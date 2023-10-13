108課綱弱化數理能力影響半導體人才？陽明交大教授：少子化才是關鍵
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108課綱的實施，讓外界擔心高中數理科目的減少，會不會影響到半導體產業的人才培育。不過陽明交通大學應用數學系官大智教授認為，相較於課綱調整，少子化讓頂尖人才比率降低，更是影響人才的關鍵。
文：林育如
108課綱近來引發不少爭議，有調查顯示，新課綱實施之後，出現學生數理能力弱化現象，恐對國家人才培育造成重大影響。
國立陽明交通大學應用數學學系官大智教授表示，近年來大學生的數理能力的確越來越不如我們的預期，108課綱減少了數理科的上課時數當然會有影響，但最根本的原因是「少子化」的問題。
為此，官大智教授提出「發掘潛力學子」、「吸引海外學生」、「企業回饋」、「重視基礎研究」四大因應對策。
少子化是問題，過去收前5%的校系變成收前10%
官大智教授表示，人類智慧與文明的發展是長期性的，慢慢變化的，理當在近數十年間無太大變化。
以20-30年前為例，我們認為1%的考生是絕頂聰明，10%的考生傑出，25%的考生優秀，那麼在最近數十年間也應該如此。
不過，隨著大學數目的增加，又因就業市場的需求高，大學理工的科系不斷地擴充，考生人數卻不斷下降，目前已剩下最高峰的一半左右，大學生的數理能力就難以維持先前的水準。
官大智教授表示，少子化對於頂尖學校也產生不少衝擊及影響。因為那些前1%的學生數也變少了，假如這些學校的招生人數不減反增，影響就更大了。
這是很現實的問題，過去招收對象是前5%到10%的學生，如今可能是前10%到20%的學生，因此不太可能期望他們的數理能力是一樣的。
當然天生的智慧是一回事，後天的培養也很重要，原來數理程度不佳的學生需要更多的資源與時間學習，減少高中數理科目的上課時間，只會讓他們雪上加霜。
除了年輕人口減少之外，官大智教授再直指，隨科技及社會變遷，如今的人手一機，隨時可以上網，不少年輕人沉迷於網路，用來讀書的時間變少了。
這也會影響學生學習的效果，尤其是需要靜下來用比較長的時間思考才能充分了解的數理科目。
年輕人口的減少，人才培育遇瓶頸
針對實施108課綱對台灣半導體的科技人才培育是否造成影響？官大智教授認為，108課綱減少數理科目的上課時數，會有一定的影響，但基本問題仍在人口的減少，在這個領域的新人變少了。
官大智教授直指，台灣半導體成功的最重要原因在於我們的技術處於世界的領先地位，不容易被其他國家超越。
這也造成半導體廠商的業務不斷擴大，所需的人才也大幅增加，但是在人才的培育方面，由於年輕人口的減少，人才培育在大學端就遇到瓶頸，這對我國半導體產業的發展將造成很大的影響，尤其是最頂尖的研究人才不足，就不可能持續在技術上保持領先的地位。
吸引海外學子，留住優秀人才
人口老化、年輕人口減少，並不是短時間可以解決的問題。官大智教授建議，可以考慮吸引國外的學生，尤其是鄰近國家的優秀學生，到台灣來就讀。
這些機制目前也是存在的，但是得用更好的條件才能吸引更優秀的學生來台灣就讀理工科系，當然之後更要設法留住表現優異的畢業生，讓他們能安心的在台灣工作。
對於108課綱在數理科學習時數減少的問題，官大智教授提出對策表示，可以增加高中生數理領域的選修課程，甚至鼓勵有興趣的高中生到附近的大學修課。
這些機制目前都是存在的，我們缺乏的是認真發掘真正有興趣且有能力的學生，鼓勵他們充分利用這些機制，選修數理科目的基礎核心課程，同時也要得到家長的認同才能成功。
籲產業回饋社會，投入校務發展的資源
解決眼前問題從教育面切入之外，官大智教授也提到，一個產業能否發展成功端看該領域是否可以吸引到最優秀的人才。
長久以來，高中第二類組學生大都以電機和資訊這兩個領域做為他們的第一志願，這也是造成我國半導體產業蓬勃發展的主要原因。
除了爭取政府在政策上的優惠之外，這些發展成功的產業應該對社會做出更多的回饋。尤其是對大學做更多的投資，使台灣的大學可以有更充裕的資源來發展校務，進而吸引更優秀的國內外學生就讀。
重視基礎理論研究
科技日新月異的迅速發展，背後須端賴深厚理論為根本。官大智教授建議，政府應該更重視基礎理論的研究。
他引述英國主管科技發展官員的談話，「我們現在所利用的工程技術都是根據幾十年，甚至更早之前，的基礎理論來設計的。我們現在若沒有足夠的投資做基礎理論的研究，將來就不會有好用的新產品出現。」
這樣的政策值得我們參考。
本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA