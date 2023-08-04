被威脅的海外維吾爾人，研究：三分之二受訪者都接過中國警方電話

有研究人員指，中國正在對生活在海外的維吾爾人施加壓力，通過威脅他們在國內的家人，迫使他們監視人權運動人士。有難民和社會運動人士向《BBC》透露，這種恐嚇手段正在令社區出現分化。

「我最親愛的兒子，」阿里姆（非真名）的母親在畫面中閃現，她說，「我沒想到在死之前能見到你。」

阿里姆說，這個時刻他破防了。這次通過視訊通話相見，是他作為難民逃往英國之後，六年來第一次與家人聯繫。

但這是苦樂參半的：這次通話有其他人在控制。作為以穆斯林為大多數的中國西北部少數族裔，阿里姆的母親和所有維吾爾人一樣，生活在嚴密的監視和控制之下。他們從來都不能直接打電話給對方。

相反，一個中間人用兩部不同的手機分別打給阿里姆和他的母親，然後將兩個手機屏幕對著彼此，讓他們兩人能看到彼此搖晃的影像，聽到揚聲器裡朦朧的聲音。

阿里姆說，他們幾乎沒說什麼話，通話的大部分時間裡都在哭泣。

他不知道，他母親身後的那堵白牆是在她新疆的家裡還是在拘留營——中國政府被指控在那裡拘禁了超過100萬維吾爾人。中國長久以來都否認這些指控。

但是阿里姆說，他知道和母親的這次聯繫是有代價的——因為牽線的人是一名中國警察。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在中國的維吾爾族人生活在嚴密的監控之下，被指有超過100萬人被拘禁在拘留營。（2019年圖片）

當警官再次打電話來的時候，他要求阿里姆去參加維吾爾人權運動人士的會議，收集情報並匯報給中國政府。

「每當倫敦有反對中國的抗議活動時，他們就會打電話給我，問誰會去參加，」阿里姆說。他與《BBC》分享了這些要求他充當間諜的電話錄音。

阿里姆還被告知會有錢收，這樣他就能試著和活動團體的領導者交朋友——當中許多是英國公民——方法是帶他們去餐廳吃飯並且幫他們買單。

警官建議，他成立一家公司作為掩護，以防他忽然增加的財富引起懷疑。阿里姆被告知，已經有很多公司是這樣為其他人設立起來的，目的也是完全一樣。

這當中暗含著威脅，如果他拒絕，家人就可能會受到傷害。這使他陷入兩難境地。

「他們利用我的家人當人質，」阿里姆說，「我活在一個黑暗時刻。」

政府對其國外僑民實施監控的做法被稱為跨國鎮壓。

研究表明，這種特定的策略是中國警方普遍採用的手段——在本國控制住家庭成員的視訊通話聯絡管道，以此換取在海外的配合行動。

謝菲爾德大學的大衛・托賓博士（Dr David Tobin）與同事尼羅拉・艾利馬（Nyrola Elimä）一起進行了關於該問題至目前為止一些最全面的研究。他們對幾個國家的200多名維吾爾僑民進行了訪談和調查。他說，所有生活在中國以外的維吾爾人都是跨國鎮壓的受害者。

「家庭分離是核心策略，」他說。根據托賓博士的說法，即使電話通訊在技術上能做得到，但是在中國生活的親屬也不會接的。他說，人們會假定這些通話會受到監控，並且擔心隨意聯繫會使他們面臨風險。

Photo Credit: BBC News 大衛・托賓博士認為所有生活在國外的維吾爾人都是跨國鎮壓的受害者。

這種切斷家庭紐帶的做法讓中國警方得以介入，提供受到嚴格管理的聯絡途徑——就是視訊通話——以此作為合作的獎勵，同時威脅，如果不合作就會對家人施以懲罰。

在英國，托賓博士對約400名維吾爾人群體當中的48人進行過調查或訪談。其中三分之二的人報告說，他們曾收到中國警方的直接來電，施壓要求他們充當間諜、不從事倡導工作，或停止接受媒體訪問。

而且，在英國的維吾爾人遠不是受影響最嚴重的人群。

在土耳其——傳統上的一個維吾爾人避難所，有5萬人生活在中國以外最大的維吾爾人社區之一。148名受訪者中，有80%的人報告稱受到過中國當局的類似威脅。

阿不都日依木・帕拉奇（Abudrehim Paraç）在2014年來到伊斯坦布爾，那是他逃離中國一年之後。

「土耳其的生活和我們過去所經歷的任何事情都不一樣。我們可以想去哪裡就去哪裡。警察也不會來打擾我們，」他說，「我簡直不能相信能夠這樣生活。」

但在過去幾年裡，土耳其的維吾爾人面對的情況發生了變化。有關中國境內的警察威脅並讓他們彼此監視的報導，已經在社區中傳開，使得他們人心惶惶。

Photo Credit: BBC News 阿不都日依木・帕拉奇說，土耳其曾是維吾爾人的一個避難所，但是中國的策略正在令社區分化。

在Facebook上的一段視訊中，一個年輕的維吾爾男子似乎被他的同伴抓獲並毆打。他在困境中招認，自己是在為北京做間諜。儘管該場景的具體情況並不清楚，但是這段影片已在維吾爾族社區中廣泛流傳，該男子也在網上受到了廣泛譴責。

阿不都日依木說，這類故事的積累正在產生影響。

「年輕人在與維吾爾人的抗議和會議保持距離。他們擔心那裡的人有可能是間諜，」他說，「中國的計劃正在奏效。」

托賓博士認為，土耳其當局知道發生什麼事，並且反應緩慢。「一個國家對來自中國的投資越依賴，就越有可能合作或者視而不見，」他說。

近年來，土耳其與中國的關係變得更加密切，人們對其保護維吾爾族社群的承諾提出了質疑。

土耳其政府未有回應置評請求。

但是中國並不只是針對那些自己在經濟上佔優勢的國家。

出生於美國的茱莉・米爾薩普（Julie Millsap）是在華盛頓特區從事維吾爾族人權項目工作的運動人士。她說，中國曾試圖通過她的姻親對她施加壓力。

Photo Credit: BBC News 出生在美國的運動人士茱莉・米爾薩普說，她丈夫在中國的一家曾因為她為維吾爾人進行的倡議工作而受到警察的騷擾。

她丈夫是漢族中國人，屬於中國最大的民族群體。兩人在中國相識，後於2020年搬到美國首都。

在茱莉開始代表維吾爾人進行活動後，當地警察開始拜訪她在中國的親戚，說他們「想交朋友」。