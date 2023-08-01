中興大學、高師大、台藝大校長交接，將面對少子女化、智慧變革挑戰

教育部今（1）早舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，國立中興大學、高雄師範大學、台南大學、台灣藝術大學、台中科技大學、空中大學台灣戲曲學院新舊任校長都參與典禮。

教育部長潘文忠表示，新任校長將在今天接任新的校務，也感謝卸下重任的7位校長，國立中興大學在卸任校長薛富盛8年帶領下，把學校「變強也變大」，擴增學院及兩個校區。新任校長詹富智為美國康乃爾大學植物病理學博士，曾任該校副校長、農業暨自然資源學院院長等等。

潘文忠表示，國立高雄師範大學卸任校長吳連賞在任期內透過強化招生、擴大產學研能量等等方式穩健學校財務。新任校長王政彥是英國倫敦大學教育學院哲學博士，曾任該校副校長、教務長的他，在未來教務經營上提出「以顧客為導向」的方針。

國立台南大學卸任校長黃宗顯任職期間，為台南大學的後續發展做了很好的定位，潘文忠指出，他讓學校可以持續在確定的目標下持續發展，積極募款爭取經費、興建校舍，突破該校困境。新任校長陳惠萍長期在台南大學奉獻，為台灣師範大學教育研究所博士，曾任該校副校長、教務長、教育學院院長等等。

潘文忠表示，國立台灣藝術大學卸任校長陳志誠爭取學校周邊校地，為持續發展打下很好的基礎，新任校長鍾世凱為美國喬治華盛頓大學電腦科學系博士，曾任該校副校長、教務長等等。

潘文忠也說，台中科技大學卸任校長謝俊宏引進外部資源，爭取教育部多項計劃、提升校內軟硬體，建立教師多元升等機制。而新任校長陳同孝對台中科大嫻熟，曾任該校副校長、教務長、中心主任等等。

國立空中大學卸任校長陳松柏任內爭取已退場的花蓮台灣觀光學院校地，接管退場後的學院校區，潘文忠表示，在既有基礎上，花蓮校區要特別勞駕新任校長許立一，他曾擔任副校長、研發長、教務長等等。

國立台灣戲曲學院卸任校長為劉晉立，新任校長李揚是美國愛荷華州立大學經濟學系博士，曾就讀國立復興戲劇學校，也就是戲曲學院前身。潘文忠表示，他未來將特別推動生師相長、擴展產官學連結等等，推動藝術教育和產學合作跟發展。

潘文忠表示，多數接任的校長都在學校長期奉獻、長期參與，儘管未來將面對少子女化衝擊、產業快速突破、智慧的變革等等，都會對校務發展有極大的影響，但他相信各位校長能在高教深耕計畫再次發展學校特色，落實教學創新，也透過USR計畫善盡大學社會責任。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範