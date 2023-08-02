備受關注的政治局年中會議後，中國經濟「政策工具箱」裡有何種玄機？
我們想讓你知道的是
「對於地產人來說，說了什麼不重要，沒說什麼太重要了。」一位在香港上市的內地房企高管向《BBC中文》表示，沒看見「房住不炒」就放心了，「雖然頭頂的烏雲還沒走，但起碼心裡的石頭可以暫時放下，未來幾個月日子能好過點。」
7月24日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作。會後對外發布的消息提到要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。
其中一句「要適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」尤其引起關注，被認為是對房地產行業鬆綁的信號。
會議之後第二天，中國A股和港股出現較大幅度上漲，尤其是地產，連漲三天，重點企業單日漲幅甚至超過20%。
為什麼政治局會議上，一些言語不詳的表態會對經濟產生如此重大的影響？中國的政策工具箱裡還有哪些選項？
政策工具箱裡都有什麼
作為中共最高決策機關， 政治局會議後發布的公報通常用語都比較空泛，隨後國務院等部門會將其作為指導性文件，出台具體執行措施，這些措施會被媒體冠以「國十條」、「國八條」之類的稱呼。
值得注意的是，似乎中國的政治機器在此前已經在為經濟刺激政策預熱了，一個月前，《華爾街日報》就爆料中國正在研究「重大刺激措施」，彼時市場將信將疑，並沒有什麼大的反應。
當此次政治局會議的用語中包括「加大宏觀政策調控力度」、「著力擴大內需」、「提振信心」、「調整優化房地產政策」，似乎確實有強刺激的傾向，股市隨即應聲上漲。
具體而言，財政政策上，會議的表述只提了減稅降費，這延續了上任總理李克強時代的風格。換言之，政府動用行政力量，降低企業運營成本，變相使資金注入經濟，刺激經濟發展。
貨幣政策上，繼續「穩健的貨幣政策」，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用。貨幣政策，主要指的是通過調整銀行間拆借利率和凖備金率，來調整市場上資金成本，如果降低上述利率，那麼鼓勵借貸，達到刺激經濟的目的。
對此，安邦智庫向《BBC中文》表示，財政政策和貨幣政策的基調沒有變，但在政策的力度和精凖度上有更高要求，確立了政策儲備要著眼於逆週期調節，這也是承認了今年中國經濟的恢復不會順利，與前述的「波浪式發展、曲折式前進」相呼應。
「目前為止，服務業和消費一直是經濟復甦的推動力。」 匯豐銀行經濟學家辛怡然向《BBC中文》表示，為了幫助保持國內消費復甦的勢頭，中央政治局強調支持汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。這是繼上周發改委宣布支持汽車和電子產品消費的一攬子政策之後的又一舉措。
2008年金融危機後，擴大消費也在政府的工具箱中，當年推出了「家電下鄉」政策，用財政資金補貼農村居民購買家電。但是期間也出現騙取補貼的事件。
工具箱裡還有一項重要刺激手段，本次會議也有提及——基礎設施建設。
辛怡然表示，基礎設施投資將繼續成為支持經濟復甦的關鍵支柱，刺激的方法就是加快發行地方政府專項債券，這將進一步為基礎設施項目提供資金支持。
今年上半年，新發行的地方政府專項債券達到21.7萬億元人民幣，約佔今年額度的57%，與去年相比，今年的發行速度有所放緩，去年指導地方政府在6月前完成發行，並在8月前發放資金。
總體而言，辛怡然表示，政治局會議保持支持的基調，有助於為經濟復甦提供一些支持，也可能會對市場情緒起到一定的提振作用。儘管如此，如果不採取大水漫灌的措施，預計今年的經濟復甦將保持漸進的步伐，GDP增長率可能達到 5.3%。
房地產苦日子過去了？
相比於上述幾項政策，會議對房地產市場的表述引起了更為直接的反響。
「對於地產人來說，說了什麼不重要，沒說什麼太重要了。」一位在香港上市的內地房企高管向《BBC中文》表示，沒看見「房住不炒」就放心了，「雖然頭頂的烏雲還沒走，但起碼心裡的石頭可以暫時放下，未來幾個月日子能好過點。」
如果仔細看一下中國經濟上半年的數據，不難發現經濟放緩的徵結在哪。
出口、投資和消費被視為拉動經濟增長的三駕馬車。
其中出口是外需，上半年，中國在出口上表現糟糕，為經濟增長的貢獻為-0.6%。但外需不由中國政府做主，也就難以調控。
而投資和消費構成內需。上半年消費表現亮眼，拉動經濟增長4.2個百分點。那麼需要調控的主要就是投資，進一步劃分可以看到，政府主導能力最強的基建投資，上半年增長已經達到7.2%；但與此同時房地產開發投資同比下降7.9%。
三駕馬車中，出口難以刺激，消費不太用刺激，投資之中的基建已經受到強刺激了，就剩房地產投資，不僅當前萎靡不振，而且一旦刺激起來將對經濟拉動效應明顯。房地產上游有建材、化工、鋼鐵、工程機械，下游家電、家具、裝修等，涉及行業多，成為拉動中國內需的關鍵。由此，問題的關鍵都集中到房地產領域。
上述房企高管提到的「房住不炒」，首次出現在2017年10月中共十九大的報告中，原話是「房子是用來住的，不是用來炒的」。
而真正有力監管樓市的措施出現在2020年，尤其是當年8月提出對重點房企融資的「三道紅線」，深刻改變了幾乎所有中國房企的生存狀況，包括恆大在內的房企剎住了瘋狂擴張的步伐，也背上了令人瞠目的巨額債務。此後「房住不炒」幾乎變為一個當代成語，代表政府對樓市最強力的監管。
匯豐銀行全球研究發給《BBC中文》的報告稱，與4月份的會議不同，這次會議沒有提及「房住不炒」。相反卻承諾「適時調整優化房地產政策」，「因城施策，用好政策工具箱」。這可能意味著對房地產行業更多的支持，這與過去幾周政府機構出台的一系列措施是一致的。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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