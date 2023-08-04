被威脅的海外維吾爾人，研究：三分之二受訪者都接過中國警方電話
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在英國，托賓博士對約400名維吾爾人群體當中的48人進行過調查或訪談。其中三分之二的人報告說，他們曾收到中國警方的直接來電，施壓要求他們充當間諜、不從事倡導工作，或停止接受媒體訪問。而且，在英國的維吾爾人遠不是受影響最嚴重的人群。
有研究人員指，中國正在對生活在海外的維吾爾人施加壓力，通過威脅他們在國內的家人，迫使他們監視人權運動人士。有難民和社會運動人士向《BBC》透露，這種恐嚇手段正在令社區出現分化。
「我最親愛的兒子，」阿里姆（非真名）的母親在畫面中閃現，她說，「我沒想到在死之前能見到你。」
阿里姆說，這個時刻他破防了。這次通過視訊通話相見，是他作為難民逃往英國之後，六年來第一次與家人聯繫。
但這是苦樂參半的：這次通話有其他人在控制。作為以穆斯林為大多數的中國西北部少數族裔，阿里姆的母親和所有維吾爾人一樣，生活在嚴密的監視和控制之下。他們從來都不能直接打電話給對方。
相反，一個中間人用兩部不同的手機分別打給阿里姆和他的母親，然後將兩個手機屏幕對著彼此，讓他們兩人能看到彼此搖晃的影像，聽到揚聲器裡朦朧的聲音。
阿里姆說，他們幾乎沒說什麼話，通話的大部分時間裡都在哭泣。
他不知道，他母親身後的那堵白牆是在她新疆的家裡還是在拘留營——中國政府被指控在那裡拘禁了超過100萬維吾爾人。中國長久以來都否認這些指控。
但是阿里姆說，他知道和母親的這次聯繫是有代價的——因為牽線的人是一名中國警察。
當警官再次打電話來的時候，他要求阿里姆去參加維吾爾人權運動人士的會議，收集情報並匯報給中國政府。
「每當倫敦有反對中國的抗議活動時，他們就會打電話給我，問誰會去參加，」阿里姆說。他與《BBC》分享了這些要求他充當間諜的電話錄音。
阿里姆還被告知會有錢收，這樣他就能試著和活動團體的領導者交朋友——當中許多是英國公民——方法是帶他們去餐廳吃飯並且幫他們買單。
警官建議，他成立一家公司作為掩護，以防他忽然增加的財富引起懷疑。阿里姆被告知，已經有很多公司是這樣為其他人設立起來的，目的也是完全一樣。
這當中暗含著威脅，如果他拒絕，家人就可能會受到傷害。這使他陷入兩難境地。
「他們利用我的家人當人質，」阿里姆說，「我活在一個黑暗時刻。」
政府對其國外僑民實施監控的做法被稱為跨國鎮壓。
研究表明，這種特定的策略是中國警方普遍採用的手段——在本國控制住家庭成員的視訊通話聯絡管道，以此換取在海外的配合行動。
謝菲爾德大學的大衛・托賓博士（Dr David Tobin）與同事尼羅拉・艾利馬（Nyrola Elimä）一起進行了關於該問題至目前為止一些最全面的研究。他們對幾個國家的200多名維吾爾僑民進行了訪談和調查。他說，所有生活在中國以外的維吾爾人都是跨國鎮壓的受害者。
「家庭分離是核心策略，」他說。根據托賓博士的說法，即使電話通訊在技術上能做得到，但是在中國生活的親屬也不會接的。他說，人們會假定這些通話會受到監控，並且擔心隨意聯繫會使他們面臨風險。
這種切斷家庭紐帶的做法讓中國警方得以介入，提供受到嚴格管理的聯絡途徑——就是視訊通話——以此作為合作的獎勵，同時威脅，如果不合作就會對家人施以懲罰。
在英國，托賓博士對約400名維吾爾人群體當中的48人進行過調查或訪談。其中三分之二的人報告說，他們曾收到中國警方的直接來電，施壓要求他們充當間諜、不從事倡導工作，或停止接受媒體訪問。
而且，在英國的維吾爾人遠不是受影響最嚴重的人群。
在土耳其——傳統上的一個維吾爾人避難所，有5萬人生活在中國以外最大的維吾爾人社區之一。148名受訪者中，有80%的人報告稱受到過中國當局的類似威脅。
阿不都日依木・帕拉奇（Abudrehim Paraç）在2014年來到伊斯坦布爾，那是他逃離中國一年之後。
「土耳其的生活和我們過去所經歷的任何事情都不一樣。我們可以想去哪裡就去哪裡。警察也不會來打擾我們，」他說，「我簡直不能相信能夠這樣生活。」
但在過去幾年裡，土耳其的維吾爾人面對的情況發生了變化。有關中國境內的警察威脅並讓他們彼此監視的報導，已經在社區中傳開，使得他們人心惶惶。
在Facebook上的一段視訊中，一個年輕的維吾爾男子似乎被他的同伴抓獲並毆打。他在困境中招認，自己是在為北京做間諜。儘管該場景的具體情況並不清楚，但是這段影片已在維吾爾族社區中廣泛流傳，該男子也在網上受到了廣泛譴責。
阿不都日依木說，這類故事的積累正在產生影響。
「年輕人在與維吾爾人的抗議和會議保持距離。他們擔心那裡的人有可能是間諜，」他說，「中國的計劃正在奏效。」
托賓博士認為，土耳其當局知道發生什麼事，並且反應緩慢。「一個國家對來自中國的投資越依賴，就越有可能合作或者視而不見，」他說。
近年來，土耳其與中國的關係變得更加密切，人們對其保護維吾爾族社群的承諾提出了質疑。
土耳其政府未有回應置評請求。
但是中國並不只是針對那些自己在經濟上佔優勢的國家。
出生於美國的茱莉・米爾薩普（Julie Millsap）是在華盛頓特區從事維吾爾族人權項目工作的運動人士。她說，中國曾試圖通過她的姻親對她施加壓力。
她丈夫是漢族中國人，屬於中國最大的民族群體。兩人在中國相識，後於2020年搬到美國首都。
在茱莉開始代表維吾爾人進行活動後，當地警察開始拜訪她在中國的親戚，說他們「想交朋友」。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航