國民黨繼續內戰，但柯文哲意外能幫侯友宜「選到底」？

文：劉燕婷

頂著「換侯」呼聲，國民黨在7月23日召開全代會，順利通過對侯友宜的提名。這一發展，昭示朱立倫面對地方派系反對、立委參選人憂慮，依然力保侯友宜的姿態，也是侯友宜競辦執行長金溥聰7月就職以來，勉強維護的階段性成果。

正如筆者此前文章所述，由於民調持續低迷，侯友宜面臨黨內「挺郭派」、「換韓派」、「聯柯派」的挑戰。其中，「挺郭派」結了國民黨中南部地方派系，包括代表雲林張家的張榮味、人稱「花蓮王」的傅崐萁等，此派呼籲重新徵召郭台銘、取代侯友宜；「換韓派」代表人物為國民黨立委鄭麗文，鄭的背後則是不滿侯友宜的部分黃復興勢力，這派主張徵召韓國瑜重出江湖、挽救選情；「聯柯派」則以羅智強等立委參選人為主，主張在選情低迷下與柯文哲的民眾黨進行合作，組成「政黨輪替大聯盟」，甚至隱有「禮讓」柯文哲、取共組聯合政府之勢。

而上述三派看似立場不同，其實展演了國民黨近年一貫的鬥爭邏輯：在情勢緊張下，各山頭勢力只顧眼前利益，而非全黨大局。

其中，「挺郭派」並非真的希望郭台銘參選，而是眼見5月以來民調崩盤，便想借郭的名號拉下不與地方派系往來、向來獨善其身的侯友宜，再推選同樣出身地方、足以抗衡黨中央的「有力諸侯」；「換韓派」則根本沒有得到韓國瑜承諾，更有部分人士是因長期不滿金溥聰，而要借題發揮，看似砲打侯友宜，實則醉翁之意不在酒；「聯柯派」則以北部「小雞」（意指立委參選人）為主，因為這些立委參選人最重視的，往往是自己的短期選舉成績，故其當然樂見藍白合作、甚至主張國民黨「禮讓」柯文哲，因為民眾黨根本提不出像樣的地方立委候選人，不易對其構成威脅，但柯文哲的助陣卻有機會讓北部城市的藍營「小雞」選情上揚。

而7月23日全代會的成功舉行，代表侯友宜在金溥聰強力續命下，暫時抵禦地方派系、黃復興黨部、立委參選人的分頭進逼。但侯友宜能否撐到正式登記的11月，民調與地方派系動態將是關鍵。

各方關注侯友宜民調走勢

觀察全代會後的國民黨，藍營看似上演大團結，其實還是無法驅散內戰煙硝。原因之一，就是各方都在觀望侯友宜的民調走勢。

其中，「挺郭派」看似偃旗息鼓，其實只是轉往台下運作，且仍不放棄「下剋上」的最後可能。其中，雲林的張榮味因為金溥聰在全代會前夕的特意拜訪，沒有再積極策動對朱立倫、侯友宜的公開發難，但花蓮的傅崐萁私下立場依舊強硬，且還傳出其有意動員地方組織，協助郭台銘進行獨立參選連署的風聲。

對「挺郭派」來說，其之所以沒有在全代會上強硬逼宮、提案「換侯」，並不是因為認可侯友宜的總統參選人資格，而是因為郭台銘民調確定墊底，使其暫時喪失高調行動的正當性，此外「挺郭派」也想觀察全代會後的民調慶祝行情，能否真的帶動侯友宜水漲船高。一旦侯友宜真的民調回穩上升、甚至超過柯文哲，那麼地方派系將如同此前5月徵召時，同意黨中央徵召侯友宜，甚至利用自己此前的反對姿態，要求黨中央承諾更多利益分配，以換取自己的倒戈支持，基本上這便是國民黨地方派系的長期生存邏輯；但如果侯友宜民調依舊嚴重墊底，那麼地方派系恐怕不會真正服氣，而是會持續為難侯友宜與黨中央。

而「換韓派」也沒有因為韓國瑜特意出席全代會、與侯友宜「策略性和好」，便就地土崩瓦解。可以觀察到，即便沒有韓國瑜這塊神主牌，「換韓派」中諸如鄭麗文等有力人物，依舊不減對金溥聰、侯友宜的批評，而其考量就與地方派系類似，取決於侯友宜的民調走勢。例如鄭麗文就在全代會後直言，如果一個月後的8月23日，侯友宜的民調依舊落後，卻又想整合柯文哲，「不曉得國民黨有沒有當副的心理準備」，但鄭麗文同時指出，柯侯配其實沒有必要，因為「侯友宜是現任新北市長，不是卸任的，要去當副手有必要嗎？」言下之意，便是如果侯友宜民調持續落後，不如早日換人。

至於「聯柯派」，本來6月羅智強面臨黨紀處分威脅時，就已被迫銷聲匿跡，如今卻因朱立倫全代會上一句「執政大聯盟」口號死灰復燃。帶頭的羅智強尤其明顯，原本已承諾不再倡議「政黨輪替大聯盟」的他，在全代會後又開始大談構想，並表示很感謝朱立倫還自己公道，「政黨輪替大聯盟，我大概一個半月前提出，那時候其實它的概念跟朱立倫主席的非綠大聯盟，或是現在執政大聯盟是一模一樣的概念。可是說實在的話，為什麼要提這個概念，這個概念也是為侯友宜著想。」

羅智強進一步闡釋，自己的構想是規劃一個第三方公正平台，往兩個方向努力。第一是整合型，要在11月20日總統候選人正式登記日之前做，力求整合，民調勝者為正，敗者輔佐；第二是棄保型，也就是如果整合失敗，便力求在1月10日民調封關前10天，進行所謂「在野大決選」，也就是找個公正第三方、民調機構，公布數據讓選民有棄保依據，一切以促成政黨輪替為最高目標。說得更直接，就是不惜鼓勵選民「分裂投票」，在立委層級支持國民黨，但在總統大選層級支持賴清德之後的「第二名」，即便對方不是國民黨候選人。

基本上，羅智強的部份考量與「挺郭派」、「換韓派」類似，也就是看民調決定侯友宜生死，如果侯友宜持續落後，國民黨應該考慮禮讓柯文哲；如果沒有禮讓，就乾脆鼓勵選民棄保。但平心而論，羅智強的提案看似不直接「換侯」，好像相對容易執行，其實可能反是三者之中相對困難的一條路，且在某些情境下，會意外成為侯友宜拉攏地方派系的契機。

侯友宜能不能攏絡地方派系