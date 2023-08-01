民眾黨「Vote White Vote Right」惹議，白人至上主義在美掀分化對立至今難平

（中央社）民眾黨先前的官網標語Vote White Vote Right引發爭議而下架。此標語易被西方人士解讀成「投給白人投給右派」，並聯想到「白人至上主義」，觸碰西方社會複雜且敏感的種族歧視議題。

回溯美國歷史，長達兩世紀的奴隸制度和種族隔離造成社會分化，在那段期間，白人至上主義獲得廣泛政治支持，三K黨針對非白人族裔進行仇恨犯罪。根據《紐約時報》記載，三K黨自1865年成立以來，造成許多人喪生。

白人至上主義是種族主義的意識形態，支持者宣稱，白人天生優於亞洲人、非洲人等其他種族。直至今日，白人至上主義仍存在於美國社會。

美國前總統川普（Donald Trump）在政壇上崛起，也傳出受到三K黨的支持。《路透社》報導，三K黨刊物「十字軍」（The Crusader）曾支持川普競選，並表示美國之所以偉大，是因為它是白人基督教共和國。

除了種族衝突，美國社會亦長期存在右派與左派思想的政治立場分歧。

右派相對於左派，認同穩定體制、重視自由競爭、支持資本主義，政治立場保守，傾向於維護現有社會秩序及社會階層。

種族和政治的分化對立，導致美國社會暴力事件頻傳。

2017年8月11日，數百名白人至上主義者湧入美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville），參加「團結右翼集會」（Unite the Right rally），抗議市政府計劃拆除南北戰爭時期南軍領袖李將軍（Robert E. Lee）雕像。李將軍是支持奴隸制的南方邦聯軍隊的領袖，被視為白人至上的象徵，其雕像一直受到爭議。

抗議者和反制抗議者爆發衝突，俄亥俄州白人男子費爾茲（James Fields）開車衝撞反種族主義的群眾，造成32歲當地婦人赫爾（Heather Heyer）死亡和19人受傷。

根據當時多位目擊者說法，受害人前往沙洛茲維爾市是要譴責右翼抗議者，包括三K黨和新納粹（neo-Nazi）支持者。

事件發生後，以左派思想為主的加州，眾多科技公司為表達抗議，不讓白人至上主義者使用自家服務，社群網站推特（Twitter）和領英（LinkedIn）等多家公司切斷對仇恨團體的服務，或刪除他們散播仇恨的資料，以此來打擊白人種族主義者和新納粹分子。

這起事件當時震驚全美，再度讓推崇「白人至上」的三K黨受到關注。類似的衝突事件和所激起的示威浪潮，凸顯白人至上主義代表的偏見、仇恨和種族歧視，在西方社會是一個高度複雜且敏感的議題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航