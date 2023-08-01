歐盟執委會主席：不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略；俄軍飛彈攻擊澤倫斯基故鄉，至少6死75傷

歐盟執委會主席：不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略

（中央社）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）31日重申歐盟認可一項2016年發布、認定中國在南海主權主張無效的仲裁時警告，歐洲不會容忍對於烏克蘭或印度－太平洋地區的侵略。

《美聯社》報導，歐洲聯盟執委會主席馮德萊恩與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉舉行了旨在加強雙邊貿易、經濟、和安全合作的會談後，於聯合記者會發表以上談話。

這兩位領導人宣布，將重啟擁有27個成員國的歐盟與菲律賓之間一項自由貿易協定的協商。這項談判於2017年、小馬可仕的前任杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統執政期間陷入停滯。

馮德萊恩以俄羅斯入侵烏克蘭為例，強調安全合作的必要性。她指出，俄烏戰爭顯示專制領導人「願意依威脅行事」。

馮德萊恩表示：「俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭動搖了國際秩序的基礎，違反了聯合國憲章和國際法的基本原則，如領土完整和主權。」

她說道：「這就是為什麼歐洲支持烏克蘭勇敢地抵抗侵略者，因為非法使用武力是不被容許的，在烏克蘭不能容忍，在印度－太平洋地區也不能容忍。歐洲安全與印太地區安全是不可分割的。」

馮德萊恩強調：「在這個相互關聯的世界，挑戰基於規則建立的秩序會影響我們所有人。」

馮德萊恩指出：「這就是為什麼我們對印太地區日益升溫的緊張局勢感到擔憂。」她補充說，歐盟支持自由和開放的印太地區，「因為一個免受脅迫威脅的印太地區是我們所有和平穩定與我們人民繁榮的關鍵。」

她含蓄的措辭與美國高層官員的說法不謀而合，美國對於中國在有爭議的南海日益具侵略性的行動，已發出了警告。

馮德萊恩沒有指名道姓提到中國，但她重申了歐盟對於聯合國常設仲裁法院一項裁決的認可，這項於2016年發布的裁決認定，中國基於歷史因素對近乎整條南海水道的主權主張無效，中國的「九段線」主張沒有法律依據。北京則拒絕承認上述裁決，不予理會。

馮德萊恩表示這項裁決「具有法律約束力」，並為和平解決爭端奠定了基礎。

她表示，歐盟已經準備好與菲律賓加強合作，透過共享資訊、進行威脅評估、和強化菲律賓海岸防衛隊能力來加強區域海上安全。

中國曾警告美國及其盟國不要干涉它所稱為純屬亞洲的爭端。在過去10年間，中國把南沙群島7個有爭議的珊瑚礁轉為飛彈保護的島嶼基地，這引起西方政府以及包括菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、和台灣等敵對聲索國的擔憂。

俄軍飛彈攻擊澤倫斯基家鄉，增至6死75傷

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊31日用飛彈攻擊烏克蘭南部的克利福洛市（Kryvyi Rih），已造成至少6人喪命，還有75人受傷。

《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於網路上傳的影片顯示，一棟9層樓建築物側面的大洞冒出濃煙，另一棟4層樓建築物幾乎被夷平。

克利福洛市所在的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊軟體Telegram發文寫道：「克利福洛已有6人死亡。」

市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）指出，死者包括一名10歲女童和她的45歲母親。

賴薩克更說，有多達75人受傷，其中包含年齡介於4歲至17歲的6名孩童。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭爆發前，克利福洛市的人口超過60萬人，在這座城市長大的澤倫斯基說，31日的俄軍空襲擊中一棟住宅和一棟大學建築物。

澤倫斯基於Telegram指出：「這種恐怖活動不會嚇倒或擊潰我們。我們正在努力拯救國人。」

他還提到，有超過350名救難人員參與救援行動，試圖救出受困建物瓦礫堆下的民眾。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航