中國9月起管制高性能無人機出口，學者：措施針對烏克蘭，但台灣或能從中得利
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外媒指中國此舉是為了報復美國，但學者認為，美國本來就限制使用中國製造的（軍用）無人機，加上中國的民用無人機可取代性挺高的。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則告訴《關鍵評論網》，中國此舉很明顯是針對烏克蘭。
中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等4部門，7月31日聯合發布了關於無人機出口管制的兩個公告，分別對部分無人機專用發動機、重要載荷、無線電通信設備和民用反無人機系統等實施出口管制，對部分消費級無人機實施為期2年的臨時出口管制。同時禁止所有民用無人機出口用於軍事目的。上述政策將於9月1日起正式施行。
中國商務部表示，高性能無人機具有一定軍用屬性，對其實施出口管制是國際慣例；加上近年來，無人機技術快速發展，應用場景不斷拓寬，部分高規格、高性能的民用無人機轉用軍事風險不斷上升，中國作為無人機主要生產國和出口國，決定適度擴大對無人機的出口管制，但強調「不針對任何特定國家和地區」。商務部強調，適度擴大無人機管制範圍，是展現負責任大國擔當、踐行全球安全倡議、維護世界和平的重要舉措。
中國商務部並指出，出口管制不是禁止出口，只要用於合法民事用途，在履行相關程序後，都可以正常出口。對於內部合規制度運行良好的出口企業，也將採用通用許可等便利措施，支持企業合規出口。
中國無人機巨頭「大疆公司」相關負責人回應中國商務部公告，表示大疆作為一家全球化企業，在出口管制領域始終保持嚴謹負責的態度。大疆一直嚴格遵守並執行中國及其他業務所在國或地區所適用的出口管制法律法規。
中國為什麼此時宣布無人機管制？
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴《關鍵評論網》，中國此舉很明顯是針對烏克蘭。管制的品項接近工業使用的中型無人機，傳統用於載快遞包裹，但也可以轉為軍用、載小型炸彈，很明顯是在限制無人機出口烏克蘭使用。
7月31日，俄羅斯首都莫斯科一座商用大樓週末遭到無人機攻擊，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，有數架無人機遭俄國防空系統擊落，但其中一架無人機飛入莫斯科市建築群中的一棟大樓，該大樓的外牆遭到破壞。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，「烏克蘭正在變得越來越強大，戰爭正逐漸回到俄羅斯領土上。」
蘇紫雲認為，外界指責中國支持俄羅斯，中國這次實施出口管制，但依慣例仍然可以透過官方許可出口（給俄羅斯），所以此舉是「隔山打牛」，打的是烏克蘭。不過烏克蘭目前使用的中國無人機，多為娛樂用的小型無人機，用來拍照偵察用，和這次禁止的中型以上無人機不同。
淡江大學戰略研究所助理教授林穎佑則認為，中國向來法規都有模糊不確定性，也因此有很多「上下其手的空間」，「如果你不聽我的話，我就制裁你」；林穎指出，無人機在國外運用非常多，可能有些國家很需要中國無人機，這樣的出口管制也算是一種貿易制裁。
不過林穎佑表示，這樣的制裁效果有限，因為現在世界各國都在搶攻無人機市場，也包括台灣，中國在此時出口管制，等同給台灣或日本其他廠商更多機會。
蘇紫雲也認為，美國本來就限制使用中國製造的（軍用）無人機，中國的民用無人機可取代性挺高的，台灣或許能從中獲得新的商機，有點類似之前中國的海康衛視監視器被美國禁用後，台灣的市場「又活起來了」。
《路透》報導指出，中國祭出此舉是在中美科技貿易戰升溫之際，希望維護國家安全和利益，中國商務部在今年7月3日才宣布，自8月1日起將對鎵、鍺實施出口管制，此舉被視為反制美、日等國的晶片技術封鎖。
《金融時報》引述分析師意見，認為此項管制措施可能會影響西方國家用於國內安全和農業等無人機銷售。
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核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航