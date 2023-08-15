《服務革命》：如何打造有向心力的團隊？要把員工當重要的「內部客戶」
我們想讓你知道的是
本書從39堂實戰課程，從員工培育、組織文化、提升品牌價值等不同面向，剖析台灣美國運通獨步金融服務領域的高效心法，可作為企業打造高效團隊、擬定戰略的最佳參考。
文：吳伯良
如何打造有向心力的團隊？
當一個領導者一定要有底氣，不論拿到什麼樣的牌，就算是一手爛牌也要能打出好牌。前文提過，我找新人不會只顧著挑一百分的人選，不是我不看重好人才，而是有信心透過完善訓練，讓所有員工變得更好，因為我們看重的是員工的可能性，要「用」的是他的未來，找對的人上車對我們來說更重要。要組一個有活力的團隊，我認為要融合各種背景、特質，而且永遠不要怕去找比自己更強的人，要有胸襟建立讓年輕世代可以發揮的平台，即使自己的光芒會被蓋過，但幫助團隊成長，也是身為管理者的成長與成就。
一個團隊的成員不能全部都找「綿羊」，其中也要有部分「狼性」 的員工，讓這些積極派的員工主動表達意見。在團隊中，約有二成是服從性偏高的員工，六成不常表達意見，剩下二成需要常有各種異議想法的人，各種風格都有，組織才會建全。服務業是極度重視嫻熟人際技巧的產業，不管對外應對客戶或對內處理人事都是如此，這些年我除了自己帶人，也不斷觀察同業或各種主管的領導風格，以下是我歸納出一些帶領團隊的心得，包括幾個「要」 與「不要」，不論是在哪種產業都可做為參考。
要講三十％就好，不要每次都給答案
身為團隊管理者，第一要務要耐煩，因為肩負規劃願景的責任，要多接納新知，策略要清晰，就像掌舵者，走在前面讓同事可跟從，並有學習的對象。同時，要有傾聽及針對事情講真話的能力，挑選成員時，必須試著喜歡自己不喜歡的人，不能有先入為主的偏見，針對不同個性的人採取不同的溝通方式，在溝通時要用員工聽得懂的語言。與同事一對一面談時，是可以深入了解對方的時機，必須要好好把握。嚴格，是當一個主管的必要之惡，千萬不要一頭熱的感情用事，要實事求是，並應用客觀數據來管理。
我們對於員工的日常表現只需穩定檢核，無須時時刻刻去緊盯，但管理者要注意兩件事：第一是多注意異常的情形，對任何異常狀況一定要追根究柢；第二，三不五時留心抽檢細節是否到位，細節很重要，服務水準的誤差常常就出現在細節裡，有時候多做一步就可以讓結果大不相同。每當同事來問問題，你要習慣被打擾，但所謂的「耐煩」，還包括你要有耐心訓練員工，記得先給方法，而不是為了省事直接丟出答案， 從中培養員工勇於擔當的思考能力。在培訓員工時，謹記不要用Why開頭，多用What或者How開頭，讓員工講七十％，主管只需講三十％。
下決策要基於客觀邏輯，不要太依賴經驗
管理者不能過於依賴自己的知識跟經驗去下決定，要針對事實來決策，換句話說，不要用昨天的成功經驗去解決明天的問題。例如以前我們的新人進來都要學機票的票務，票價計算很複雜，同事要花很多時間，也容易失去自信，最後我決定新人不需要先上票務課，因為根據統計，我們有七成的客人都是點對點飛行，一開始就要員工學環球機票怎麼開、票價怎麼算，距離日常業務的需求太遙遠。
不做虛工，先切入最關鍵的業務重點，才能創造最大的績效。如果同事的某項業務需要改進，可以引導對方：「如果你可以重新再來，你會如何做決定？」但一旦碰到需要主管下決策才能推進的事務，我自己習慣會盡快、果決的做決定，因為多數時候，下錯決定會比過度拖延、不做任何決定來得好。
要把員工當重要的內部客戶，不要居功
要關心你的員工。這個關心不是形式上的問候吃飽了沒，我們常常要求員工要去關心客戶，卻忘記了員工就是你最重要的內部客戶，應該要好好去關心他、理解他的需求。因為新冠疫情，我們實施輪流進辦公室的排班制，不管其他人怎麼排班，我自己每周至少進去辦公室兩、三天，盡可能和不同同事保有互動，不管在業務上我能否直接幫上忙，至少也要跟他們聊聊天，問問有沒什麼困難之處，或最近有沒有印象特別深刻的客戶等等，讓員工知道老闆是關心他們、支持他們的。
把員工當作你的客戶來關心，員工才會把客戶當作他自己的客戶， 當多數員工願意把公司的事當自己的事，你就成功了。此外，榮耀要歸給員工。主管要學會不好的自己承擔，責難自己扛下來，這一點很難，通常都是榮耀老闆全部拿走，錯都是員工的疏失。所以我常常讓第一線員工來分享他們做得好的案例故事，時時表揚最佳員工，讓每一位從事服務業的人覺得很驕傲，令他們相信可以用自己的專業幫助別人。第一線員工直接面對客人，所有的挑戰與責難都是他們在承受，身為主管，責無旁貸要讓員工擁有成就感，並要讓他們安心，遇到困難、犯錯時，都知道有你在背後支持。
要止住謠言，不要拉幫結派
主管也有要避免做的事情。首先，不要拉幫結派，公司裡如果有派系，一定是主管造成的。在公司裡，一定會碰到很多同事之間的閒言閒語，我用一個方法，從此之後省掉很多麻煩。有一次當A來找我講B不好，我直接把B找來，請A把剛剛講的事再講一遍，他說話的語氣激烈度瞬間就降低八成，從此再也不會有人來我面前說三道四了。
當遇到衝突時，該如何化干戈為玉帛？我的原則是「先事件後情緒」，員工與員工之間起衝突時，必須先處理引發的衝突點，待事情處理告一段落後，再來處理員工的情緒，同時讓同事之間的謠言就停止在主管這裡。如果是主管與員工間的衝突，當主管必須要有更大的容忍度，絕對不能當眾辱罵員工，以免贏了一時之氣，卻會失去團隊的心！
要打造明星球隊，不要偏愛「球星」
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。