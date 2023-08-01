紀實攝影家潘小俠逝世享壽69歲，曾拍下詹益樺自焚經典影像，文化部將頒發旌揚狀

紀錄社運時代，吳三連獎得主攝影家潘小俠過世

（中央社）紀錄社運時代，吳三連獎得主資深攝影家潘小俠31日凌晨在台大醫院過世，享壽69歲。潘小俠長子潘采辰表示，父親近期因食道癌、細菌感染加上罹患COVID-19，「但他是生命的鬥士，戰到了最後一刻」。

潘采辰31日接受《中央社》記者電訪時表示，父親是在31日清晨3時2分過世，目前正在處理相關手續，中午也將與牧師討論後續相關事宜，再向社會大眾公布。

潘小俠1954年出生，過去為「自立」報系攝影記者，曾獲頒吳三連藝術獎。他深耕紀實攝影，自1980年開始拍攝「蘭嶼記事」，2006年首次集結出版並舉辦展覽，去年更新再版為《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》，「蘭嶼記事」可以說傾注了潘小俠的畢生關懷。

其他代表作包含「台灣美術家一百年」、「見證二二八」等系列。

潘小俠以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛台灣土地的社會關懷，透過鏡頭，捕捉台灣常民社會與藝術文化的豐富底蘊。近年因食道癌開刀住院至今，展現了堅強意志。

攝影家沈昭良31日接受《中央社》電訪時表示，他一早聽到消息都說不出話來，「潘小俠是社運時代的攝影記者，我入行當報社攝影記者時，他都已經是前輩，早我一輪，是非常資深的攝影家。」

沈昭良表示，潘小俠從社運開始，一直到後來拍攝蘭嶼、美術家與作家等等，他的選材與台灣近代史緊密相扣，可以說以攝影寫台灣近代史，很有意義。

沈昭良表示，2018年他曾經在國美館與潘小俠有過交集，當時他和攝影家張照堂共同策畫國美館與日本清里攝影美術館的跨國交流展「回望──台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」。2022年因為潛行攝影計畫，在阿里山特富野的戰祭上巧遇，一群年輕人跟潘小俠合影，影像令人難忘。

攝影家潘小俠辭世，文化部將頒發旌揚狀

（中央社）紀實攝影家潘小俠31日凌晨辭世，享壽69歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，潘小俠透過鏡頭書寫台灣影像史，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

史哲透過新聞稿表示，潘小俠長期投身紀實攝影，關注台灣土地與社會運動，透過鏡頭凝視台灣社會時事，記錄美術家、文學家、原住民和白色恐怖受難者等，書寫一部台灣影像史，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

潘小俠1954年出生於台北，畢業於復興美工，後自學攝影，因閱讀人類學家劉其偉所著的《台灣土著文化藝術》，深受原住民族文化吸引，於1980年前往蘭嶼捕捉島上的真實臉譜與動人畫面。

潘小俠也曾任職於報社擔任攝影記者，第一線採訪記錄艋舺夜間故事、白色恐怖受難者、社會及民主運動等，為台灣歷史發展留下紀錄。

離開報社後，潘小俠持續進行紀錄片拍攝等影像紀實工作，完成《不知為誰而戰：影像故事紀錄片》、《部落最後印記：紋面patsan》、《回家的夢》等紀錄片，出版《台灣美術家一百年：潘小俠攝影造像簿》、《白色烙印1949-2009人權影像》、《見證228》、《台灣作家一百年》、《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》等攝影集。

文化部表示，潘小俠作品至今獲國立台灣美術館、國家攝影文化中心、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏，並於2017年獲頒第40屆「吳三連獎」藝術獎。

Photo Credit: 中央社 紀實攝影家潘小俠31日凌晨辭世，享壽69歲。圖為國美館於2018年舉辦「回望─台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」特展，潘小俠以「蘭嶼記事」作為主題參展。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年7月31日

攝影家謝三泰：潘小俠曾捕捉詹益樺自焚經典影像

（中央社）攝影家潘小俠31日辭世，享壽69歲，他早期任職媒體擔任攝影記者，見證解嚴後的台灣社會變化，攝影家謝三泰表示，對潘小俠最為印象深刻的作品，就是他拍下社運者詹益樺自焚經典的一幕。

謝三泰31日接受《中央社》記者訪問表示，解嚴前就認識潘小俠，對他第一印象就是大而化之、不修邊幅的攝影工作者，1987年解嚴後，自己上台北工作，與潘小俠都在「自立」報系服務，雖屬不同單位，但仍會因新聞、同一公司時常碰面。

謝三泰說，當時他們都熱衷於街頭運動的採訪與拍攝，曾與潘小俠前往拍攝土城看守所，記錄許信良被收押的相關新聞，「對他拍攝的新聞照片，我想最深刻還是鄭南榕出殯時，他拍下詹益樺的自焚現場。」

1989年，正值中國天安門事件，謝三泰回憶，當時他人在中國，潘小俠拍攝下的照片透過媒體刊登大幅傳播，「那是對台灣民主運動來講，非常經典的一張照片。」同為攝影工作者，他們總是相互切磋、鼓勵，潘小俠也為台灣記錄下重要歷史。

台北萬華「茶室」文化近年曾因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情為大眾討論。攝影家劉振祥31日透過臉書發文表示，潘小俠1980年代起蹲點台北萬華地區，用「夜巡」和「醉巡」的創作概念，記錄夜晚城市的生活與文化，把鏡頭朝向萬華地區華西街茶室文化，並深入拍攝茶室女的生活，形成「醉巡」系列作品，是他對城市夜生活的獨特視角和敏銳觀察力。

劉振祥表示，除城市拍攝，潘小俠對原住民議題也長期關心。自1980年起，他走入蘭嶼，用達悟族人的生活步調，紀錄這個地方的一切，深刻理解並尊重原住民文化，還拍攝高砂義勇隊和泰雅族紋面人的紀錄片，透過田野調查與照片記錄，留下珍貴的原住民文化紀錄。

1989年5月19日鄭南榕出殯，攝影家潘小俠拍下社運者詹益樺自焚現場。（圖取自維基共享資源，版權屬合理使用）

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀