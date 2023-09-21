賴清德提私校學費補助，惹怒了一群付爭鮮的錢吃炙燒生干貝的人
我們想讓你知道的是
行政院在6月底拍板將補助私立大學學費，此政策也引起不小的討論，部分人認為自己不努力爭取更高的成績進入公立大學，進入「學店」是咎由自取，不然就不要讀。但作者抱持不同看法，學費補助應該是高等教育平權的一種展現，不應該讓付了高級日本料理費用的人，入口的卻是連鎖壽司店的平價壽司。
文：許靖
高檔日式料理店 VS 平價壽司店
眾所皆知，大學不屬於國民義務教育，換句話說，儘管鄉民再喜歡以「學店」消遣某些學校像店家一樣，以營利目的經營教育，卻也不得不承認，其實每間大學都是一間「店」。
除了相應成績外，每一位大學生不都是付了錢、申請補助、貸款，才能跨過高等教育的大門，獲得入學資格的嗎？
然而，台灣的「高等學店」有不少奇怪的現象，我們在做的事情基本上是：把比較會考試的放在同一個地方，以低廉的價格，讓他們享受新穎設備、優渥的培育資源；將比較不會考試的放到另一個地方，以昂貴許多的價格、使用較老舊的設施，每人得到更少的資源配給。
平價壽司較便宜，高檔日式料理較昂貴，不同的美食風格有不同的意義與價格；享用越是高級的服務內容，理當要付更多的代價 （多數時候是金錢），再合理不過。
可如今台灣的現況是：有一群人拿只夠付爭鮮的錢吃炙燒生干貝（公立大學）；而另一群人付了炙燒生干貝的價格，卻只吃到一盤爭鮮（私立大學）。
生干貝寵兒生氣了？
所以，現在的情況是，國家的決策者們終於正視問題，準備也拿出錢來幫助不幸被考試機制分配到不合理消費區的人。
只不過，畢竟爭鮮不是他們家開的，對於如何管理、發展的控制權有限；於是，補助那群得捧大把鈔票吃平價壽司的人，是目前他們所能想到的、最快速止痛的方法。
知曉這個新決策後，長久以來飽受國家疼愛、倒貼錢養起來的生干貝寵兒竟然憤怒了。
他們的主張翻譯過來是：「我有資格拿四十元吃生干貝，如此優秀，國家為何不再多補助我？」、「那我辛苦把自己變成討好考試制度的模樣，是為了什麼？不就是為了拿四十元吃生干貝嗎？」「吃不起就不要吃啊（付不起學費就不要上大學）！」
首先得要問的是：補助不合理消費區的人，到底為何會讓其他人憤怒？生干貝寵兒的資源可不會因此少一絲一毫，所以這到底關他們什麼事？
對此發怒的人，大多都有將考試制度視作競爭、比賽的傾向，認為自己是揮汗努力「贏得」比賽的那群，理當奪得「獎賞」；至於另一群「輸掉」比賽的，則得面臨「懲罰」──也就是更貴的學費、更少的資源。
然而，高等教育不是比賽場所，是提供個人學習成長的機構，人人皆有機會在適合的地方就讀/消費；誤將教育當作零和遊戲（註1），才會感覺自己被相對剝奪。
再來，說真的，生干貝寵兒，你能拿四十元吃生干貝主要不是你多優秀，而是我們的國家願意給來自家店的人優惠；想想遠在美國有更多優秀的生干貝仔，可都是要自己付生干貝的錢的（註2）。
能自由選擇自己想吃的，才是真正的正義
說到底，國家自家的高檔日式料理──也就是公立大學，與私校最大的差異和優勢就在於它低廉的學費。
2024將要上路的新政策，以每年3萬5000不無小補的金額稍微拉平學費差距，教育平權間接促使更多學生能適性選擇學校。
換句話說，我們期待正值青春年華的高中生，能夠不必再因為家庭經濟因素，心不甘情不願讀下不想讀的書，只為填選不見得有興趣、但分數剛好落到的公立大學科系；也不必因為選擇了和別人不一樣的道路，就得付出更高昂的代價，或是被「讀不起就不要讀」這類愚蠢挑釁逼退。
身為一個擁有完整權利的自由人，「擇其所愛」應當是毋需多言的，無奈現實總是不圓滿，選擇處處受限是常態。
如今，政府著手處理高等教育的其中一塊缺憾，能夠幫忙的部分盡量幫，已是教育平權的一大躍進。至於長遠的教育改革，那是公私立大專院校共同的問題，並不是一朝一夕能解決的；因此，在那之前，實現高等教育的平權，以及更多的平權，是該持續積極關注的議題。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：大學本來就是店──學費補助的正義
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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