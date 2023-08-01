美佛州長迪尚特經濟政策：反ESG、撤大學「無用學位」，盼吸引川普鐵票倉外的中產選民

綜合《NBC News》、《美聯社》與《紐約時報》的報導，欲參選2024年美國總統大選的的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），於昨（31）日，在1間物流公司的倉庫內，向100多位民眾，說明自己所提出的10點經濟政策議程。政策聚焦在抨擊中國、美國大企業，以及共和黨及民主黨兩黨的政治菁英。

吸引川普鐵票倉MAGA外的中產階級選民

《紐約時報》昨日公布了1項民調，在共和黨籍候選人當中，欲再度尋求總統大位的前總統川普（Donald Trump）民調大幅領先其他候選人，獲得54％的過半支持。而佛州州長迪尚特的民調支持度位居第2，為17％。

《紐約時報》指出，川普的支持者－MAGA（川普政治口號Make Amarica Great Again的縮寫）對川普的黏著度相當高，幾乎不可能跑票、投給其他共和黨候選人。而這群藍領階級、多數沒有大學學位的MAGA族群，佔了所有共和黨支持者的37％。MAGA族群以外有37％的共和黨支持者，是「可能被川普吸引的」，另有25％的共和黨選民不支持川普，而他們便是迪尚特想要吸引的選民。

在推出一系列反覺醒（Anti-woke）政治運動、批評過往COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策後，迪尚特於昨日公布10項經濟政策，主打「經濟自主獨立」、消減稅收、減少聯邦支出、鬆綁投資法規、促進國內能源生產，並消除對中國的貿易赤字。希望能夠吸引到川普鐵票倉MAGA以外，潛在的中產階級與部分藍領階級支持者。

10大經濟政策

從中國手中奪回對經濟的控制，恢復美國的經濟自主

迪尚特主張結束與中國間「扭曲」的經貿關係、減少貿易赤字、終止中國的貿易最惠國待遇。並且鼓勵美國資本退出中國市場、返回美國，確保國內供應鏈的健全，以及足夠的投資與工作機會。迪尚特也表示，自己若當選，將阻止美國企業與中國分享關鍵技術，並禁止向中國共產黨成員，及其附屬機構，出售土地等戰略資產。

獎勵投資、消除官僚主義的繁文縟節、維持低稅率，以實現3%的經濟成長

迪尚特表示將在上任的第1天，撤銷拜登（Joe Biden）政府在稅收方面的法規與行政命令，並推動稅收改革。透過新的稅收制度，來激勵長期投資、提高生產力，並且降低通貨膨脹率。

美國能源獨立

本項政策主張推動美國製造業的復興，以創造就業機會。反對在進行投資與開發時，考慮「左派意識形態」，也就是迪尚特所反對的「覺醒政治文化」。並主張自己當選後，會與拜登政府不同，不會「強迫」人們購買電動汽車，以挽救美國原有的汽車工業。

終止企業ESG議程

企業社會責任（ESG）所指的分別是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與公司治理（Governance），是近代在評價企業營利能力以外的重要永續指標。

延續其「反覺醒」的政治立場，迪尚特主張公司在申請貸款、開戶或進行其他業務時，都不應受到基於ESG企業標準的審查。代表著企業不需要為了在ESG上達標，而推出迪尚特認為的「覺醒」企業政策。

個人績效重新作為經濟與企業發展的核心

迪尚特表示，上任後將指示美國司法部與相關單位，撤除多元融合（DEI）相關政策。DEI包含了3個概念：多元（Diversity）、公平（Equity）與包容（Inclusion），也被迪尚特批評為「覺醒」政策的一環。迪尚特並稱DEI其實是具有種族主義的歧視性政策，違反了人人生而平等的原則。

教育改革、降低勞工階級就學門檻

迪尚特表示應減少大學「無用的學位與課程」，拒絕培育政治官僚，主張發展職業與學徒計畫，以實現工業大復興（great industrial revival）。而為了降低勞工階級學生就讀大學的門檻，迪尚特也主張由大學來負擔學生的學貸，而學貸可以像其他貸款一樣，透過宣告破產的方式來免除。

《美聯社》指出，由於大學需負責學生的學貸，因此會減少如「性別研究」等經濟效益較低的領域的學位。至於為何是由大學來負擔，迪尚特在演說中表示，「要卡車司機繳稅償還念性別研究的學生的學貸，是錯誤的。」為讓研究領域符合市場經濟效益，因此讓大學負擔費用。

落實邊境執法，以創造公平的勞動市場

迪尚特主張落實邊境執法，限制非技術移民數量，讓美國的移民政策「為美國人服務」，而不是為跨國企業菁英服務。並且主張打擊跨越美墨邊境的毒品芬太尼（Fentanyl）市場。

掌握聯邦準備系統

迪尚特表示上任後會任命聯邦準備系統（Federal Reserve）的主席，負責穩定美元匯率與物價，並減少來自美國央行政策的影響。而對於華盛頓想要管理比特幣等加密貨幣一事，迪尚特主張會保護企業家免受中央的影響。

追究經濟不良行為者的責任

迪尚特主張要求銀行與影子銀行，需要清楚揭露，以增加透明度。並支持社區與地區銀行，加強美國的地方經濟。而在面臨經濟危機時，將追回應負責人的退休金，以防止這些已經擁有過多財富的人，繼續累積資本。

消減聯邦支出

迪尚特表示，上任後將會使用總統的否決權，來打擊那些與多元融合等「覺醒」有關的預算案，防止人民的納稅錢流向「試圖破壞他們價值觀」的組織與計畫。

迪尚特在演講中多次批判所謂的「菁英」，並以佛羅里達的經濟成長，以及企業數量增加，來強調他在州經濟政策上的成功。不過《紐約時報》指出，佛州今（2023）年的經濟狀況其實不樂觀，除了通膨速度高於全美各州，保險與住房政策也陷入危機。

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責任編輯：賴明君

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