謝典林退黨，多位國民黨議長盼加速非綠整合，連勝文喊話：新朋友不會比老朋友實在

謝典林退黨，多位國民黨議長盼非綠陣營加速整合

（中央社）彰化縣議會議長謝典林宣布退出國民黨，其餘曾公開支持郭台銘的黨籍議長31日被問及此事，多認為謝典林此舉是個人選擇，而黨中央強調要團結非綠力量，希望加速整合，才能贏得勝選。

鴻海集團創辦人郭台銘對於是否參選2024總統動作頻頻，被外界視為「挺郭派」的謝典林透過臉書發文表示，面對明年總統大選，他認同必須團結所有力量，才能下架無能政府，不過卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，為了不被有心人見縫插針，決定退出國民黨。

包括新竹市、苗栗、屏東、金門等國民黨籍議長，過去也曾在郭台銘造訪各縣市時公開表示支持，對於謝典林此舉，新竹市議長許修睿表示，謝典林退黨是為了不造成親人困擾，屬世俗之情。對於侯友宜（國民黨總統參選人）、郭台銘與柯文哲（民眾黨總統參選人）都曾到新竹市議會交流，他盡地主之誼都很歡迎，下架民進黨已是共識，認為「非綠大聯盟」只能有一組人馬參選才能勝出，非綠人士須做好整合。

郭台銘今年5月拜會新竹市議會，許修睿當時接受媒體聯訪說，全力支持能為中華民國打拚的候選人，但被媒體問及是否表示支持郭台銘，許修睿回應「不要問這麼尖銳啦。」

苗栗縣議會議長李文斌告訴《中央社》記者，謝典林退出國民黨是個人的選擇，他不便置評，且身為國民黨員當然希望整合，黨中央、黨主席朱立倫也一直強調要團結所有非綠陣營力量，最終目的是要贏得勝選，「最後看黨中央怎麼整合就尊重中央」。至於是否會跟進退黨？李文斌連說2次「我不會」。

今年5月郭台銘應苗栗縣工商發展投資策進會邀請到苗栗縣議會舉行新藍海世代交流分享會，李文斌致詞時除讚揚郭台銘對台灣經濟發展的貢獻，並提及「台灣要更好，請支持台灣阿銘。」

金門縣議會議長洪允典31日接受《中央社》記者電訪詢問對謝典林退黨看法時說，「我沒有任何意見」。至於自己會否跟進退黨，洪允典也不願回應，僅不斷強調「沒意見」，隨即掛斷電話。

洪允典曾於5月30日接受媒體聯訪表示，支持鴻海集團創辦人郭台銘，「看他怎麼選我們就怎麼支持」。並稱讚郭台銘很接地氣，80％、90％金門人理念都跟郭台銘較相同且支持。

屏東縣議長周典論被外界視為挺郭台銘立場鮮明，自鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統以來，曾到屏東舉辦造勢活動，當時周典論站台力挺，而郭台銘未獲黨內提名後，也曾到佳冬鄉拜訪養殖戶，周典論都陪同隨行。

對於也被外界視為「挺郭派」的彰化縣議長謝典林退出國民黨，《中央社》記者致電周典論詢問看法，截至31日下午5時，均為隨扈接聽，並以「議長在開會」為由，尚未取得周典論回應。

謝典林退國民黨，侯友宜：遺憾尊重繼續前行

國民黨總統參選人侯友宜31日展開為期3天的訪日「友誼之旅」，首站參拜東京媽祖廟。他在參拜後接受媒體聯訪被問到彰化縣議長謝典林退出國民黨一事指出：「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」

侯友宜31日上午從台北松山機場搭機赴日，這是他接受國民黨提名參選2024年總統大選後首度出訪。

侯友宜一行人上午抵達東京羽田機場後，旋即前往位於大久保的台灣媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰接待。他在參拜媽祖後接受媒體聯訪被問及謝典林昨天晚上宣布退出國民黨一事回答：「尊重，令人遺憾，我會堅定自己的步伐，勇者無懼，繼續往前走。」

謝典林31日表示，面對明年總統大選，他認同必須團結所有力量，才能下架無能政府，不過卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，為了不被有心人見縫插針，決定退出國民黨。

謝典林被外界視為「挺郭派」，支持鴻海集團創辦人郭台銘參選總統。郭台銘7月29日南下彰化北斗鎮，謝典林陪同郭台銘為無黨籍北斗鎮長候選人顏宏霖加油打氣。謝典林胞姊謝衣鳯是國民黨籍立法委員，身兼國民黨副秘書長、國民黨立法院黨團書記長以及國民黨彰化縣黨部主任委員。

對於詹德薰稍早緊握侯友宜的手高喊「凍蒜」，媒體詢問是否會聘請詹德薰當顧問，侯友宜表示，詹德薰熱心公益，尤其在日本僑界照顧台灣人，做了很多協助跟幫忙，「我相信，以他德高望重，可以做更多幫助國人在日本發展的事業，我們大家一起努力。」

詹德薰則表示，如果侯友宜邀請他當顧問，他願意接受。

謝典林退黨，連勝文喊話：新朋友不會比老朋友實在

彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，國民黨副主席連勝文31日向謝典林喊話「新朋友可能很炫、很酷，但不會比老朋友來得實在」，他希望黨的相關單位能全力挽回；前國民黨主席江啟臣說，發生這樣的事，對國民黨安內不是好事。

繼挺鴻海創辦人郭台銘的南投縣議會議長何勝豐宣布退出國民黨後，挺郭的彰化縣議會議長謝典林31日也在臉書發文宣布退黨。謝典林指出，面對明年總統大選，他認同必須團結所有力量，才能下架無能政府；不過卻變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，為了不被有心人見縫插針，決定退出國民黨。

連勝文31日接受「觀點芹爆戰」專訪時，針對謝典林退黨表示，希望黨的相關組織單位能全力挽回，勸謝典林回來。

連勝文表示，謝典林是講義氣、重感情的人，可能受到地方上壓力，或是一些其他方面評論，如果他是黨主席，絕對不接受謝典林退黨，希望大家可以勸謝典林不要衝動，不要因為一時的壓力或不愉快而退黨。