從「香菜皮蛋豬血糕」到「進擊の巨人」比薩，必勝客如何透過「社交聆聽」挖掘創新機會點？
我們想讓你知道的是
必勝客又推出新口味了！從過往的香菜皮蛋豬血糕，到現在與《進擊的巨人》夢幻聯名的商品，必勝客又再度成功抓住聲量。究竟這當中的秘訣是什麼？台灣必勝客總經理梁家俊先生曾經受訪分享打造爆品的秘訣：
文：劉基欽
2021年6月底必勝客推出一款「香菜皮蛋豬血糕比薩」，產品上市當天「必勝客」的google關鍵字搜尋量超過10萬筆，衝上當日關鍵字搜尋量第一名。而在當時也有許多媒體、藝人、立委及美食部落客等紛紛報導這款比薩，讓許多沒吃比薩的我，也打電話給多家必勝客，希望能訂到這款比薩，但半個月過了，我依然沒訂到。
必勝客透過「社交聆聽工具」挖掘出創新的機會點
當年7月，來自香港的台灣必勝客總經理梁家俊先生，接受《天下雜誌》的專訪，分享他們打造這款爆品的秘訣，其中談到研發與行銷相關的創新做法值得大家一看，請各位進一步閱讀。
在梁總經理的專訪中談到，必勝客是透過社交聆聽工具（social listening），觀察社群平台上對必勝客和競爭者的討論內容，從中挖掘出創新的機會點，而社交聆聽工具就是這一集，筆者想要跟大家分享的主題。
什麼是社交聆聽？與社交監聽有何不同？社交聆聽工具還可以用來做什麼？
社交聆聽是跟蹤特定主題、關鍵字、詞組、品牌等訊息，並透過分析洞察找到商業機會。
那社交聆聽與社交監聽有何不同呢？Networked Insights CEO Dan Neely說：
「監控只是在觀察樹木，而聆聽是在暸望整個森林。」
有些社交聆聽工具專注於聆聽社交媒體平台，例：Facebook，Twitter，Instagram或YouTube等，有些則是從整個網路收集品牌業者想要收集的訊息。
社交聆聽工具的用途非常廣泛，例如：客戶服務、追踪行銷活動的進度、聲譽管理、競爭對手分析，甚至是挖掘產品創新的機會等，就像必勝客所做的一樣。而筆者在近幾年也陸續接觸過許多企業與團隊有運用這個工具，例如幼兒園業者運用Python寫Spider，上幼兒養育相關的論壇，挖掘父母親的留言，從中找到新的幼兒課程開發方向；也有團隊運用來挖掘PTT與Dcard等網路論壇留言，試圖找出網路水軍。
有那些社交聆聽工具可以使用？
其實只要上網搜尋「社交聆聽工具」就有很多的工具，簡單列舉幾個說明如下：
一、 免費的
其實Google Alerts（快訊）就可算是個容易上手且免費的社交聆聽工具，透過它可以追蹤與訂閱感興趣的資訊或新聞，像筆者就至少訂了20幾個關鍵字，例如∶數位轉型、商業模式創新與策略等。它也可以用於監控與管理品牌、網站，強化自身的競爭優勢。另外，也可透過免費的RSS閱讀器設定關鍵字，追踪感興趣的網站與部落格等。
二、 付費的
Brand24是較多網站推薦的社交聆聽工具，它追踪的範圍很廣，除一般社交媒體外，部落格與一般的網站，都在它的涵蓋範圍內。另外，它運用機器學習進行社交媒體情緒分析，讓品牌業者可以了解品牌、產品或廣告，在網路上給大家的感覺如何。
Hootsuite是個歷史優久的社交媒體監控工具，十幾年前筆者在寫以部落格為主題的論文時，就已經存在的工具。它可以協助品牌業者掌控行業的發展趨勢，也可搜集社交媒體的資訊，以便進一步了解受眾。
如果以上介紹的工具都不喜歡，也可以參加像Python或網路爬蟲（Spider）等課程，自已來打造屬於自己的社群聆聽工具。
想要開發新的產品，但是沒有頭緒嗎？從「香菜皮蛋豬血糕比薩」案例中，我們學到透過社交傾聽工具，可以掌握競爭對手與顧客的訊息，並從中挖掘產品創新的機會。
參考資料
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：從「香菜皮蛋豬血糕比薩」案例學創新
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html