台科大「華夏校區」揭牌，兩校整併關鍵人物解密台灣首例「公私併」

台科大與華夏科大日前通過整併計畫書，華夏透過《私立學校法》退場，再把校產捐贈台科大，台科大並會在過渡期提供華夏科大的學生各項資源。台科大今日在原華夏科大成立「華夏校區」，舉行揭牌活動。

兩校目前已有13項行政團隊的整合計畫，台科大要在華夏校區進駐多個重點特色領域研究中心，分別是「永續電化學能源發展」、「異質整合矽光電晶片研發」、「智慧製造創新」、「技職賦能研究」，還有「產創學院」，和結合7所夥伴學校所建置的「智慧電動車人才培育基地」，台科大表示，會進一步與在地產學共創合作，將台科大華夏校區打造為研發暨人才培育基地。

教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，台科大與華夏科大的整併是國內科技大學首例，面對目前的少子女化，以及國際的激烈競爭、產業的快速發展，經過兩所學校的詳細評估後合併，是教育部所樂見的。

潘文忠指出，教育部會更深入了解這兩校的整併，後續有意願思考整併計畫的學校，教育部也會表示相當的支持。至於未來是否可能透過修法或是獎勵，鼓勵更多學校進行「公私併」，潘文忠表示，公私併所牽涉的議題相當繁複，包含人事、校地等問題，這方面還是要累積更多共識，如果透過修法也未必能夠一步到位。

教育部長潘文忠在典禮前受訪時指出，兩校整合相關的資源後，優秀的師資團隊也可以共同為兩校發展更強的競爭力。

台科大校長顏家鈺說，把合併計畫送到教育部時，教育部做了很多努力，因為公私立學校財務、適用法規、人員薪資怎麼來，都有很多不同的限制，但教育部替兩校找到可以依循的法規，把事情一步一步解決。

搶著要華夏的學校很多，台科大最適合

華夏科大於20多年前涉入弊案，從2002年開始就由教育部派任公益董事及監察人經營。華夏科大現任董事長劉三錡於去（2022）年6月上任，他在致詞時說，華夏董事會成員全部都是公益董事，八成以上擔任過國內公私立大學校長，或是參與高教運作，「董事會完全沒有私心」，他強調董事會所希望的是，透過資源整併促進高教發展。

「華夏科大也不是沒人要」，劉三錡說，搶著要華夏科大的學校很多，但董事會接觸後認為台科大最適合、距離也最近，兩校屬性又非常接近，因此選擇台科大作為整併最主要的對象。而在董事會通過整併後，也向台科大提出幾點條件，包含無條件贈送中和校區給台科大，要求台科大相對全盤接收願意去台科大的教職員；還沒有畢業的學生，台科大也要繼續幫忙照顧。

台科大表示，112學中已有近40位華夏科大教職員轉任台科大，兩校已經是互惠共榮的團隊，結合優勢深化產業鍊結，可以加乘整併效益。

台科大表示，兩校均屬技職體系，地理位置臨近，於今（2023）年4月分別召開校級會議，通過整併計畫書，教育部5月18日核准整併案，台科大、華夏科大董事會及華夏科大於7月24日已完成三方整併契約書的締約。

華夏科大從112學年度起停止招生，預計115學年度結束後停辦，解散清算後，剩餘校產捐贈台科大。過渡期間，新北市中和校區由台科大以無償借用方式使用，華夏科大教職員分年分批轉任台科大。

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核稿編輯：楊士範