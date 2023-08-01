習近平三談軍隊反腐，共軍可能迎來風暴；火箭軍高層被整肅後大洗牌，司令員政委換將
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鑑於火箭軍是共軍戰略軍種，涉及中國與美國爭霸的長線戰略目標，火箭軍涉及貪腐及洩密勢必引起習近平不快。媒體報導，習近平近10天來3度在涉軍場合強調軍隊反腐。其中包括軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。
習近平三談軍隊反腐，共軍可能迎來風暴
（中央社）香港媒體分析文章指出，身兼中央軍事委員會主席的中國國家主席習近平最近10天三談軍隊反腐，加上火箭軍傳出洩密及貪腐傳聞，共軍可能迎來一場新反腐風暴。
《星島日報》昨（31）日刊登分析文章指出，解放軍「八一」建軍節來臨之際，習近平趁著在成都參加世界大學生運動會期間，26日到西部戰區空軍視察，期間強調「要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。
文章表示，盛傳前國防大學政委劉亞洲上將被查；劉亞洲曾任成都軍區空軍（「西部戰區空軍」前身）政委，習近平這次在西部戰區空軍高調談反腐，未知是否巧合。
除了這次談反腐外，「全軍黨的建設會議」於20至21日在北京召開時，習近平也曾強調持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，期間中央軍委副主席何衛東指出，「堅定不移持續正風肅紀反腐」。
7月24日，中央政治局就「全面加強軍事治理」進行集體學習，習近平在會上表示，要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理。
與此同時，軍委裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失等。
文章表示，習近平執政之後在軍隊掀起反腐風暴，軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬；經過幾年整肅，同時為了維護軍隊形象，官方已不再披露高級將領貪腐案。
另據指出，火箭軍最近爆出高層集體腐敗醜聞，據稱還涉及洩密；境外媒體報導，火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中已被帶走調查，前副司令員吳國華中將自殺。
綜合習近平近期多次提及反腐，加上外媒報導火箭軍的傳聞，文章表示，「軍隊反腐可能將迎來一場新風暴。」
中共火箭軍高層被整肅後大洗牌，司令員政委換將
（中央社）在傳出中共火箭軍高層被整肅之際，中共中央軍委昨天舉行晉階儀式，總書記習近平將火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升為上將。這場儀式，形同宣布王厚斌已接替傳聞被查的李玉超，接任火箭軍司令員。
此外，藉由這項晉階儀式，徐西盛也接替前任的徐忠波就任火箭軍政委。
《新華社》報導，中共中央軍委昨天上午在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，習近平以中央軍委主席身分出席。軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉升命令，另一名軍委副主席何衛東主持晉銜儀式，王厚斌、徐西盛習近平手中領取晉升命令狀。
海外媒體近日陸續傳出，中共火箭軍高層自今（2023）年3月起因涉及貪腐及洩密而接連被整肅。其中，時任司令員李玉超更已被紀檢單位帶走調查，涉案者還包括時任副司令員劉光斌和前副司令員張振中；另一名前副司令員吳國華更在7月4日死亡，死因傳言不斷，其中流傳最廣的是在家中自盡。
鑑於火箭軍是共軍戰略軍種，涉及中國與美國爭霸的長線戰略目標，火箭軍涉及貪腐及洩密勢必引起習近平不快。媒體報導，習近平近10天來3度在涉軍場合強調軍隊反腐。其中包括軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。
分析認為，習近平以如此力道大談軍隊反腐，加上火箭軍涉及洩密及貪腐，共軍可能迎來一場「反腐風暴」。
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責任編輯：朱家儀
核搞編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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