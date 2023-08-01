習近平三談軍隊反腐，共軍可能迎來風暴；火箭軍高層被整肅後大洗牌，司令員政委換將

習近平三談軍隊反腐，共軍可能迎來風暴

（中央社）香港媒體分析文章指出，身兼中央軍事委員會主席的中國國家主席習近平最近10天三談軍隊反腐，加上火箭軍傳出洩密及貪腐傳聞，共軍可能迎來一場新反腐風暴。

《星島日報》昨（31）日刊登分析文章指出，解放軍「八一」建軍節來臨之際，習近平趁著在成都參加世界大學生運動會期間，26日到西部戰區空軍視察，期間強調「要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。

文章表示，盛傳前國防大學政委劉亞洲上將被查；劉亞洲曾任成都軍區空軍（「西部戰區空軍」前身）政委，習近平這次在西部戰區空軍高調談反腐，未知是否巧合。

除了這次談反腐外，「全軍黨的建設會議」於20至21日在北京召開時，習近平也曾強調持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，期間中央軍委副主席何衛東指出，「堅定不移持續正風肅紀反腐」。

7月24日，中央政治局就「全面加強軍事治理」進行集體學習，習近平在會上表示，要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理。

與此同時，軍委裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失等。

文章表示，習近平執政之後在軍隊掀起反腐風暴，軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬；經過幾年整肅，同時為了維護軍隊形象，官方已不再披露高級將領貪腐案。

另據指出，火箭軍最近爆出高層集體腐敗醜聞，據稱還涉及洩密；境外媒體報導，火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中已被帶走調查，前副司令員吳國華中將自殺。

綜合習近平近期多次提及反腐，加上外媒報導火箭軍的傳聞，文章表示，「軍隊反腐可能將迎來一場新風暴。」

中共火箭軍高層被整肅後大洗牌，司令員政委換將

（中央社）在傳出中共火箭軍高層被整肅之際，中共中央軍委昨天舉行晉階儀式，總書記習近平將火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升為上將。這場儀式，形同宣布王厚斌已接替傳聞被查的李玉超，接任火箭軍司令員。

此外，藉由這項晉階儀式，徐西盛也接替前任的徐忠波就任火箭軍政委。

《新華社》報導，中共中央軍委昨天上午在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，習近平以中央軍委主席身分出席。軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉升命令，另一名軍委副主席何衛東主持晉銜儀式，王厚斌、徐西盛習近平手中領取晉升命令狀。

海外媒體近日陸續傳出，中共火箭軍高層自今（2023）年3月起因涉及貪腐及洩密而接連被整肅。其中，時任司令員李玉超更已被紀檢單位帶走調查，涉案者還包括時任副司令員劉光斌和前副司令員張振中；另一名前副司令員吳國華更在7月4日死亡，死因傳言不斷，其中流傳最廣的是在家中自盡。

鑑於火箭軍是共軍戰略軍種，涉及中國與美國爭霸的長線戰略目標，火箭軍涉及貪腐及洩密勢必引起習近平不快。媒體報導，習近平近10天來3度在涉軍場合強調軍隊反腐。其中包括軍隊要把「正風肅紀反腐」不斷向縱深推進，並要「扭住高層黨委」，堅持「以上率下、從嚴要求」。

分析認為，習近平以如此力道大談軍隊反腐，加上火箭軍涉及洩密及貪腐，共軍可能迎來一場「反腐風暴」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核搞編輯：翁世航