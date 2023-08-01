農委會升格農業部今日揭牌：陳吉仲出任首任部長，3日出席APEC糧食會議提倡多邊貿易

（中央社）農委會今（1）日升格為農業部，下屬動物保護司、資源永續利用司、水保及農村發展署及林業及自然保育署受到矚目。農業部長陳吉仲表示，將打造韌性農業，預計3日出席APEC糧食安全部長會議，會倡議多邊貿易。

成立農業部是1988年520農民運動的7大訴求之一，35年後的今日，農業部舉辦揭牌儀式暨部長布達典禮，副總統賴清德、行政院院長陳建仁出席授印，歷任農委會主委彭作奎、陳保基、陳志清、林聰賢也應邀見證。

揭牌儀式前，陳吉仲告訴《中央社》記者，未來農業將面臨氣候變遷的考驗，首要任務當然要打造韌性農業，並持續全面照顧農漁民，強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新。

對於預計3日赴美出席亞太經濟合作會議（APEC）糧食安全部長會議，他說，將分享台灣對糧食安全所做規劃與執行方案，並會倡議多邊貿易。

對於行政院組織改造，立法院今年5月16日三讀通過《農業部組織法》，農委會組改為農業部，下屬三級機關設有7署1中心7試驗機構及8司6處。

農業部成立後，有8大業務擴展與創新，包含氣候變遷的農業調適及淨零排放、強化農村發展及整體規劃、健全糧食安全儲備機制、推動全民食農教育、落實動植物保護及野生動物與寵物管理、推動農業數位轉型、增進農民福祉措施及建立全國自然保育工作。

至於新增或拓展的單位，包含「動物保護司」提升國內的動物福利、照顧寵物並接軌國際；成立「資源永續利用司」，以2040農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，確保糧食安全、農業永續發展。

「林業及自然保育署」，強化棲地、物種與生態地景保育，創造更多森林及自然碳匯；「農村發展及水土保持署」促進農村更新與推進整體規劃，打造韌性的永續農村。

陳吉仲出任農業部首任部長，期許部裡4組織有所創新

（中央社）農委會在今日升格為農業部，行政院於7月28核定農委會主委陳吉仲出任農業部長，經歷輕農年代種種衝擊的他，繼為農民推動4大福利等施政，接下來要打造韌性農業，以因應氣候變遷。

陳吉仲7月28日時表示，從政以來獲府院支持，才能回應農漁民長期以來的期盼，成立農業部，他將率領農業部全力以赴，「不忘初衷」，與所有農漁民繼續共同打拚。

回顧從政7年來，他說，「新農業政策」帶來台灣農業升級轉型的成效，為良好的從農環境及農業永續發展奠定根基，且有效提升農家所得；農業部成立之後，會更全面照顧農漁民，繼續強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新。

他期許農業部4個組織將有所創新，包含成立動物保護司以提升動物福利、照顧寵物並接軌國際、完善動物保護行政體系。成立資源永續利用司，以2040年農業淨零為目標，全面啟動氣候變遷調適策略，保護農地及提升利用效率，確保糧食安全，讓農業永續發展。

還有成立林業及自然保育署，強化棲地、物種與生態地景保育，創造更多森林及自然碳匯，確保生物多樣性完整，並分享森林生態系服務價值。以及成立農村發展及水土保持署，建構永續發展的農村環境與建設，促進農村更新與整體規劃，打造韌性永續的農村。

陳吉仲出生於1966年3月29日屏東縣萬丹鄉，父母都是農夫，種水稻、紅豆也養豬，經歷過父親面對台灣養豬產業爆發口蹄疫時，面臨破產的艱苦，也歷經台灣早年輕農、貿易對外開放時，農業所受衝擊。

陳吉仲總說，政府以肥料換穀，讓農家收入遠不及非農業勞工的成長速度。農家的種種困頓，在他心中埋下很深的影響及參與農政改革的決心及毅力。還在台大就讀時，大三的他見證1988年520農運，到處都是鎮暴警察，也看到民代被帶到警局，深感震撼。一再強化了他投身台灣農業革新「一生懸命」的使命感。

陳吉仲在台大就讀農業經濟系、農業經濟所，之後赴美國德州農工大學農業經濟所深造，取得博士。回國任教，除是國立中興大學特聘教授，也投身過推動社會改革的團體，曾是台灣農村陣線的一員，並擔任台灣農村經濟學會理事長。

他還為總統蔡英文參與總統大選時起草、撰寫「農業白皮書」，接著在2016年5月20日後入閣成為農委會副主委，2018年接任代理主委，2019年迄今擔任主委。

陳吉仲強調自己不忘初衷，陸續推動「農民健康保險」、「農民職災保險」、「農民退休儲金」及「農業保險」等4大福利措施；並以公務預算推動國內建置冷鏈儲運系統、現代化物流中心，提升農業品質。

在面對中國陸續宣布暫停台灣農產輸入時，不斷強化內、外銷及加工3支箭措施，將過往農產出口集中輸銷中國，逐步分散，目前以美、日為最大市場，並開拓其他新興市場中。同時搭配農委會防檢疫團隊與產業界攜手強化防疫，2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區，也守住非洲豬瘟不入侵，並朝向成為非傳統豬瘟國邁進中，台灣生鮮豬肉可望恢復國際貿易。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範