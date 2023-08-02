國民黨繼續內戰，但柯文哲意外能幫侯友宜「選到底」？
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全代會前後的時空變化，正好給了金溥聰可操作空間，也給了侯友宜續命機會。一來，民進黨正集中炮火猛攻柯文哲，希望降低柯侯民調差距，避免反綠陣營出現棄保，這等於是讓侯友宜重新擁有爭取「第二名」的門票。
文：劉燕婷
頂著「換侯」呼聲，國民黨在7月23日召開全代會，順利通過對侯友宜的提名。這一發展，昭示朱立倫面對地方派系反對、立委參選人憂慮，依然力保侯友宜的姿態，也是侯友宜競辦執行長金溥聰7月就職以來，勉強維護的階段性成果。
正如筆者此前文章所述，由於民調持續低迷，侯友宜面臨黨內「挺郭派」、「換韓派」、「聯柯派」的挑戰。其中，「挺郭派」結了國民黨中南部地方派系，包括代表雲林張家的張榮味、人稱「花蓮王」的傅崐萁等，此派呼籲重新徵召郭台銘、取代侯友宜；「換韓派」代表人物為國民黨立委鄭麗文，鄭的背後則是不滿侯友宜的部分黃復興勢力，這派主張徵召韓國瑜重出江湖、挽救選情；「聯柯派」則以羅智強等立委參選人為主，主張在選情低迷下與柯文哲的民眾黨進行合作，組成「政黨輪替大聯盟」，甚至隱有「禮讓」柯文哲、取共組聯合政府之勢。
而上述三派看似立場不同，其實展演了國民黨近年一貫的鬥爭邏輯：在情勢緊張下，各山頭勢力只顧眼前利益，而非全黨大局。
其中，「挺郭派」並非真的希望郭台銘參選，而是眼見5月以來民調崩盤，便想借郭的名號拉下不與地方派系往來、向來獨善其身的侯友宜，再推選同樣出身地方、足以抗衡黨中央的「有力諸侯」；「換韓派」則根本沒有得到韓國瑜承諾，更有部分人士是因長期不滿金溥聰，而要借題發揮，看似砲打侯友宜，實則醉翁之意不在酒；「聯柯派」則以北部「小雞」（意指立委參選人）為主，因為這些立委參選人最重視的，往往是自己的短期選舉成績，故其當然樂見藍白合作、甚至主張國民黨「禮讓」柯文哲，因為民眾黨根本提不出像樣的地方立委候選人，不易對其構成威脅，但柯文哲的助陣卻有機會讓北部城市的藍營「小雞」選情上揚。
而7月23日全代會的成功舉行，代表侯友宜在金溥聰強力續命下，暫時抵禦地方派系、黃復興黨部、立委參選人的分頭進逼。但侯友宜能否撐到正式登記的11月，民調與地方派系動態將是關鍵。
各方關注侯友宜民調走勢
觀察全代會後的國民黨，藍營看似上演大團結，其實還是無法驅散內戰煙硝。原因之一，就是各方都在觀望侯友宜的民調走勢。
其中，「挺郭派」看似偃旗息鼓，其實只是轉往台下運作，且仍不放棄「下剋上」的最後可能。其中，雲林的張榮味因為金溥聰在全代會前夕的特意拜訪，沒有再積極策動對朱立倫、侯友宜的公開發難，但花蓮的傅崐萁私下立場依舊強硬，且還傳出其有意動員地方組織，協助郭台銘進行獨立參選連署的風聲。
對「挺郭派」來說，其之所以沒有在全代會上強硬逼宮、提案「換侯」，並不是因為認可侯友宜的總統參選人資格，而是因為郭台銘民調確定墊底，使其暫時喪失高調行動的正當性，此外「挺郭派」也想觀察全代會後的民調慶祝行情，能否真的帶動侯友宜水漲船高。一旦侯友宜真的民調回穩上升、甚至超過柯文哲，那麼地方派系將如同此前5月徵召時，同意黨中央徵召侯友宜，甚至利用自己此前的反對姿態，要求黨中央承諾更多利益分配，以換取自己的倒戈支持，基本上這便是國民黨地方派系的長期生存邏輯；但如果侯友宜民調依舊嚴重墊底，那麼地方派系恐怕不會真正服氣，而是會持續為難侯友宜與黨中央。
而「換韓派」也沒有因為韓國瑜特意出席全代會、與侯友宜「策略性和好」，便就地土崩瓦解。可以觀察到，即便沒有韓國瑜這塊神主牌，「換韓派」中諸如鄭麗文等有力人物，依舊不減對金溥聰、侯友宜的批評，而其考量就與地方派系類似，取決於侯友宜的民調走勢。例如鄭麗文就在全代會後直言，如果一個月後的8月23日，侯友宜的民調依舊落後，卻又想整合柯文哲，「不曉得國民黨有沒有當副的心理準備」，但鄭麗文同時指出，柯侯配其實沒有必要，因為「侯友宜是現任新北市長，不是卸任的，要去當副手有必要嗎？」言下之意，便是如果侯友宜民調持續落後，不如早日換人。
至於「聯柯派」，本來6月羅智強面臨黨紀處分威脅時，就已被迫銷聲匿跡，如今卻因朱立倫全代會上一句「執政大聯盟」口號死灰復燃。帶頭的羅智強尤其明顯，原本已承諾不再倡議「政黨輪替大聯盟」的他，在全代會後又開始大談構想，並表示很感謝朱立倫還自己公道，「政黨輪替大聯盟，我大概一個半月前提出，那時候其實它的概念跟朱立倫主席的非綠大聯盟，或是現在執政大聯盟是一模一樣的概念。可是說實在的話，為什麼要提這個概念，這個概念也是為侯友宜著想。」
羅智強進一步闡釋，自己的構想是規劃一個第三方公正平台，往兩個方向努力。第一是整合型，要在11月20日總統候選人正式登記日之前做，力求整合，民調勝者為正，敗者輔佐；第二是棄保型，也就是如果整合失敗，便力求在1月10日民調封關前10天，進行所謂「在野大決選」，也就是找個公正第三方、民調機構，公布數據讓選民有棄保依據，一切以促成政黨輪替為最高目標。說得更直接，就是不惜鼓勵選民「分裂投票」，在立委層級支持國民黨，但在總統大選層級支持賴清德之後的「第二名」，即便對方不是國民黨候選人。
基本上，羅智強的部份考量與「挺郭派」、「換韓派」類似，也就是看民調決定侯友宜生死，如果侯友宜持續落後，國民黨應該考慮禮讓柯文哲；如果沒有禮讓，就乾脆鼓勵選民棄保。但平心而論，羅智強的提案看似不直接「換侯」，好像相對容易執行，其實可能反是三者之中相對困難的一條路，且在某些情境下，會意外成為侯友宜拉攏地方派系的契機。
侯友宜能不能攏絡地方派系
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL