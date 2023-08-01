紀實攝影家潘小俠逝世享壽69歲，曾拍下詹益樺自焚經典影像，文化部將頒發旌揚狀
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1989年，正值中國天安門事件，謝三泰回憶，當時他人在中國，潘小俠拍攝下的照片透過媒體刊登大幅傳播，「那是對台灣民主運動來講，非常經典的一張照片。」同為攝影工作者，他們總是相互切磋、鼓勵，潘小俠也為台灣記錄下重要歷史。
紀錄社運時代，吳三連獎得主攝影家潘小俠過世
（中央社）紀錄社運時代，吳三連獎得主資深攝影家潘小俠31日凌晨在台大醫院過世，享壽69歲。潘小俠長子潘采辰表示，父親近期因食道癌、細菌感染加上罹患COVID-19，「但他是生命的鬥士，戰到了最後一刻」。
潘采辰31日接受《中央社》記者電訪時表示，父親是在31日清晨3時2分過世，目前正在處理相關手續，中午也將與牧師討論後續相關事宜，再向社會大眾公布。
潘小俠1954年出生，過去為「自立」報系攝影記者，曾獲頒吳三連藝術獎。他深耕紀實攝影，自1980年開始拍攝「蘭嶼記事」，2006年首次集結出版並舉辦展覽，去年更新再版為《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》，「蘭嶼記事」可以說傾注了潘小俠的畢生關懷。
其他代表作包含「台灣美術家一百年」、「見證二二八」等系列。
潘小俠以資深媒體人的敏銳洞察力及熱愛台灣土地的社會關懷，透過鏡頭，捕捉台灣常民社會與藝術文化的豐富底蘊。近年因食道癌開刀住院至今，展現了堅強意志。
攝影家沈昭良31日接受《中央社》電訪時表示，他一早聽到消息都說不出話來，「潘小俠是社運時代的攝影記者，我入行當報社攝影記者時，他都已經是前輩，早我一輪，是非常資深的攝影家。」
沈昭良表示，潘小俠從社運開始，一直到後來拍攝蘭嶼、美術家與作家等等，他的選材與台灣近代史緊密相扣，可以說以攝影寫台灣近代史，很有意義。
沈昭良表示，2018年他曾經在國美館與潘小俠有過交集，當時他和攝影家張照堂共同策畫國美館與日本清里攝影美術館的跨國交流展「回望──台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」。2022年因為潛行攝影計畫，在阿里山特富野的戰祭上巧遇，一群年輕人跟潘小俠合影，影像令人難忘。
攝影家潘小俠辭世，文化部將頒發旌揚狀
（中央社）紀實攝影家潘小俠31日凌晨辭世，享壽69歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，潘小俠透過鏡頭書寫台灣影像史，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。
史哲透過新聞稿表示，潘小俠長期投身紀實攝影，關注台灣土地與社會運動，透過鏡頭凝視台灣社會時事，記錄美術家、文學家、原住民和白色恐怖受難者等，書寫一部台灣影像史，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。
潘小俠1954年出生於台北，畢業於復興美工，後自學攝影，因閱讀人類學家劉其偉所著的《台灣土著文化藝術》，深受原住民族文化吸引，於1980年前往蘭嶼捕捉島上的真實臉譜與動人畫面。
潘小俠也曾任職於報社擔任攝影記者，第一線採訪記錄艋舺夜間故事、白色恐怖受難者、社會及民主運動等，為台灣歷史發展留下紀錄。
離開報社後，潘小俠持續進行紀錄片拍攝等影像紀實工作，完成《不知為誰而戰：影像故事紀錄片》、《部落最後印記：紋面patsan》、《回家的夢》等紀錄片，出版《台灣美術家一百年：潘小俠攝影造像簿》、《白色烙印1949-2009人權影像》、《見證228》、《台灣作家一百年》、《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》等攝影集。
文化部表示，潘小俠作品至今獲國立台灣美術館、國家攝影文化中心、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏，並於2017年獲頒第40屆「吳三連獎」藝術獎。
攝影家謝三泰：潘小俠曾捕捉詹益樺自焚經典影像
（中央社）攝影家潘小俠31日辭世，享壽69歲，他早期任職媒體擔任攝影記者，見證解嚴後的台灣社會變化，攝影家謝三泰表示，對潘小俠最為印象深刻的作品，就是他拍下社運者詹益樺自焚經典的一幕。
謝三泰31日接受《中央社》記者訪問表示，解嚴前就認識潘小俠，對他第一印象就是大而化之、不修邊幅的攝影工作者，1987年解嚴後，自己上台北工作，與潘小俠都在「自立」報系服務，雖屬不同單位，但仍會因新聞、同一公司時常碰面。
謝三泰說，當時他們都熱衷於街頭運動的採訪與拍攝，曾與潘小俠前往拍攝土城看守所，記錄許信良被收押的相關新聞，「對他拍攝的新聞照片，我想最深刻還是鄭南榕出殯時，他拍下詹益樺的自焚現場。」
1989年，正值中國天安門事件，謝三泰回憶，當時他人在中國，潘小俠拍攝下的照片透過媒體刊登大幅傳播，「那是對台灣民主運動來講，非常經典的一張照片。」同為攝影工作者，他們總是相互切磋、鼓勵，潘小俠也為台灣記錄下重要歷史。
台北萬華「茶室」文化近年曾因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情為大眾討論。攝影家劉振祥31日透過臉書發文表示，潘小俠1980年代起蹲點台北萬華地區，用「夜巡」和「醉巡」的創作概念，記錄夜晚城市的生活與文化，把鏡頭朝向萬華地區華西街茶室文化，並深入拍攝茶室女的生活，形成「醉巡」系列作品，是他對城市夜生活的獨特視角和敏銳觀察力。
劉振祥表示，除城市拍攝，潘小俠對原住民議題也長期關心。自1980年起，他走入蘭嶼，用達悟族人的生活步調，紀錄這個地方的一切，深刻理解並尊重原住民文化，還拍攝高砂義勇隊和泰雅族紋面人的紀錄片，透過田野調查與照片記錄，留下珍貴的原住民文化紀錄。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html