情緒，逆來順受可能是最好的解脫。志工只能從孩童的傾訴中獲悉發生在他們身上的不幸，但志工沒有執法公權力，目前制度也無法遏阻暴力，最多讓受虐婦女或孩童在庇護中心躲避一陣子，也真是難為在這種逆境成長下的孩童。
（中央社記者黃自強沙巴28日專電）東馬沙巴首府亞庇週日午後街頭，道地咖椰吐司與南洋咖啡Kopi濃郁香味撲鼻，曾經飽受父親家暴折磨陰影困擾的蘇祿族少女米丹（Midang）在茶餐廳裡絲毫沒有食慾，忘我般專注於手中繪畫，簡單線條勾勒出迎向光明的翠鳥（Kingfisher），在太陽下快樂的歌詠生命。
沙巴有近百萬名無國籍人士，多半屬於蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau），也包括在海上生活並依賴捕魚為生的海巴瑤（Bajau Laut）族群，自古以來並沒有疆域意識，自由來去沙巴、菲律賓與印尼之間海域，但人為國界束縛讓這群以大海為家的捕魚高手無法傳承祖輩的自由，移居陸地的蘇祿族或巴瑤族群則被迫迎合「文明世界」遊戲規則。
馬來西亞共有13個州屬和3個聯邦直轄區，被南海分割成西馬與東馬，西馬指的是北接泰國、南銜新加坡的馬來西亞半島，而東馬指的是位於婆羅洲島上的砂拉越（Sarawak）與沙巴（Sabah）。
1970年代菲律賓南部戰亂，大批蘇祿或巴瑤族的穆斯林族群遷徙到東馬沙巴一帶避難，經過數十年發展，這批無國籍人士已從當初第一代繁衍到四代同堂，如果行經亞庇（Kota Kinabalu）、拿篤（Lahad Datu）、斗湖（Tawau）或仙本那（Semporna）街頭，蘇祿或巴瑤族群就散雜在人群中擦身而過。
長年為無國籍孩童奔走的志工張國華（Chong Kok Hwa）說，這群在沙巴出生的第四代，對於身分認同充滿茫然與無奈，他們的父母或因沒有身分，工作不順，生活食指浩繁，社工無法適時介入，衍生出各種家庭問題。
心靈桎梏牢籠
「家庭暴力是無國籍人士家庭中最常見的問題。」擔任縫紉志工教學的葉翠琪（Yap Chui Kie）如此形容。這群無國籍的媽媽或孩童的神情除了憂鬱還是憂鬱，生活世界幾乎只侷限在被當地人視為「黑區」村落，鮮少接觸外界，也不知道下一餐在哪兒。
「惡劣的環境讓孩童失去對未來的想像，現實的殘酷加劇了惡性循環，這群無國籍人士居住的環境很糟，垃圾也無處丟棄，對沙巴在地人來說，『黑區』村落裡如另一個世界。」
葉翠琪指出，這群無國籍的媽媽或孩童如有機會到庇護中心，等於是接觸外界的第一步，踏出這一步非常艱難，有時在父權社會體系的村落裡，要說服一家之主的先生讓婦女外出並不容易，挫折在所難免，志工們始終在說服與挫折中來回擺盪。
「男主外、女主內」是村落裡大多數家庭的運作模式，婦女多半不會也不敢挑戰男主人的權威，已婚的蘇祿族媽媽茱里亞（Juliya）說，有時會聽到家庭暴力的故事，10個家庭裡可能有7或8個家庭出現家暴事件。
一名不願具名志工表示，常常在實際個案中聽到婦女或小朋友離家出走，避免父母家暴，每週幾乎都會出現類似案例，這是很悲慘的事情，婦女遭性侵更時有所聞。尤其，部分住在偏遠的黑區村落裡的婦女更面臨生小孩不敢去醫院，偶爾聽聞有死胎情形。
這名志工說，「這裡每天都有不同『故事』上演」，身為義工或是老師，真的心如刀割，卻無能為力，只能不讓負面情緒影響到自己的生活。
被無國籍孩童稱為Tressie老師的葉翠琪分析，這些婦女或孩童從不會主動訴說在家中遭受的負面情緒，逆來順受可能是最好的解脫。志工只能從孩童的傾訴中獲悉發生在他們身上的不幸，但志工沒有執法公權力，目前制度也無法遏阻暴力，最多讓受虐婦女或孩童在庇護中心躲避一陣子，也真是難為在這種逆境成長下的孩童，連志工老師都不知道要如何協助他們。
對這群無國籍孩童來說，「大人的社會真的很複雜」。家庭暴力無法根絕，志工又難以介入，張國華認為，東馬的制度讓無國籍人士無法合法工作，也沒有提供良好居住環境，在這種條件下，人自然會有問題，變成暴力的惡性循環，稚齡孩童會留下難以抹滅的陰影，如何幫忙孩子避免這種陰影，成功機率相當渺茫。
頻傳家庭暴力事件
亞庇庇護中心裡，13歲的米丹和今年50歲的媽媽齊娜（Kilna）住進庇護中心1個多月，原因無他，就是母女倆受不了身為一家之主的爸爸連年家暴毒打，志工連夜協助從家裡翻越土丘與樹叢到庇護中心暫時安置。
記者今天在女性志工鄔婕品陪同下與這對母女懇談，米丹靜靜聽著媽媽訴說兩年前遭受家暴過程並未搭話，若有所思的眼神凝望著遠方。
齊娜受訪表示，他們全家10年前從菲律賓帶著兩個小孩，付了約馬幣500令吉的等值菲律賓披索給船老大，與其他同族的朋友共同擠在木板船中偷渡到東馬沙巴，當時海上風浪很大，非常危險，但終於平安在這裡安家落戶，希望有更好的生活。
齊娜指出，先生原本是一名好丈夫，在工地附近工作，日薪約馬幣50令吉，雖不是每天有工作，日子勉強餬口，一家和樂融融，但好景不常，隨著孩子相繼出生，先生竟如失心瘋般不顧一切家暴，主要原因是懷疑她有外遇。令人難過的是，在齊娜根深柢固的觀念中，竟認為「先生打我是正常的」。
不過，米丹聽到媽媽陳述之際插話說，爸爸經常徒手或利用皮帶當作施暴的武器，媽媽曾被鐵鍊毆傷，印象最深的是，爸爸竟在一次家暴中隨手拿起廚房刀具，射向挨在牆角不知所措的媽媽，那把刀就不偏不倚的射中臉頰，當場鮮血直流，媽媽沒有喊痛，也不敢呼救。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航