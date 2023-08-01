反間諜法、反恐法烏雲罩頂，中國天空密不透風，台商直呼「草木皆兵」生活緊繃
我們想讓你知道的是
實際上，多年來當局在「防諜、反恐、維護國家安全」的任務下，相關防範手段越來越嚴密，以北京市為例，進站時人包安檢早已是搭乘地鐵的日常。面對如同天羅地網般的措施和法規，有本地民眾受訪時與官方口徑同調，認為「只要不犯法不做壞事，防得越嚴對老百姓越有保障」，但更多人對此不以為然。
（中央社）中國新修訂的「反間諜法」施行滿月前夕，北京市日前通過反恐法實施辦法，預計明年生效，未來租車、買汽油都要查驗身分。有台商說，在本地生活越來越有「草木皆兵」之感。
14屆中國全國人民代表大會常務委員會第二次會議4月底修訂通過2014年制訂的「中華人民共和國反間諜法」，並自7月1日開始實施。
由於今年以來陸續發生多起涉嫌違反中國國安法與反間諜法的案件 ，加上新法條文大幅增加而關於「間諜行為」與「國家安全利益」的定義又模糊寬泛，反間諜新法生效前已引起外界關注和憂慮，包括在華外國人士查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，以及外媒採訪會受限等。
對於外界的擔憂，中國外交部發言人毛寧曾回應指「只要是依法依規合法合規，就沒有什麼可擔心的」；但批評者說，在事實面前，如此外交辭令顯得蒼白。
例如，外交部3月間曾證實，日本藥企一名日籍男性高層因涉嫌從事間諜活動而被強制刑事拘留；此前，澳洲華裔記者成蕾則是因為「洩漏國家機密」，於2020年8月在北京被拘。
相關事例也包括中國自家媒體從業人員。61歲的官媒《光明日報》副總編輯和專欄作家、同時也是美國紐約時報撰稿人的董郁玉去年因「從事間諜活動」的指控而被拘禁，據指面臨10年以上有期徒刑。
此外，今年以來，美思明智（Mintz Group）、貝恩（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）等美國企業的中國辦公室陸續受到調查，半導體大廠美光（Micron）的產品更遭封殺，連串事件加劇了外國企業在中國營商的不確定感。
在「反間諜法」修正案生效等背景下，大陸委員會本月初表示，綜合評估台灣民眾到大陸、香港、澳門存有人身安全風險，維持旅遊警示燈號為黃燈。黃燈代表「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」。
反間諜法修正案實施尚未屆滿一個月之際，綜合陸媒報導，第16屆北京市人大常委會第4次會議28日表決通過「北京市實施『中華人民共和國反恐怖主義法』辦法」，自2024年1月1日起施行。
這項實施辦法是依據中國政府2015年12月通過的「反恐怖主義法」，其中涉及民眾生活多個面向，包括寄快遞要查驗和登記身分，郵政、快遞企業要對寄遞物品過機安檢或開封驗視，並登記物品訊息；寄遞物品處理場所需配備安全檢查設備，安排具專門知識和技能人員，對從外地寄進北京市的物品進行安全檢驗。
辦法並提到，租車者要接受身分查驗，若身分不明或拒絕接受查驗，經營者不應提供服務；加油站也要對於購買散裝汽油者查驗身分，如實記錄購買數量、用途等。
租住鄉村民宿也須查驗身分；乘搭北京地鐵的乘客若不接受安檢，將被拒絕進站乘車。
辦法同時表示，防範利用無人機進行恐怖活動是反恐怖主義工作的重要內容，為確保首都北京的安全，需加強對無人機使用的管理。
實際上，多年來當局在「防諜、反恐、維護國家安全」的任務下，相關防範手段越來越嚴密，以北京市為例，進站時人包安檢早已是搭乘地鐵的日常。
面對如同天羅地網般的措施和法規，有本地民眾受訪時與官方口徑同調，認為「只要不犯法不做壞事，防得越嚴對老百姓越有保障」，但更多人對此不以為然。
有不具名的台商就反應說，有種「草木皆兵」的感覺，「實在太緊張、太緊繃了」。
新聞來源
延伸閱讀
- 北京通過「反恐法實施辦法」2024元旦生效，租車寄快遞要查身份、搭地鐵要安檢
- 英國《金融時報》：中國資料和反間諜法趨嚴，跨國企業加速「資料脫鉤」
- 中國「對外關係法」及「反間諜法」修正案7/1生效，美國發布3級旅遊警示：有被拘留風險
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html