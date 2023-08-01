2023/08/01,
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【成都世大運】台灣單日獲3銀2銅，孫家閎比賽歌曲〈我愛你，中國〉惹議，廖苡任「出國比賽」遭中國網友出征

【成都世大運】台灣單日獲3銀2銅，孫家閎比賽歌曲〈我愛你，中國〉惹議，廖苡任「出國比賽」遭中國網友出征
第31屆成都世大運28日晚舉行開幕儀式，台灣代表隊由「排球甜心」廖苡任（前）擔任掌旗官，率領65人進場。Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

昨天以跆拳道最風光，羅嘉翎（女子57公斤級）、黃映瑄（女子46公斤級）、邱義睿（男子68公斤級）闖進決賽，其中黃映瑄與哈薩克選手巴基舍娃（Rita Bakisheva）激戰3回合惜敗，以銀牌作收。另一方面，台灣男子武術好手孫家閎在本屆世大運摘下1金1銀，不過他在比賽時播放的歌曲，卻被拿來大做文章。

羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿世大運跆拳道奪銀，台灣單日獲3銀2銅

（中央社）成都世大運台灣代表隊昨（31）日單日進帳3銀2銅，其中跆拳道靠著羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿踢下3銀，而彭家楙在女子反曲弓個人賽為台灣射下1銅，韻律體操3帶2球團體賽也獲得1面銅牌。

成都世界大學運動會截至前天為止，台灣共獲得1金4銀6銅，昨天在射箭、跆拳道、韻律體操都有收穫，再添3銀2銅，累計1金7銀8銅。

昨天以跆拳道最風光，羅嘉翎（女子57公斤級）、黃映瑄（女子46公斤級）、邱義睿（男子68公斤級）闖進決賽，其中黃映瑄與哈薩克選手巴基舍娃（Rita Bakisheva）激戰3回合惜敗，以銀牌作收。

羅嘉翎、邱義睿決賽同樣都未能通過韓國選手那一關，最終都帶走銀牌。

成都世大運 邱義睿跆拳道摘銀
Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社
台灣跆拳道好手邱義睿（左）31日在成都世大運以黑馬之姿闖進男子68公斤級冠軍戰，可惜晚間決賽不敵韓國選手李相烈（右），拿下銀牌。

射箭隊前天單日斬獲1銀2銅，昨天輪到彭家楙在女子反曲弓個人賽4強賽上陣，雖然與哈薩克選手圖爾遜別克（Diana Tursunbek）激戰至加射後落敗，但迅速調整好心情，銅牌戰以6比2擊退韓國的李佳賢，收下銅牌，連3屆世大運都有獎牌入袋。

韻律體操3帶2球團體賽部分，台灣隊拿下24.750分，僅次於日本、中國，最終獲得銅牌，為台灣再添1面獎牌。

除了射箭、跆拳道、韻律體操外，台灣桌球男團、女團分別闖進4強，提前鎖定2面獎牌，女團晚間4強賽以0比3不敵地主中國，確定獲得銅牌，而男團與德國隊鏖戰5點，以3比2險勝，挺進明天金牌戰，這2面獎牌將計入8月1日獎牌榜。

另外，台灣隊昨天在羽球混合團體賽以5比0擊敗德國，小組賽3戰全勝，以分組第1晉級8強。

台灣男籃小組賽接連不敵立陶宛、巴西，苦吞2連敗後，昨天面對地主中國隊，上半場結束仍以46比48落後，靠著第3節轟下30分逆轉，在高錦瑋26分領軍下，最終以97比84勝出，本屆世大運首勝開張。

孫家閎世大運比賽歌曲惹議，聲明尊重運動發源地

（中央社）台灣男子武術好手孫家閎在本屆世大運摘下1金1銀，不過他在比賽時播放的歌曲，卻被拿來大做文章。昨天孫家閎透過大專體總發出聲明：「尊重運動發源地，亞運繼續拚。」

孫家閎在本屆成都世大運表現搶眼，先在男子太極劍獲得銀牌，是台灣代表隊本屆首面獎牌；接著前天又在男子太極拳獲得金牌，也是台灣代表隊在本屆世大運首面金牌。

不過，孫家閎在比賽時播放的背景歌曲，被網友搜出歌名為〈我愛你，中國〉，因此引發兩岸網友熱議。

從3、4歲就接觸武術的孫家閎，國中時就由家裡也開道館的媽媽帶著前往中國拜師學藝，一直到返台就讀大學前，幾乎跑遍中國各省學習各種武術技巧。

孫家閎昨天發出的聲明特別提到，「每一個運動種類都有其背景文化，能夠登上國際競技舞台的運動種類，都是已經在各國普遍被推廣的運動種類，而各國武術專業選手也都會尊重與採納運動種類發源地的部分文化元素來為運動表現加分。」

孫家閎強調，「能替中華隊奪得金牌和銀牌，為中華台北代表隊贏得佳績，才是我們全體隊友最高的榮譽和肯定。緊接下來的9月杭州亞運，我們將會用更大努力，和最好的戰績，來報答所有關心武術運動的好朋友們，大家的鼓勵和掌聲，就是我們最強大的力量來源，請繼續給我們支持。」

孫家閎世大運太極拳摘金 台灣首金出爐
Photo Credit: 大專體總提供 via 中央社
台灣男子武術好手孫家閎繼29日成都世界大學運動會 太極劍奪銀後，30日在太極拳項目以9.693分獲得金牌，這也是台灣隊本屆首面金牌。

廖苡任遭中國網友出征，體育署長關心慰問

（中央社）擔任成都世大運台灣代表隊進場開幕式掌旗官的廖苡任，因為一句「出國比賽」遭到中國網友出征。體育署長鄭世忠30日特地進入選手村加以慰問，希望不要影響她備戰賽事。

身高164公分的廖苡任，因為長相甜美可愛加上球技出眾，從高中時就是台灣相當具有人氣的球星。這次被體育署選中擔任世大運台灣代表隊的開幕式掌旗官。

儘管廖苡任一夕爆紅還上了中國的熱搜榜，卻也被中國網友翻出她在世大運前夕，於IG限時動態打卡寫道「出國」比賽，而遭到中國網友的集體言語霸凌。

體育署長鄭世忠關心慰問世大運掌旗官廖苡任
Photo Credit: 體育署提供 via 中央社
體育署長鄭世忠（前排右1，白衣）、教育部次長林 騰蛟（前排左3，白衣）30日到成都世大運選手村， 關心擔任世大運台灣代表隊開幕式掌旗官的「排球甜 心」廖苡任（前排左2），也為隊員們加油打氣。

教育部次長林騰蛟和鄭世忠特地進入世大運選手村，幫廖苡任加油打氣，希望不要影響她備戰賽事。廖苡任則是笑著透露：「自己心情完全沒有受到影響，已經準備好第一場比賽。」

台灣女排代表隊全體成員看起來心情都相當不錯，最後還一起大合照。鄭世忠在接受《中央社》訪問時說：「單純就是來幫選手加油打氣一下，希望她不要受到外界和網路言論的干擾，可以好好的準備比賽。」

台灣女子排球隊在歷屆世大運表現不差，2003年大邱世大運獲得銀牌、2005年伊士麥世大運勇奪金牌，只可惜接下來7屆都沒能再站上頒獎台。

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責任編輯：朱家儀
核搞編輯：翁世航


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