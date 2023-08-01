法國在台協會主任公孫孟任期屆滿將返國，笑稱會懷念台灣人的良善

法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne Masonnave）任期即滿，將於本週離台，即將接任他職務的新主任、前法國總統顧問巴黎思（Franck Paris）將於下週帶著他的家人抵達台北。將近4年的任期即將畫下句點，公孫孟今（1）日於法國在台協會與台灣媒體進行最後一場記者會，表示離職返國後將會懷念台灣人的良善。

現年61歲的公孫孟是資深的外交官，曾派駐越南、印尼、日本、突尼西亞、加拿大等國家，於2019年9月接任法國在台協會主任。

公孫孟向記者證實，法國總統顧問巴黎思將是法國在台協會的新主任，於下週抵台履新。巴黎思與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切，二人都畢業於法國政商領袖搖籃「國家行政學院」（ENA），巴黎思自2017年起擔任馬克宏的非洲事務顧問，享有法國總統府愛麗舍宮「非洲先生」的美譽。

公孫孟表示，巴黎思不是頂著過去職務的頭銜來台，而是以法國在台協會新主任的身份來台，他與巴黎思在過去一個月在法國見面，並針對許多議題交換意見，他有信心巴黎思已經「準備好了」。

Photo Credit: GettyImages 法國前總統顧問巴黎思（左）為新任法國在台協會主任，將於下週抵台履新，巴黎思的兩個女兒也即將在台灣就學。

公孫孟指出，台法關係一方面非常穩定，另一方面也充滿變動，法國致力維護印太區域以及全球的和平穩定，同時也希望推動台法之間的合作關係，他強調這不僅是過去四年他任期中所努力的，也是法國在台協會未來要做的，而他的繼任者將會延續這一點，「用他自己的力量、以他自己的願景，將在同一個方向上走得更長遠」。

法國有無撤僑計劃、馬克宏親中？法國駐台代表這樣回

隨著台海局勢升溫，媒體關心法國政府有無撤僑計劃？公孫孟表示撤僑是「最後手段」，不會是遇到危機就要撤僑，他重申台灣的風險不只是政治上的，這個區域有地震、颱風，他的工作是一方面做好風險分析評估，另一方面是與地方政府和組織合作，準備好在危機中採取因應措施，他也稱讚台灣是一個組織良好、富有韌性的社會，在台的法僑社群也正逐漸成長。

法國總統馬克宏日前才結束中國訪問，當時表示歐洲應避免介入印太事務，法國也反對北約在東京設立辦公室，媒體也詢問公孫孟怎麼看台灣人將法國視作歐洲的親中派？公孫孟坦言，「誰不想與中國合作？」他指出兩千年前中國絲綢之路就連結東西方的經濟體，「這並不是什麼新鮮事，我們相互依賴，這些交流是必要的」，公孫孟強調，法國希望與中國有更多的合作，如同想與其他國家合作一樣，而法國希望從中成為一股促進和平與穩定的力量。

被問及法國是否願意更多的派遣軍艦在太平洋巡航，公孫孟僅表示法國「很好預測」，法國的政策就是支持台海和平與自由航行，以及支持區域穩定和遵守國際規則，除此以外「沒有更多的了」。

台灣即將在2024大選，公孫孟表示他與三位候選人都有見過面，而 現在 這個任務交給了新的主任，他強調法國在台灣選舉中保持中立，試著了解不同候選人的立場，而讓他驚訝的是，他發現這三位候選人在很多議題上都有共通點，比如台灣沒有質疑民主制度，或者大政府、小政府的相關討論，這點與法國和其他國家的政治辯論很不同。

在疫情期間上任，公孫孟坦言由於邊境不開放，推動許多事務並不容易，但他任內完成的任務之一是將法國在台協會搬遷辦公室到101大樓，將法國商務辦事處、法國教育中心、法國觀光署駐台辦公室等機構整合在同一層樓，更有助於民眾辦理簽證、留學、接待外賓等服務；另外台法雙語學校「台北法國實驗教育機構」（LIFT）也在今年初剪綵開幕。

Inauguration du nouveau Lycée International Français de Taipei (LIFT) par Mme Anne GENETET, Députée des Français établis hors de France https://t.co/xQdJzXAfaV (photo BFT) pic.twitter.com/EtZow3igRX — TAIWAN MAG 🇹🇼 (@taiwanmag) January 10, 2023

即將卸任，公孫孟表示他會懷念台灣人的良善，並說剛到台灣時就有人告訴他這點，當時他還不相信，但現在他對此深信不疑。他也透露自己很喜歡在城市裡散步，最喜歡的城市是彰化鹿港。

公孫孟上任來致力推動台法科技合作，包括強化台法在人工智慧、軟體及半導體等高科技新創領域合作，以及推動法國青年科技創業計畫（YEi Program），協助我國新創在法國開展事業並於歐洲發展業務，國發會也於上月頒贈科技專業獎章，以表彰他在過去幾年對台法雙邊科技合作所做貢獻。

Photo Credit: 中央社 國科會主委吳政忠（右）7月25日頒贈科技專業獎章給法國在台協會主任公孫孟（左），表彰他在過去幾年對台法雙邊科技合作所做出的卓越貢獻。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航