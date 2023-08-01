緬甸軍政府再度延長緊急狀態，今年8月舉行大選的承諾跳票
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緬甸軍方自2021年2月1日發動政變以來，已多次延長緊急狀態。今年2月延長緊急狀態時，軍政府原承諾6個月後，即今年8月會舉行全國大選，但7月31日的第四次延長緊急狀態，再次將大選推遲至明年1月31日以後。
官方媒體週一（7月31日）稱，緬甸軍方控制的政府延長了兩年半前軍隊從民選政府手中奪取政權時實施的緊急狀態，迫使其接任時承諾的選舉進一步推遲。
官方的緬甸廣播電視台（MRTV）稱，國防和安全委員會（NDSC）週一在首都奈比多舉行會議，並從週二開始將緊急狀態再延長6個月，因為需要時間準備選舉。緬甸國防和安全委員會名義上是憲政機構，但實際上由軍方控制。
這一宣布等於承認軍隊沒能行使足夠的控制權來舉行投票。儘管軍隊擁有龐大的兵力和武器方面的優勢，但仍未能壓制人們對軍事統治的普遍反對，其中包括日益具有挑戰性的武裝抵抗以及非暴力抗議和公民抗命。
2021年2月1日，軍隊逮捕了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及其政府高級官員和全國民主聯盟（NLD）成員，並宣布進入緊急狀態。這次接管扭轉了緬甸多年的民主進程，而那些年的民主化之前是漫漫50年的軍事統治。
軍方表示，他們在2020年11月舉行的上次大選中因發現舞弊而奪取權力，當時翁山蘇姬的政黨獲得壓倒性的勝利，而軍方支持的聯邦鞏固與發展黨表現不佳。獨立選舉觀察員表示，他們沒有發現任何重大違規行為。
軍隊接管政權引發了廣泛的和平抗議，安全部隊用致命武力鎮壓，引發了武裝抵抗，聯合國專家將其描述為內戰。
根據獨立的政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）的統計，自軍方接管以來，截至週一，已有3857人被安全部隊殺害。
軍隊制定的2008年憲法允許軍隊在緊急狀態下統治國家一年，如果新選舉的準備工作尚未完成，則可以兩次延長6個月，這意味著該時限已於今年1月31日到期。
然而，國家安全委員會在2月份允許軍政府將緊急狀態再延長6個月，稱緬甸仍處於不正常狀態。週一的公告是第四次延期。
緊急狀態允許軍隊承擔所有政府職能，賦予執政軍事委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）大將立法、司法和行政權力。
民族團結政府（NUG）是一個地下組織，自稱是緬甸的合法政府，是涵蓋反對派的傘狀組織。該組織的發言人內·馮·拉特（Nay Phone Latt）表示，緊急狀態的延長是意料之中的，因為軍政府未能消滅這些支持民主的武裝。
這位發言人星期一發消息說：「軍政府延長緊急狀態，因為將軍們有權力慾望，不想失去權力。至於革命團體，我們將繼續努力加快目前的革命活動。」
軍政府將民族團結政府及其武裝組織人民防衛軍（PDF）列為「恐怖分子」。
官媒週一的報導沒有具體說明何時舉行投票，僅表示投票將在緊急狀態目標實現後舉行。
根據憲法，軍隊必須在投票前六個月將政府職能移交給身兼國防和安全委員會負責人的總統。這意味著政府職能將移交給代總統敏瑞（Myint Swe），他是一位退役將軍。
軍方最初宣布將在接管一年後舉行新的選舉，後來又表示將於2023年8月舉行。但2月份緊急狀態的延長使這一時間點變得不可能。
MRTV報導稱，敏瑞告訴國防和安全委員會成員，政府需要採取更多措施來實現穩定和法治，為選舉做好準備。
批評人士稱，在軍方控制的政府領導下，投票既不會自由也不會公平，政府關閉了獨立媒體，並逮捕了翁山蘇姬政黨的大部分領導人。
由於未能根據軍政府今年年初頒布的政黨登記法重新申請，她的政黨與其他39個政黨於3月份被選舉委員會解散。該法律使反對派團體很難對軍隊支持的候選人提出有意義的挑戰。
78歲的翁山蘇姬因一系列主要由軍政府出於政治目的提起的案件而被定罪，目前她正在服刑，總計33年。
（本文依據了美聯社發自曼谷的報導。）
本文經美國之音授權刊登，原文見：緬甸軍政府延長緊急狀態,迫使承諾的選舉再次推遲
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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