15-30歲每年免費心理諮商3次：衛福部今起推心理健康支持方案、10個QA一次看如何使用

（中央社）根據統計，年輕族群憂鬱症近4成應就醫未就醫，衛生福利部8月1日起推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商，預計1年可受惠人數達1.8萬人。

憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，近年來有年輕化趨勢。2016至2021年健保就醫資料顯示，15至30歲年輕族群，有精神科相關診斷者，自22.1萬人成長至29.2萬人，總健保就醫人數占率，由4.8%成長至7.0%，整體成長率為47%。

衛福部心理健康司長陳亮妤昨（7/31）日上在記者會表示，根據國內研究，年輕族群憂鬱症發生率約為0.61%至0.74%、盛行率約為0.46%至0.59%，10年來約增加20%，尤其在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，年輕族群憂鬱、焦慮與自殺企圖出現上升趨勢。

「年輕族群心理健康支持方案」8月1日起推出，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商。陳亮妤表示，有需要的民眾可透過手機掃描QRcode，找到家裡附近300多家合作心理機構，完成預約，在諮商過程也會透過心情溫度計，找出高風險族群，協助轉介醫療院所。

精神科醫師鄧惠文分享，很多人不解為何自由自在、創意多元發展的年輕族群有壓力，常被懷疑抗壓力差，但她在諮商時發現，現在的年輕人活在多元化發展世代，從小被要求走出獨特的樣子，沒有人可以模仿，要自己創造自己的人生，凡事要靠自己，不能依賴權威，定位自我認同困難。

鄧惠文說，年輕人普遍不希望變成別人情緒負擔，潛在精神疾病表現容易被忽略。心理諮商是一個廣義名詞，包含諮商、輔導與治療，當看不到問題全貌時，透過專業人員協助，可覺察自身心理狀態，包含情感、思想，及調適系統問題，在情緒支持、關係陪伴之下，接住暫時無法心理調適的人。

衛福部長薛瑞元表示，全國自殺死亡率逐年下降，但年輕族群數據不降反升，憂鬱症年輕化已成趨勢，但社會常以「草莓族」污名化標籤，把問題簡單化，希望透過試辦1年的年輕族群心理健康支持方案，延長方案或擴大適用對象等事宜將滾動式調整，幫助年輕人找到資源。

衛福部也就「年輕族群心理健康支持方案」整理了相關問答，供有需要的民眾參閱：

Q1：使用本方案有什麼條件限制嗎？

A1：年滿15歲至30歲有心理諮商需求者，只要攜帶身分證明文件，皆可使用本方案。

Q2：使用本方案之心理諮商服務，需要支付其他費用嗎？

A2：本方案補助3次心理諮商費，惟服務機構可另收取掛號費等其他行政規費。建議於預約時，先向機構確認是否須另支付其他項目費用。

Q3：如何使用本方案的心理諮商？

A3：掌握4個口訣，查詢、預約、準備及諮商。

Q4：可以選擇居住地以外的服務機構進行心理諮商嗎？

A4：可以。本方案無戶籍或居住地縣市之限制。

Q5：可以使用通訊方式進行心理諮商嗎？

A5：可以。可查詢本方案服務機構名單中，有執行通訊心理諮商之機構，進行預約。

Q6：可以中途更換心理諮商之服務機構嗎？接受心理諮商服務是否有頻率或間隔時間的限制？

A6：可以。惟補助之次數合計以3次為限。另心理諮商頻率以每週一次為原則，若有短期密集心理諮商需求，需由服務機構提報心理諮商計畫，經衛生局同意始得執行。

Q7：已預約之心理諮商時間，若臨時有事不能去，怎麼辦？

A7：請提早通知已預約之服務機構，並更改預約時間。如連續2次無故未到，於第2次缺席日起90日內，將暫停補助資格。

Q8：如果3次補助額度用完，仍有心理諮商需求，該如何尋求協助？

A8：可以自費繼續接受心理諮商服務，或由機構協助媒合社區中之心理健康服務資源，如社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等。

Q9：如於本方案已接受過1次或2次服務，但要預約第2次或第3次服務時已超過30歲，還能申請補助嗎？

A9：可以。只要曾接受過1次服務，後續欲使用服務時雖超過30歲，只要仍在本方案執行期間內（2023年8月1日至2024年7月31日），仍可申請補助，但每人合計以3次為限。

Q10：使用本方案為何要蒐集個人資料（含問卷內容）？

A10：為評估本方案成效及確保個案醫療權益，會由服務機構蒐集個人資料(含問卷)，但蒐集之資料不會作其他目的之利用，並會依據個人資料保護法，辦理個人資料檔案安全維護事宜，請放心。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範