2023/08/02,
中國

備受關注的政治局年中會議後，中國經濟「政策工具箱」裡有何種玄機？

備受關注的政治局年中會議後，中國經濟「政策工具箱」裡有何種玄機？
Photo Credit: BBC News

我們想讓你知道的是

「對於地產人來說，說了什麼不重要，沒說什麼太重要了。」一位在香港上市的內地房企高管向《BBC中文》表示，沒看見「房住不炒」就放心了，「雖然頭頂的烏雲還沒走，但起碼心裡的石頭可以暫時放下，未來幾個月日子能好過點。」

7月24日，中共中央政治局召開會議，部署下半年經濟工作。會後對外發布的消息提到要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險。

其中一句「要適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」尤其引起關注，被認為是對房地產行業鬆綁的信號。

會議之後第二天，中國A股和港股出現較大幅度上漲，尤其是地產，連漲三天，重點企業單日漲幅甚至超過20%。

為什麼政治局會議上，一些言語不詳的表態會對經濟產生如此重大的影響？中國的政策工具箱裡還有哪些選項？

政策工具箱裡都有什麼

作為中共最高決策機關， 政治局會議後發布的公報通常用語都比較空泛，隨後國務院等部門會將其作為指導性文件，出台具體執行措施，這些措施會被媒體冠以「國十條」、「國八條」之類的稱呼。

值得注意的是，似乎中國的政治機器在此前已經在為經濟刺激政策預熱了，一個月前，《華爾街日報》就爆料中國正在研究「重大刺激措施」，彼時市場將信將疑，並沒有什麼大的反應。

當此次政治局會議的用語中包括「加大宏觀政策調控力度」、「著力擴大內需」、「提振信心」、「調整優化房地產政策」，似乎確實有強刺激的傾向，股市隨即應聲上漲。

具體而言，財政政策上，會議的表述只提了減稅降費，這延續了上任總理李克強時代的風格。換言之，政府動用行政力量，降低企業運營成本，變相使資金注入經濟，刺激經濟發展。

貨幣政策上，繼續「穩健的貨幣政策」，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用。貨幣政策，主要指的是通過調整銀行間拆借利率和凖備金率，來調整市場上資金成本，如果降低上述利率，那麼鼓勵借貸，達到刺激經濟的目的。

對此，安邦智庫向《BBC中文》表示，財政政策和貨幣政策的基調沒有變，但在政策的力度和精凖度上有更高要求，確立了政策儲備要著眼於逆週期調節，這也是承認了今年中國經濟的恢復不會順利，與前述的「波浪式發展、曲折式前進」相呼應。

「目前為止，服務業和消費一直是經濟復甦的推動力。」 匯豐銀行經濟學家辛怡然向《BBC中文》表示，為了幫助保持國內消費復甦的勢頭，中央政治局強調支持汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。這是繼上周發改委宣布支持汽車和電子產品消費的一攬子政策之後的又一舉措。

2008年金融危機後，擴大消費也在政府的工具箱中，當年推出了「家電下鄉」政策，用財政資金補貼農村居民購買家電。但是期間也出現騙取補貼的事件。

工具箱裡還有一項重要刺激手段，本次會議也有提及——基礎設施建設。

辛怡然表示，基礎設施投資將繼續成為支持經濟復甦的關鍵支柱，刺激的方法就是加快發行地方政府專項債券，這將進一步為基礎設施項目提供資金支持。

今年上半年，新發行的地方政府專項債券達到21.7萬億元人民幣，約佔今年額度的57%，與去年相比，今年的發行速度有所放緩，去年指導地方政府在6月前完成發行，並在8月前發放資金。

總體而言，辛怡然表示，政治局會議保持支持的基調，有助於為經濟復甦提供一些支持，也可能會對市場情緒起到一定的提振作用。儘管如此，如果不採取大水漫灌的措施，預計今年的經濟復甦將保持漸進的步伐，GDP增長率可能達到 5.3%。

房地產苦日子過去了？

相比於上述幾項政策，會議對房地產市場的表述引起了更為直接的反響。

「對於地產人來說，說了什麼不重要，沒說什麼太重要了。」一位在香港上市的內地房企高管向《BBC中文》表示，沒看見「房住不炒」就放心了，「雖然頭頂的烏雲還沒走，但起碼心裡的石頭可以暫時放下，未來幾個月日子能好過點。」

如果仔細看一下中國經濟上半年的數據，不難發現經濟放緩的徵結在哪。

出口、投資和消費被視為拉動經濟增長的三駕馬車。

其中出口是外需，上半年，中國在出口上表現糟糕，為經濟增長的貢獻為-0.6%。但外需不由中國政府做主，也就難以調控。

而投資和消費構成內需。上半年消費表現亮眼，拉動經濟增長4.2個百分點。那麼需要調控的主要就是投資，進一步劃分可以看到，政府主導能力最強的基建投資，上半年增長已經達到7.2%；但與此同時房地產開發投資同比下降7.9%。

中國建築工地

Photo Credit: BBC News

許多大城市的房價超出了一般家庭的能力所及。

三駕馬車中，出口難以刺激，消費不太用刺激，投資之中的基建已經受到強刺激了，就剩房地產投資，不僅當前萎靡不振，而且一旦刺激起來將對經濟拉動效應明顯。房地產上游有建材、化工、鋼鐵、工程機械，下游家電、家具、裝修等，涉及行業多，成為拉動中國內需的關鍵。由此，問題的關鍵都集中到房地產領域。

上述房企高管提到的「房住不炒」，首次出現在2017年10月中共十九大的報告中，原話是「房子是用來住的，不是用來炒的」。

而真正有力監管樓市的措施出現在2020年，尤其是當年8月提出對重點房企融資的「三道紅線」，深刻改變了幾乎所有中國房企的生存狀況，包括恆大在內的房企剎住了瘋狂擴張的步伐，也背上了令人瞠目的巨額債務。此後「房住不炒」幾乎變為一個當代成語，代表政府對樓市最強力的監管。

匯豐銀行全球研究發給《BBC中文》的報告稱，與4月份的會議不同，這次會議沒有提及「房住不炒」。相反卻承諾「適時調整優化房地產政策」，「因城施策，用好政策工具箱」。這可能意味著對房地產行業更多的支持，這與過去幾周政府機構出台的一系列措施是一致的。


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