從「香菜皮蛋豬血糕」到「進擊の巨人」比薩，必勝客如何透過「社交聆聽」挖掘創新機會點？

文：劉基欽

2021年6月底必勝客推出一款「香菜皮蛋豬血糕比薩」，產品上市當天「必勝客」的google關鍵字搜尋量超過10萬筆，衝上當日關鍵字搜尋量第一名。而在當時也有許多媒體、藝人、立委及美食部落客等紛紛報導這款比薩，讓許多沒吃比薩的我，也打電話給多家必勝客，希望能訂到這款比薩，但半個月過了，我依然沒訂到。

必勝客透過「社交聆聽工具」挖掘出創新的機會點

當年7月，來自香港的台灣必勝客總經理梁家俊先生，接受《天下雜誌》的專訪，分享他們打造這款爆品的秘訣，其中談到研發與行銷相關的創新做法值得大家一看，請各位進一步閱讀。

在梁總經理的專訪中談到，必勝客是透過社交聆聽工具（social listening），觀察社群平台上對必勝客和競爭者的討論內容，從中挖掘出創新的機會點，而社交聆聽工具就是這一集，筆者想要跟大家分享的主題。

什麼是社交聆聽？與社交監聽有何不同？社交聆聽工具還可以用來做什麼？

社交聆聽是跟蹤特定主題、關鍵字、詞組、品牌等訊息，並透過分析洞察找到商業機會。

那社交聆聽與社交監聽有何不同呢？Networked Insights CEO Dan Neely說：

「監控只是在觀察樹木，而聆聽是在暸望整個森林。」

有些社交聆聽工具專注於聆聽社交媒體平台，例：Facebook，Twitter，Instagram或YouTube等，有些則是從整個網路收集品牌業者想要收集的訊息。

社交聆聽工具的用途非常廣泛，例如：客戶服務、追踪行銷活動的進度、聲譽管理、競爭對手分析，甚至是挖掘產品創新的機會等，就像必勝客所做的一樣。而筆者在近幾年也陸續接觸過許多企業與團隊有運用這個工具，例如幼兒園業者運用Python寫Spider，上幼兒養育相關的論壇，挖掘父母親的留言，從中找到新的幼兒課程開發方向；也有團隊運用來挖掘PTT與Dcard等網路論壇留言，試圖找出網路水軍。

有那些社交聆聽工具可以使用？

其實只要上網搜尋「社交聆聽工具」就有很多的工具，簡單列舉幾個說明如下：

一、 免費的

其實Google Alerts（快訊）就可算是個容易上手且免費的社交聆聽工具，透過它可以追蹤與訂閱感興趣的資訊或新聞，像筆者就至少訂了20幾個關鍵字，例如∶數位轉型、商業模式創新與策略等。它也可以用於監控與管理品牌、網站，強化自身的競爭優勢。另外，也可透過免費的RSS閱讀器設定關鍵字，追踪感興趣的網站與部落格等。

二、 付費的

Brand24是較多網站推薦的社交聆聽工具，它追踪的範圍很廣，除一般社交媒體外，部落格與一般的網站，都在它的涵蓋範圍內。另外，它運用機器學習進行社交媒體情緒分析，讓品牌業者可以了解品牌、產品或廣告，在網路上給大家的感覺如何。

Hootsuite是個歷史優久的社交媒體監控工具，十幾年前筆者在寫以部落格為主題的論文時，就已經存在的工具。它可以協助品牌業者掌控行業的發展趨勢，也可搜集社交媒體的資訊，以便進一步了解受眾。

如果以上介紹的工具都不喜歡，也可以參加像Python或網路爬蟲（Spider）等課程，自已來打造屬於自己的社群聆聽工具。

想要開發新的產品，但是沒有頭緒嗎？從「香菜皮蛋豬血糕比薩」案例中，我們學到透過社交傾聽工具，可以掌握競爭對手與顧客的訊息，並從中挖掘產品創新的機會。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：從「香菜皮蛋豬血糕比薩」案例學創新

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航