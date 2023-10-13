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2023/10/13,
教育

108課綱弱化數理能力影響半導體人才？陽明交大教授：少子化才是關鍵

108課綱弱化數理能力影響半導體人才？陽明交大教授：少子化才是關鍵
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

108課綱的實施，讓外界擔心高中數理科目的減少，會不會影響到半導體產業的人才培育。不過陽明交通大學應用數學系官大智教授認為，相較於課綱調整，少子化讓頂尖人才比率降低，更是影響人才的關鍵。

文：林育如

108課綱近來引發不少爭議，有調查顯示，新課綱實施之後，出現學生數理能力弱化現象，恐對國家人才培育造成重大影響。

國立陽明交通大學應用數學學系官大智教授表示，近年來大學生的數理能力的確越來越不如我們的預期，108課綱減少了數理科的上課時數當然會有影響，但最根本的原因是「少子化」的問題。

為此，官大智教授提出「發掘潛力學子」、「吸引海外學生」、「企業回饋」、「重視基礎研究」四大因應對策。

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Photo Credit: 《科技島》｜官大智教授提供
國立陽明交通大學應用數學學系官大智教授（前排白衣）。

少子化是問題，過去收前5%的校系變成收前10%

官大智教授表示，人類智慧與文明的發展是長期性的，慢慢變化的，理當在近數十年間無太大變化。

以20-30年前為例，我們認為1%的考生是絕頂聰明，10%的考生傑出，25%的考生優秀，那麼在最近數十年間也應該如此。

不過，隨著大學數目的增加，又因就業市場的需求高，大學理工的科系不斷地擴充，考生人數卻不斷下降，目前已剩下最高峰的一半左右，大學生的數理能力就難以維持先前的水準。

官大智教授表示，少子化對於頂尖學校也產生不少衝擊及影響。因為那些前1%的學生數也變少了，假如這些學校的招生人數不減反增，影響就更大了。

這是很現實的問題，過去招收對象是前5%到10%的學生，如今可能是前10%到20%的學生，因此不太可能期望他們的數理能力是一樣的。

當然天生的智慧是一回事，後天的培養也很重要，原來數理程度不佳的學生需要更多的資源與時間學習，減少高中數理科目的上課時間，只會讓他們雪上加霜。

除了年輕人口減少之外，官大智教授再直指，隨科技及社會變遷，如今的人手一機，隨時可以上網，不少年輕人沉迷於網路，用來讀書的時間變少了。

這也會影響學生學習的效果，尤其是需要靜下來用比較長的時間思考才能充分了解的數理科目。

年輕人口的減少，人才培育遇瓶頸

針對實施108課綱對台灣半導體的科技人才培育是否造成影響？官大智教授認為，108課綱減少數理科目的上課時數，會有一定的影響，但基本問題仍在人口的減少，在這個領域的新人變少了。

官大智教授直指，台灣半導體成功的最重要原因在於我們的技術處於世界的領先地位，不容易被其他國家超越。

這也造成半導體廠商的業務不斷擴大，所需的人才也大幅增加，但是在人才的培育方面，由於年輕人口的減少，人才培育在大學端就遇到瓶頸，這對我國半導體產業的發展將造成很大的影響，尤其是最頂尖的研究人才不足，就不可能持續在技術上保持領先的地位。

吸引海外學子，留住優秀人才

人口老化、年輕人口減少，並不是短時間可以解決的問題。官大智教授建議，可以考慮吸引國外的學生，尤其是鄰近國家的優秀學生，到台灣來就讀。

這些機制目前也是存在的，但是得用更好的條件才能吸引更優秀的學生來台灣就讀理工科系，當然之後更要設法留住表現優異的畢業生，讓他們能安心的在台灣工作。

對於108課綱在數理科學習時數減少的問題，官大智教授提出對策表示，可以增加高中生數理領域的選修課程，甚至鼓勵有興趣的高中生到附近的大學修課。

這些機制目前都是存在的，我們缺乏的是認真發掘真正有興趣且有能力的學生，鼓勵他們充分利用這些機制，選修數理科目的基礎核心課程，同時也要得到家長的認同才能成功。

籲產業回饋社會，投入校務發展的資源

解決眼前問題從教育面切入之外，官大智教授也提到，一個產業能否發展成功端看該領域是否可以吸引到最優秀的人才。

長久以來，高中第二類組學生大都以電機和資訊這兩個領域做為他們的第一志願，這也是造成我國半導體產業蓬勃發展的主要原因。

除了爭取政府在政策上的優惠之外，這些發展成功的產業應該對社會做出更多的回饋。尤其是對大學做更多的投資，使台灣的大學可以有更充裕的資源來發展校務，進而吸引更優秀的國內外學生就讀。

重視基礎理論研究

科技日新月異的迅速發展，背後須端賴深厚理論為根本。官大智教授建議，政府應該更重視基礎理論的研究。

他引述英國主管科技發展官員的談話，「我們現在所利用的工程技術都是根據幾十年，甚至更早之前，的基礎理論來設計的。我們現在若沒有足夠的投資做基礎理論的研究，將來就不會有好用的新產品出現。」

這樣的政策值得我們參考。

本文經《TechNice科技島》授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀


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