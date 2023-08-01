15-30歲每年免費心理諮商3次：衛福部今起推心理健康支持方案、10個QA一次看如何使用
我們想讓你知道的是
「年輕族群心理健康支持方案」8月1日起推出，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，有需要的民眾可透過手機掃描QRcode，找到家裡附近300多家合作心理機構，完成預約，在諮商過程也會透過心情溫度計，找出高風險族群，協助轉介醫療院所。
（中央社）根據統計，年輕族群憂鬱症近4成應就醫未就醫，衛生福利部8月1日起推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商，預計1年可受惠人數達1.8萬人。
憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，近年來有年輕化趨勢。2016至2021年健保就醫資料顯示，15至30歲年輕族群，有精神科相關診斷者，自22.1萬人成長至29.2萬人，總健保就醫人數占率，由4.8%成長至7.0%，整體成長率為47%。
衛福部心理健康司長陳亮妤昨（7/31）日上在記者會表示，根據國內研究，年輕族群憂鬱症發生率約為0.61%至0.74%、盛行率約為0.46%至0.59%，10年來約增加20%，尤其在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，年輕族群憂鬱、焦慮與自殺企圖出現上升趨勢。
《自由時報》報導，陳亮妤說明方案的3大目標，包括希望能鼓勵年輕人勇於求助、尋求及認識心理諮商、加強高風險個案醫療轉介；調查顯示台灣每4個高中生就有1個有自殺想法，每10個高中生更有1個人有自殺企圖，但年輕族群憂鬱症近4成未就醫，她強調，支持方案上路希望撕除草莓族、抗壓性低等負面標籤，鼓勵年輕人勇於求助。
「年輕族群心理健康支持方案」8月1日起推出，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商。陳亮妤表示，有需要的民眾可透過手機掃描QRcode，找到家裡附近300多家合作心理機構，完成預約，在諮商過程也會透過心情溫度計，找出高風險族群，協助轉介醫療院所。
精神科醫師鄧惠文分享，很多人不解為何自由自在、創意多元發展的年輕族群有壓力，常被懷疑抗壓力差，但她在諮商時發現，現在的年輕人活在多元化發展世代，從小被要求走出獨特的樣子，沒有人可以模仿，要自己創造自己的人生，凡事要靠自己，不能依賴權威，定位自我認同困難。
鄧惠文說，年輕人普遍不希望變成別人情緒負擔，潛在精神疾病表現容易被忽略。心理諮商是一個廣義名詞，包含諮商、輔導與治療，當看不到問題全貌時，透過專業人員協助，可覺察自身心理狀態，包含情感、思想，及調適系統問題，在情緒支持、關係陪伴之下，接住暫時無法心理調適的人。
衛福部長薛瑞元表示，全國自殺死亡率逐年下降，但年輕族群數據不降反升，憂鬱症年輕化已成趨勢，但社會常以「草莓族」污名化標籤，把問題簡單化，希望透過試辦1年的年輕族群心理健康支持方案，延長方案或擴大適用對象等事宜將滾動式調整，幫助年輕人找到資源。
衛福部也就「年輕族群心理健康支持方案」整理了相關問答，供有需要的民眾參閱：
Q1：使用本方案有什麼條件限制嗎？
A1：年滿15歲至30歲有心理諮商需求者，只要攜帶身分證明文件，皆可使用本方案。
Q2：使用本方案之心理諮商服務，需要支付其他費用嗎？
A2：本方案補助3次心理諮商費，惟服務機構可另收取掛號費等其他行政規費。建議於預約時，先向機構確認是否須另支付其他項目費用。
Q3：如何使用本方案的心理諮商？
A3：掌握4個口訣，查詢、預約、準備及諮商。
- 查詢：查詢本方案服務機構。
- 預約：聯繫服務機構，預約使用服務。
- 準備：攜帶身分證明文件以供查驗。
- 諮商：至服務機構接受諮商。
Q4：可以選擇居住地以外的服務機構進行心理諮商嗎？
A4：可以。本方案無戶籍或居住地縣市之限制。
Q5：可以使用通訊方式進行心理諮商嗎？
A5：可以。可查詢本方案服務機構名單中，有執行通訊心理諮商之機構，進行預約。
Q6：可以中途更換心理諮商之服務機構嗎？接受心理諮商服務是否有頻率或間隔時間的限制？
A6：可以。惟補助之次數合計以3次為限。另心理諮商頻率以每週一次為原則，若有短期密集心理諮商需求，需由服務機構提報心理諮商計畫，經衛生局同意始得執行。
Q7：已預約之心理諮商時間，若臨時有事不能去，怎麼辦？
A7：請提早通知已預約之服務機構，並更改預約時間。如連續2次無故未到，於第2次缺席日起90日內，將暫停補助資格。
Q8：如果3次補助額度用完，仍有心理諮商需求，該如何尋求協助？
A8：可以自費繼續接受心理諮商服務，或由機構協助媒合社區中之心理健康服務資源，如社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等。
Q9：如於本方案已接受過1次或2次服務，但要預約第2次或第3次服務時已超過30歲，還能申請補助嗎？
A9：可以。只要曾接受過1次服務，後續欲使用服務時雖超過30歲，只要仍在本方案執行期間內（2023年8月1日至2024年7月31日），仍可申請補助，但每人合計以3次為限。
Q10：使用本方案為何要蒐集個人資料（含問卷內容）？
A10：為評估本方案成效及確保個案醫療權益，會由服務機構蒐集個人資料(含問卷)，但蒐集之資料不會作其他目的之利用，並會依據個人資料保護法，辦理個人資料檔案安全維護事宜，請放心。
新聞來源
延伸閱讀
- 協助3成「難治型憂鬱症」，陽交大、北榮團隊證實磁刺激可改善憂鬱行為
- 歌手李玟驟逝與「陽光憂鬱症」的討論：羅賓威廉斯和金凱瑞都是憂鬱症患者
- 研究：「夏季抑鬱」比冬季抑鬱更可怕，高溫、潮濕、花粉過敏讓自殺人數提高
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
OSIM共推出三種情境，你可以選擇前往浪漫的落日海灘、靜謐的悠然森林，或者靜躺在無邊無際的星夜極光中，用你喜歡的力道、溫度，伴隨著讓人放鬆的精油香氛，來一場專屬於你的按摩之旅。
訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
所有的用心，都為了你放鬆後的笑容
OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
OSIM uDream Pro 5感養身椅優異的設計概念與強大功能，完美將智慧科技與現代美學結合，不只擁有 19 項發明專利，更以卓越的「美型」、「創新」與「功能」榮獲德國紅點設計大獎，更包含了DFA亞洲最具影響力設計獎、AWE艾普蘭獎TWICE Picks Awards，共４項大獎！在這些成績之外，OSIM最希望的得到的肯定，還是在你坐進OSIM uDream Pro 5感養身椅的那一刻，你終於能放下一整天的疲憊，好好的休息。