2023/08/01,
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緬甸軍政府特赦7000人，知情人士：翁山蘇姬罪名獲特赦但繼續遭軟禁

緬甸軍政府特赦7000人，知情人士：翁山蘇姬罪名獲特赦但繼續遭軟禁
Photo Credit: GettyImages

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緬甸前國務資政翁山蘇姬自2021年2月1日軍事政變後，遭拘禁已兩年半。今天（8月1日）緬甸軍政府以慶祝佛教守夏節為由，特赦7000多名受刑人，其中包括被控5項罪名的翁山蘇姬，但知情人士指出，她將會繼續遭到軟禁。

（中央社）緬甸國營媒體今天報導，軍政府特赦民主派領袖翁山蘇姬所犯其中5罪，知情人士稱，她將繼續遭到軟禁。翁山蘇姬2021年在政變中遭到罷黜並且被監禁，所犯多罪合計遭判33年徒刑。

緬甸國營媒體報導：「國家領導委員會（State Administration Council）主席特赦遭到有關法院判刑的翁山蘇姬。」

綜合路透社和法新社報導，現年78歲、曾獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬因面臨貪汙、非法持有對講機以及違反防疫規定等一系列指控，被判入監服刑33年，上週從監獄移至首都奈比多（Naypyidaw）的一棟政府大樓軟禁。

緬甸廣播電視台（Myanmar Radio and Television）今天報導特赦的消息，但知情人士表示，她將會繼續遭到軟禁。

由於問題敏感而拒絕透露姓名的消息人士說：「她將無法擺脫軟禁的命運。」

翁山蘇姬是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女，她針對長達數十年軍事統治展開大規模抗議活動，而於1989年首次被軟禁。

1991年，她因爭取民主而獲得諾貝爾和平獎，但直到2010年才從軟禁中獲釋。

緬甸官媒：翁山蘇姬獲軍政府特赦

《中央社》報道，緬甸國營媒體今天報導，軍政府為慶祝佛教守夏節而特赦7000多名受刑人，當中包含在2021年政變時被罷黜的文人領袖翁山蘇姬。

報導說：「國家行政會議主席赦免遭法院判刑的翁山蘇姬。」

2021年2月1日凌晨翁山蘇姬與當時她的執政黨「全國民主聯盟」（NLD）其它要員遭緬甸軍方拘禁，形同政變。

當時外媒指出這場突襲式逮捕是趕在緬甸國會新會期開議、2020年11月大選當選者就職前幾小時所發動。翁山蘇姬的全國民主聯盟，2020年在由軍方統治轉移至民選政府後的第2次大選贏得壓倒性勝利，國會476席裡贏得396席，然是緬甸軍方為從緬甸民選政府手中奪權所發動的政變。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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