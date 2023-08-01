TNL+ 2023/08/01,
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美國民主黨擬推「最高法院道德準則」法案，保守派大法官反對：憲法未賦予國會監督高院的權力

美國民主黨擬推「最高法院道德準則」法案，保守派大法官反對：憲法未賦予國會監督高院的權力
美國最高法院｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿利托也曾接受類似的豪華旅行招待，其在2008年曾搭乘美國避險基金經理、共和黨籍億萬富翁辛格（Paul Singer）的豪華私人飛機至阿拉斯加參加釣魚之旅，ProPublica預估該私人班機的單趟要價恐超過10萬美元。在往後的數年間，辛格至少面臨10多起避險基金衍伸的商業糾紛案件，其中更有上訴至最高法院的案件是由包含阿利托在內的大法官審理，但阿利托卻沒有選擇迴避，且判決時亦明顯支持辛格。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國聯邦參議院（United States Senate）的民主黨參議員近日共同提出「為美國最高法院制定具約束力的道德準則」相關法案後，最高法院保守派大法官阿利托（Samuel Alito）隨即抨擊參議院「無權替最高法院訂定道德規範」，並稱《美國憲法》從未賦予國會對最高法院進行監管的權力。

「我知道我的觀點存在爭議，但我就是要這麼說，尤其《美國憲法》裡並沒有任何條款提及須給予國會監督最高法院的權責，就這樣。」阿利托於2023年7月28日在接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時如此說道。

根據《路透社》（Reuters）報導，阿利托的看法獲得諸多參議院共和黨人士的支持，部分共和黨籍參議員對此援引《美國憲法》中對聯邦政府行政、立法及司法部門分權制度明定的條款，來反對民主黨參議員提出的大法官道德準則相關改革法案。

阿利托另向《華爾街日報》提及，外界對於美國最高法院大法官的傳統看法多是「面對批評時應保持沉默」，並讓包含律師在內的群體為其辯護。「但這種情形顯然沒有發生，所以我對自己說，既然沒有人願意站出來講話，那我必須挺身而出、保護好自己。」阿利托如此表示。

阿利托的說法是否招來批評？

康乃狄克州（State of Connecticut）民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）於2023年7月30日公開駁斥阿利托的說詞，墨菲強調：「阿利托的言論錯得離譜，身為最高法院大法官的他應該非常清楚這點，他在最高法院的席位之所以能存在，僅是因為國會過往所通過的相關法案，事實上國會在成立之初就已經訂定了最高法院的運行規則。」

「更讓人感到不可置信的是，阿利托甚至認為最高法院大法官在必要時可介入美國國會的辯論，這彰顯了這些保守派的大法官僅將自己視為政客，同時也把自己當作美國的第二個立法機關，並擁有與國會一樣大的權力及影響力，可以任意將其右翼觀點及政治意願強加在人民與國家身上。」墨菲如此告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）。

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