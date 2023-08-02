消費主義下的「反叛精神」，為何說The 1975在馬來西亞「抗議」是失敗的？

7月21日，馬來西亞Good Vibes Festival音樂節邀請英國樂團The 1975登台演唱。過程中，樂團主唱Matty Healy坦承自己做了一個錯誤的決定，因為事後才得知自己受邀來到一個「規定我們應該和誰做愛的國家」。他批評馬來西亞政府是一群「他媽的笨蛋」，並因此而失去興致。接著，他舉起瓶子喝了口酒，向觀眾表示遺憾，因為「你們並不是政府」，卻要承受那些規定而犧牲聆聽令人振奮的音樂的機會，因此團員們討論以後還是決定來馬演唱。這時候，貝斯手Ross MacDonald走上前來與Matty Healy擁吻，在長達20秒的親吻後，這位主唱才開始演出。

不過，The 1975並沒有完成他們的所有表演。在樂團成員激吻以後，馬來西亞當局即刻腰斬了接下來的所有演出，原定為期三天的Good Vibes Festival音樂節也無法完成餘下兩天的活動。The 1975成員們在隔日離開馬來西亞，他們原來在印尼及台灣的接連表演也遭到取消。

事件自此開始在國外發酵。當The 1975在台灣的演出活動宣告取消以後，台灣網民即在網路上展開劇烈討論，這些言論一方面對演出取消表示惋惜及憤怒，也有人將其歸咎於馬來西亞政府的保守態度，批評馬來西亞政府打壓言論自由，違反人權。然而，這樣看似情理之上的批評，卻很少獲得馬來西亞同志社群及運動家的認同。

馬來西亞社運分子張玉珊就認為Matty Healy在舞台上的展演只是一種「粉紅漂白」（pink washing），利用支持性少數社群權益的言論來整飭自身過去有爭議的形象。張玉珊進一步批評Matty Healy的做法並沒有為馬來西亞的性少數社群帶來實質的助益，反而讓他們陷入更為艱鉅的處境之中：

（Matty Healy）像個屁孩那樣叫囂了過後，拍拍屁股一走了之，誰來承擔他叫囂的後果？不是Matty Healy（本人），不是表演結束後數個小時內就趕緊離開馬來西亞的1975樂團，是我們，生於斯長於斯的LGBTIQ，無法離開自己國家的LGBTIQ，來承擔Matty Healy和1975樂團所帶來的後果。

張玉珊所謂的「後果」，指的是國家加緊對性少數社群的壓制、針對任何文化呈現制定更嚴格的審查制度、加強社會民眾對性少數社群的迫害及歧視。部分讀者或許認為這些「後果」不需要Matty Healy的叫囂來誘發，畢竟馬來西亞政府沒有停止過壓縮性少數社群的生活空間，也持續審查影音媒體、文化展演、商品符號的內容。那麼，為什麼Matty Healy對馬來西亞政府的批評、對同志社群的聲援，無法為那些彷彿立場相近的團體所接受呢？

公共行動的基本條件

如果Matty Healy真心想為性少數群體發聲、作政治訴求，那他可能忽略了公共行動的一些基本條件。

在現代社會中，社會倡議及運動都不是單純的情緒抒發。很少有人能憑藉一時的激憤和慷慨進行持久的訴求及抗爭。成功的社運或倡議必須準確判斷政治機會，也需要掌握合理的行動策略。由於倡議團體往往沒有政治權力，因此必須仰賴特定的機遇來進行動員，這些機遇包括民意、政權的穩定性、政黨間的競爭關係、國家機器動用武力的傾向等等。