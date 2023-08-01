中國9月起管制高性能無人機出口，學者：措施針對烏克蘭，但台灣或能從中得利

中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等4部門，7月31日聯合發布了關於無人機出口管制的兩個公告，分別對部分無人機專用發動機、重要載荷、無線電通信設備和民用反無人機系統等實施出口管制，對部分消費級無人機實施為期2年的臨時出口管制。同時禁止所有民用無人機出口用於軍事目的。上述政策將於9月1日起正式施行。

中國商務部表示，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例；加上近年來，無人機技術快速發展，應用場景不斷拓寬，部分高規格、高性能的民用無人機轉用軍事風險不斷上升，中國作為無人機主要生產國和出口國，決定適度擴大對無人機的出口管制，但強調「不針對任何特定國家和地區」。商務部強調，適度擴大無人機管制範圍，是展現負責任大國擔當、踐行全球安全倡議、維護世界和平的重要舉措。

中國商務部並指出，出口管制不是禁止出口，只要用於合法民事用途，在履行相關程序後，都可以正常出口。對於內部合規制度運行良好的出口企業，也將採用通用許可等便利措施，支持企業合規出口。

中國無人機巨頭「大疆公司」相關負責人回應中國商務部公告，表示大疆作為一家全球化企業，在出口管制領域始終保持嚴謹負責的態度。大疆一直嚴格遵守並執行中國及其他業務所在國或地區所適用的出口管制法律法規。

中國商務部7月31日發布出口管制公告。Photo Credit: 中國商務部

中國為什麼此時宣布無人機管制？

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴《關鍵評論網》，中國此舉很明顯是針對烏克蘭。管制的品項接近工業使用的中型無人機，傳統用於載快遞包裹，但也可以轉為軍用、載小型炸彈，很明顯是在限制無人機出口烏克蘭使用。

7月31日，俄羅斯首都莫斯科一座商用大樓週末遭到無人機攻擊，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，有數架無人機遭俄國防空系統擊落，但其中一架無人機飛入莫斯科市建築群中的一棟大樓，該大樓的外牆遭到破壞。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，「烏克蘭正在變得越來越強大，戰爭正逐漸回到俄羅斯領土上。」

💥 Moscow under attack: A drone can be heard flying into a building resulting in a massive explosion this morning.

'Moscow City' is a very high-end business district just 2.8 miles from the Kremlin. (4.5km) Multiple drone strikes reported. pic.twitter.com/hPduDET75M — Igor Sushko (@igorsushko) July 30, 2023

蘇紫雲認為，外界指責中國支持俄羅斯，中國這次實施出口管制，但依慣例仍然可以透過官方許可出口（給俄羅斯），所以此舉是「隔山打牛」，打的是烏克蘭。不過烏克蘭目前使用的中國無人機，多為娛樂用的小型無人機，用來拍照偵察用，和這次禁止的中型以上無人機不同。

淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑則認為，中國向來法規都有模糊不確定性，也因此有很多「上下其手的空間」，「如果你不聽我的話，我就制裁你」；林穎指出，無人機在國外運用非常多，可能有些國家很需要中國無人機，這樣的出口管制也算是一種貿易制裁。

不過林穎佑表示，這樣的制裁效果有限，因為現在世界各國都在搶攻無人機市場，也包括台灣，中國在此時出口管制，等同給台灣或日本其他廠商更多機會。

蘇紫雲也認為，美國本來就限制使用中國製造的（軍用）無人機，中國的民用無人機可取代性挺高的，台灣或許能從中獲得新的商機，有點類似之前中國的海康衛視監視器被美國禁用後，台灣的市場「又活起來了」。

《路透》報導指出，中國祭出此舉是在中美科技貿易戰升溫之際，希望維護國家安全和利益，中國商務部在今年7月3日才宣布，自8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，此舉被視為反制美、日等國的晶片技術封鎖。

《金融時報》引述分析師意見，認為此項管制措施可能會影響西方國家用於國內安全和農業等無人機銷售。

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核稿編輯：楊士範