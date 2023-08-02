《八尺門的辯護人》：公設辯護人跟律師有何不同？為何需要這個制度？

近期榮登Neflix本日Top10的律政台劇《八尺門的辯護人》大家看了嗎？劇中探討許多關於原住民、移工、漁業以及死刑辯護等重大議題，劇情從一位印尼籍移工殺害阿美族原住民船長一家展開，並由主角佟寶駒擔任公設辯護人替其辯護。

以下無劇透，請安心閱讀。

看過律政劇的觀眾都對「律師」這個職業不陌生，身穿鑲白邊黑底法袍在法庭上替自己的當事人辯護並爭取最有利的結果。

不過在《八尺門的辯護人》當中，主角卻是身穿鑲綠邊黑底法袍，這點讓許多觀眾感到陌生，劇名叫做「辯護人」，為什麼辯護人不是穿鑲白邊黑底法袍，而是鑲綠邊黑底？公設辯護人跟律師又有什麼不一樣？

不同法袍代表不同身分，提醒自己秉持職業操守

常看律政劇的觀眾都知道，坐在法庭上身穿鑲藍邊黑底法袍的是法官，而坐在法庭左右兩側的分別是被告、律師與公訴人檢察官，律師身穿鑲白邊黑底法袍，而檢察官則是鑲深紫邊黑底的法袍。

現行「法官、檢察官、公設辯護人、律師及書記官服制規則」規定，關於法袍鑲邊，法官用藍色、檢察官用紫色、公設辯護人用綠色、律師用白色、書記官則是用黑色。

法官平時所穿著的法袍是鑲藍邊黑底法袍，代表著天空的顏色，表示青天、大公無私，也用來提醒法官握有生殺大權，因此在審判上更須追求公正、公平。

檢察官則是身穿鑲深紫邊黑底法袍，代表尊貴正義。紫色是尊貴的象徵，在過去國王代表著國家，檢察官代表國家追訴犯罪，檢察官等於是國王的代表，所以幾乎都是指定貴族擔任，其法袍顏色就是以尊貴的紫色作為代表。

坊間有許多網路文章指出檢察官的法袍之所以鑲紫邊是用來表示懺悔，代表被告在看到檢察官後需要深深懺悔自己所犯下的罪刑，這個說法並不確定源自何處，法操認為還是尊貴正義的象徵較為可採。

另外，在日本檢察官則不需要穿法袍，而是配戴「秋霜烈日徽章」，代表檢察官的權力如同冬天裡的太陽一樣大，一不小心就會將代表人民的秋霜所融化，必須小心且謹慎。

大家最常見到的律師，所穿著的法袍是鑲白邊黑底法袍，白色則代表著有黑白分明的意思，律師在法庭上需要幫助當事人進行辯護，因此用白色象徵著律師的立場是忠誠潔白，為自己的辯護人謀求最有利的辯護。

另外就是這次《八尺門的辯護人》主角所身穿的鑲綠邊黑底法袍，綠色有和平、平衡也是為草根發聲的意思。而依據《刑事訴訟法》指出當被告符合強制辯護條件時，可以得到由法庭配給的公設辯護人協助辯護，保障被告人的司法權益。

律師與公設辯護人有什麼差別？為什麼要設立公設辯護人？

公設辯護人是設在法院裡面組織底下，而律師則是獨立執業，因此兩者相較之下，律師的獨立性會更高。

但為了維護人民受審判的基本人權，若刑事被告無資力或其他原因無法聘僱律師當辯護人時，國家需要提供刑事被告一名辯護人以維持他們的權利，因此就有「公設辯護人」制度產生。

公設辯護人不像律師可以接案收費，而是領受國家薪俸的公務員。

根據《刑事訴訟法》第31條：

「有下列情形之一，於審判中未經選任辯護人者，審判長應指定公設辯護人或律師為被告辯護：一、最輕本刑為三年以上有期徒刑案件。二、高等法院管轄第一審案件。三、被告因精神障礙或其他心智缺陷無法為完全之陳述者。四、被告具原住民身分，經依通常程序起訴或審判者。五、被告為低收入戶或中低收入戶而聲請指定者。六、其他審判案件，審判長認有必要者。」

對於公設辯護人有基本常識後，就不難理解為什麼劇中的移工需要由公設辯護人為其辯護了。

這部由公設辯護人擔任主角的《八尺門的辯護人》劇情緊湊，演員演技專業，《法操》十分推薦大家收看，看完也會對公設辯護人的工作更加了解。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此

原文標題：【電影法律】《八尺門的辯護人》：公設辯護人是律師嗎？什麼是公辯？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九