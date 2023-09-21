賴清德提私校學費補助，惹怒了一群付爭鮮的錢吃炙燒生干貝的人

文：許靖

高檔日式料理店 VS 平價壽司店

眾所皆知，大學不屬於國民義務教育，換句話說，儘管鄉民再喜歡以「學店」消遣某些學校像店家一樣，以營利目的經營教育，卻也不得不承認，其實每間大學都是一間「店」。

除了相應成績外，每一位大學生不都是付了錢、申請補助、貸款，才能跨過高等教育的大門，獲得入學資格的嗎？

然而，台灣的「高等學店」有不少奇怪的現象，我們在做的事情基本上是：把比較會考試的放在同一個地方，以低廉的價格，讓他們享受新穎設備、優渥的培育資源；將比較不會考試的放到另一個地方，以昂貴許多的價格、使用較老舊的設施，每人得到更少的資源配給。

平價壽司較便宜，高檔日式料理較昂貴，不同的美食風格有不同的意義與價格；享用越是高級的服務內容，理當要付更多的代價 （多數時候是金錢），再合理不過。

可如今台灣的現況是：有一群人拿只夠付爭鮮的錢吃炙燒生干貝（公立大學）；而另一群人付了炙燒生干貝的價格，卻只吃到一盤爭鮮（私立大學）。

生干貝寵兒生氣了？

所以，現在的情況是，國家的決策者們終於正視問題，準備也拿出錢來幫助不幸被考試機制分配到不合理消費區的人。

只不過，畢竟爭鮮不是他們家開的，對於如何管理、發展的控制權有限；於是，補助那群得捧大把鈔票吃平價壽司的人，是目前他們所能想到的、最快速止痛的方法。

知曉這個新決策後，長久以來飽受國家疼愛、倒貼錢養起來的生干貝寵兒竟然憤怒了。

他們的主張翻譯過來是：「我有資格拿四十元吃生干貝，如此優秀，國家為何不再多補助我？」、「那我辛苦把自己變成討好考試制度的模樣，是為了什麼？不就是為了拿四十元吃生干貝嗎？」「吃不起就不要吃啊（付不起學費就不要上大學）！」

首先得要問的是：補助不合理消費區的人，到底為何會讓其他人憤怒？生干貝寵兒的資源可不會因此少一絲一毫，所以這到底關他們什麼事？

對此發怒的人，大多都有將考試制度視作競爭、比賽的傾向，認為自己是揮汗努力「贏得」比賽的那群，理當奪得「獎賞」；至於另一群「輸掉」比賽的，則得面臨「懲罰」──也就是更貴的學費、更少的資源。

然而，高等教育不是比賽場所，是提供個人學習成長的機構，人人皆有機會在適合的地方就讀/消費；誤將教育當作零和遊戲（註1），才會感覺自己被相對剝奪。



再來，說真的，生干貝寵兒，你能拿四十元吃生干貝主要不是你多優秀，而是我們的國家願意給來自家店的人優惠；想想遠在美國有更多優秀的生干貝仔，可都是要自己付生干貝的錢的（註2）。

能自由選擇自己想吃的，才是真正的正義

說到底，國家自家的高檔日式料理──也就是公立大學，與私校最大的差異和優勢就在於它低廉的學費。

2024將要上路的新政策，以每年3萬5000不無小補的金額稍微拉平學費差距，教育平權間接促使更多學生能適性選擇學校。

換句話說，我們期待正值青春年華的高中生，能夠不必再因為家庭經濟因素，心不甘情不願讀下不想讀的書，只為填選不見得有興趣、但分數剛好落到的公立大學科系；也不必因為選擇了和別人不一樣的道路，就得付出更高昂的代價，或是被「讀不起就不要讀」這類愚蠢挑釁逼退。

身為一個擁有完整權利的自由人，「擇其所愛」應當是毋需多言的，無奈現實總是不圓滿，選擇處處受限是常態。

如今，政府著手處理高等教育的其中一塊缺憾，能夠幫忙的部分盡量幫，已是教育平權的一大躍進。至於長遠的教育改革，那是公私立大專院校共同的問題，並不是一朝一夕能解決的；因此，在那之前，實現高等教育的平權，以及更多的平權，是該持續積極關注的議題。

本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此

原標題：大學本來就是店──學費補助的正義

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航