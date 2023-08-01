農委會升格農業部今日揭牌：陳吉仲出任首任部長，3日出席APEC糧食會議提倡多邊貿易
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農業部成立後，有8大業務擴展與創新，包含氣候變遷的農業調適及淨零排放、強化農村發展及整體規劃、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、落實動植物保護及野生動物與寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施及建立全國自然保育工作。
（中央社）農委會今（1）日升格為農業部，下屬動物保護司、資源永續利用司、水保及農村發展署及林業及自然保育署受到矚目。農業部長陳吉仲表示，將打造韌性農業，預計3日出席APEC糧食安全部長會議，會倡議多邊貿易。
成立農業部是1988年520農民運動的7大訴求之一，35年後的今日，農業部舉辦揭牌儀式暨部長布達典禮，副總統賴清德、行政院院長陳建仁出席授印，歷任農委會主委彭作奎、陳保基、陳志清、林聰賢也應邀見證。
揭牌儀式前，陳吉仲告訴《中央社》記者，未來農業將面臨氣候變遷的考驗，首要任務當然要打造韌性農業，並持續全面照顧農漁民，強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新。
對於預計3日赴美出席亞太經濟合作會議（APEC）糧食安全部長會議，他說，將分享台灣對糧食安全所做規劃與執行方案，並會倡議多邊貿易。
對於行政院組織改造，立法院今年5月16日三讀通過《農業部組織法》，農委會組改為農業部，下屬三級機關設有7署1中心7試驗機構及8司6處。
農業部成立後，有8大業務擴展與創新，包含氣候變遷的農業調適及淨零排放、強化農村發展及整體規劃、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、落實動植物保護及野生動物與寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施及建立全國自然保育工作。
至於新增或拓展的單位，包含「動物保護司」提升國內的動物福利、照顧寵物並接軌國際；成立「資源永續利用司」，以2040農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，確保糧食安全、農業永續發展。
「林業及自然保育署」，強化棲地、物種與生態地景保育，創造更多森林及自然碳匯；「農村發展及水土保持署」促進農村更新與推進整體規劃，打造韌性的永續農村。
陳吉仲出任農業部首任部長，期許部裡4組織有所創新
（中央社）農委會在今日升格為農業部，行政院於7月28核定農委會主委陳吉仲出任農業部長，經歷輕農年代種種衝擊的他，繼為農民推動4大福利等施政，接下來要打造韌性農業，以因應氣候變遷。
陳吉仲7月28日時表示，從政以來獲府院支持，才能回應農漁民長期以來的期盼，成立農業部，他將率領農業部全力以赴，「不忘初衷」，與所有農漁民繼續共同打拚。
回顧從政7年來，他說，「新農業政策」帶來台灣農業升級轉型的成效，為良好的從農環境及農業永續發展奠定根基，且有效提升農家所得；農業部成立之後，會更全面照顧農漁民，繼續強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新。
他期許農業部4個組織將有所創新，包含成立動物保護司以提升動物福利、照顧寵物並接軌國際、完善動物保護行政體系。成立資源永續利用司，以2040年農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，保護農地及提升利用效率，確保糧食安全，讓農業永續發展。
還有成立林業及自然保育署，強化棲地、物種與生態地景保育，創造更多森林及自然碳匯，確保生物多樣性完整，並分享森林生態系服務價值。以及成立農村發展及水土保持署，建構永續發展的農村環境與建設，促進農村更新與整體規劃，打造韌性永續的農村。
陳吉仲出生於1966年3月29日屏東縣萬丹鄉，父母都是農夫，種水稻、紅豆也養豬，經歷過父親面對台灣養豬產業爆發口蹄疫時，面臨破產的艱苦，也歷經台灣早年輕農、貿易對外開放時，農業所受衝擊。
陳吉仲總說，政府以肥料換穀，讓農家收入遠不及非農業勞工的成長速度。農家的種種困頓，在他心中埋下很深的影響及參與農政改革的決心及毅力。還在台大就讀時，大三的他見證1988年520農運，到處都是鎮暴警察，也看到民代被帶到警局，深感震撼。一再強化了他投身台灣農業革新「一生懸命」的使命感。
陳吉仲在台大就讀農業經濟系、農業經濟所，之後赴美國德州農工大學農業經濟所深造，取得博士。回國任教，除是國立中興大學特聘教授，也投身過推動社會改革的團體，曾是台灣農村陣線的一員，並擔任台灣農村經濟學會理事長。
他還為總統蔡英文參與總統大選時起草、撰寫「農業白皮書」，接著在2016年5月20日後入閣成為農委會副主委，2018年接任代理主委，2019年迄今擔任主委。
陳吉仲強調自己不忘初衷，陸續推動「農民健康保險」、「農民職災保險」、「農民退休儲金」及「農業保險」等4大福利措施；並以公務預算推動國內建置冷鏈儲運系統、現代化物流中心，提升農業品質。
在面對中國陸續宣布暫停台灣農產輸入時，不斷強化內、外銷及加工3支箭措施，將過往農產出口集中輸銷中國，逐步分散，目前以美、日為最大市場，並開拓其他新興市場中。同時搭配農委會防檢疫團隊與產業界攜手強化防疫，2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區，也守住非洲豬瘟不入侵，並朝向成為非傳統豬瘟國邁進中，台灣生鮮豬肉可望恢復國際貿易。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航