法國在台協會主任公孫孟任期屆滿將返國，笑稱會懷念台灣人的良善
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台灣即將在2024大選，法國駐台代表公孫孟表示他與三位候選人都有見過面，強調法國在台灣選舉中保持中立，試著了解不同候選人的立場，而讓他驚訝的是，他發現這三位候選人在很多議題上都有「共通點」。
法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne Masonnave）任期即滿，將於本週離台，即將接任他職務的新主任、前法國總統顧問巴黎思（Franck Paris）將於下週帶著他的家人抵達台北。將近4年的任期即將畫下句點，公孫孟今（1）日於法國在台協會與台灣媒體進行最後一場記者會，表示離職返國後將會懷念台灣人的良善。
現年61歲的公孫孟是資深的外交官，曾派駐越南、印尼、日本、突尼西亞、加拿大等國家，於2019年9月接任法國在台協會主任。
公孫孟向記者證實，法國總統顧問巴黎思將是法國在台協會的新主任，於下週抵台履新。巴黎思與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切，二人都畢業於法國政商領袖搖籃「國家行政學院」（ENA），巴黎思自2017年起擔任馬克宏的非洲事務顧問，享有法國總統府愛麗舍宮「非洲先生」的美譽。
公孫孟表示，巴黎思不是頂著過去職務的頭銜來台，而是以法國在台協會新主任的身份來台，他與巴黎思在過去一個月在法國見面，並針對許多議題交換意見，他有信心巴黎思已經「準備好了」。
公孫孟指出，台法關係一方面非常穩定，另一方面也充滿變動，法國致力維護印太區域以及全球的和平穩定，同時也希望推動台法之間的合作關係，他強調這不僅是過去四年他任期中所努力的，也是法國在台協會未來要做的，而他的繼任者將會延續這一點，「用他自己的力量、以他自己的願景，將在同一個方向上走得更長遠」。
法國有無撤僑計劃、馬克宏親中？法國駐台代表這樣回
隨著台海局勢升溫，媒體關心法國政府有無撤僑計劃？公孫孟表示撤僑是「最後手段」，不會是遇到危機就要撤僑，他重申台灣的風險不只是政治上的，這個區域有地震、颱風，他的工作是一方面做好風險分析評估，另一方面是與地方政府和組織合作，準備好在危機中採取因應措施，他也稱讚台灣是一個組織良好、富有韌性的社會，在台的法僑社群也正逐漸成長。
法國總統馬克宏日前才結束中國訪問，當時表示歐洲應避免介入印太事務，法國也反對北約在東京設立辦公室，媒體也詢問公孫孟怎麼看台灣人將法國視作歐洲的親中派？公孫孟坦言，「誰不想與中國合作？」他指出兩千年前中國絲綢之路就連結東西方的經濟體，「這並不是什麼新鮮事，我們相互依賴，這些交流是必要的」，公孫孟強調，法國希望與中國有更多的合作，如同想與其他國家合作一樣，而法國希望從中成為一股促進和平與穩定的力量。
被問及法國是否願意更多的派遣軍艦在太平洋巡航，公孫孟僅表示法國「很好預測」，法國的政策就是支持台海和平與自由航行，以及支持區域穩定和遵守國際規則，除此以外「沒有更多的了」。
台灣即將在2024大選，公孫孟表示他與三位候選人都有見過面，而現在這個任務交給了新的主任，他強調法國在台灣選舉中保持中立，試著了解不同候選人的立場，而讓他驚訝的是，他發現這三位候選人在很多議題上都有共通點，比如台灣沒有質疑民主制度，或者大政府、小政府的相關討論，這點與法國和其他國家的政治辯論很不同。
在疫情期間上任，公孫孟坦言由於邊境不開放，推動許多事務並不容易，但他任內完成的任務之一是將法國在台協會搬遷辦公室到101大樓，將法國商務辦事處、法國教育中心、法國觀光署駐台辦公室等機構整合在同一層樓，更有助於民眾辦理簽證、留學、接待外賓等服務；另外台法雙語學校「台北法國實驗教育機構」（LIFT）也在今年初剪綵開幕。
即將卸任，公孫孟表示他會懷念台灣人的良善，並說剛到台灣時就有人告訴他這點，當時他還不相信，但現在他對此深信不疑。他也透露自己很喜歡在城市裡散步，最喜歡的城市是彰化鹿港。
公孫孟上任來致力推動台法科技合作，包括強化台法在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，以及推動法國青年科技創業計畫（YEi Program），協助我國新創在法國開展事業並於歐洲發展業務，國發會也於上月頒贈科技專業獎章，以表彰他在過去幾年對台法雙邊科技合作所做貢獻。
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核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html