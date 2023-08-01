文化部推「享讀福爾摩沙」創新書市，盼青年至獨立書店使用文化幣

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文化成年禮金的整體使用成效，使行政院同意自明年起常態化，且擴大使用範圍至16-22歲，16歲起「一生可用7次」。文化部長指出，明年開始成年禮金將有150萬的使用人口，一年18億的消費市場，可能成為影響實體書店整體營運，甚至是出版產業是否能永續經營的關鍵。
為振興出版產業發展，文化部辦理獎勵實體書店串連創新書市活動，各地書店響應，共計獎勵39案。文化部昨（31）日辦理獲選單位共識營，由文化部長史哲與書市代表宣告全國書市正式起跑。文化部表示，創新書市活動以「享讀福爾摩沙」為主軸，共有數百間書店、出版社、藝文團隊將自7月起的10個月間，接力辦理上百場以閱讀為核心的藝文市集，以及近千場閱讀及藝文推廣活動。
文化部長史哲表示，實體書店扮演著各地重要文化據點的角色，因此，6月6日開放領用的文化成年禮金，文化部特別規劃獨立書店消費「2點加碼1點」的優惠，期盼讓青年朋友能夠就近進行藝文體驗。史哲也提到，以目前的數據顯示，獨立書店的抵用金額一直穩定的維持在整體消費金額的10%。文化成年禮金的整體使用成效，使行政院同意自明（2024）年度起常態化，且擴大使用範圍至16-22歲，16歲起「一生可用7次」。
「常態化的成年禮金將成為營運的日常」，史哲指出，明年開始成年禮金將有150萬的使用人口，一年18億的消費市場，可能成為影響實體書店整體營運、青年閱讀習慣養成，甚至是出版產業是否能長期、永續經營的關鍵。「除了消費端的加碼，更重要的是實體書店在第一線的開拓」，非典型書展、創新書市即是希望透過各地書店的合縱連橫，讓服務、推廣走出書店，以更多的閱讀、討論、講座等實體交流，最終讓大眾「重新走回書店」。
昨日會上邀請文化幣使用獲得不錯迴響的邊譜書店負責人廖英良、見書店店長楊雅萍、現流冊店負責人洪沛澤，分享書店推出的推廣方案，以及吸引年輕人到書店、市集的訣竅。邊譜書店負責人廖英良發現，成年禮金的訊息透過老師、同學間的傳播及社群分享是更有效率的方式，而文化幣確實也發揮了實質的功效，讓平常預算不足的青年朋友，得以入手較高價的套書等。
楊雅萍分享，見書店特別請插畫家林廉恩設計以基隆、書店為元素的閱讀禮袋，鼓勵青年朋友梭哈手上的1200點及加碼的600點文化幣，即可帶走價值共2200元的書及「梭哈禮」閱讀禮袋，再加上原本消費滿200點就可當場抽文化幣的活動，最高有可能放大文化幣價值到2500點以上。這個策略成功讓書店在啟用的第一週，消費額有1/4以上來自文化幣的貢獻。
洪沛澤則提到，現流冊店特別規劃了「有你的包裹請簽收」企劃，以成年禮的概念，邀請在高中、大學生中相當有影響力的作家吳曉樂、朱宥勳及NGO團體法律白話文運動為青年朋友選書，包裹裡包含了給青年朋友的1封信，以及價值1800元以上的選書，目前已收到100多個預購，遠超出預期。
書市活動顧問前南崁小書店店長夏琳分享書店合作、財務管理與分配，夏琳特別提醒「試試看突破同溫層的宣傳方式」，除了原本各家書店的核心客群、粉絲，應該尋找最被在地接受的方式宣傳。樹德科技大學動畫與遊戲設計系助理教授尹立，則以其豐富的經驗分享活動策展行銷，尹立說，「不要為了辦活動而辦活動，重點還是找出自己的獨特性」，藉由書市，實體書店應該詳細分析、瞭解實際的消費者到底是誰，並且針對這些消費者提出消費策略，進而達到最終的目標「將消費者重新引回書店」。
文化部表示，「享讀福爾摩沙」網站即日起同步上線，方便大眾查詢全國書市與延伸活動資訊。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
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為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html