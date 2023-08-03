國民黨全代會提名侯友宜不是訂於一尊，8月大混戰才正要開始
我們想讓你知道的是
給侯友宜的時間真的不多了，若郭台銘決定獨立參選，並且要跟國民黨魚死網破，力拼棄選侯友宜之後，挾著泛藍共主的身分，跟柯文哲呈現五五波的支持度，或許無國民黨角色的「藍白合」可能形成。那個情況才是真正國民黨的夢饜。
文：楚焱堯
侯友宜在723全代會順利獲得全國黨代表同意，成為國民黨總統候選人。
最大的賣點，當然就是韓國瑜不但出席，兩人還大大擁抱在一起。
其實韓國瑜並非黨代表，無其他黨職，也非縣市長或民意代表，按規定是不用出席的。本來還預計當天要出國，卻臨時決定出席。這算是給了侯友宜很大的面子。
現場也再現了四年前全台灣南北連線的「禿子、燕子跟漢子」的三人合體。
不過，侯友宜之後就會一飛沖天嗎？國民黨的紛紛擾擾就會從此太平了嗎？
筆者覺得不會，而且這還是股票市場常說的，利多落地。
與其說723會變好，不如說723後挑戰才真正開始，可能會更混亂。
2024年國民黨的總統候選人當初的辦法是採用徵召，而非初選。或許很多不熟政治的朋友，不懂兩者的差異。
徵召就是授權某一個單位（通常是黨中央，若地方選舉，可能是地方黨部），提名該單位認為最適合的人選；而初選則是遊戲規則制定好，符合的人都能參選，最後則由支持度（民調）最高的出線。
簡言之，徵召的正當性會比初選更弱，因為沒被徵召的人可以「反指責」徵召單位因人設事，程序不公等等。所以同樣兩次都參加的郭台銘，四年前初選落敗，國民黨內整合問題不大，但這次採用徵召，反而很多國民黨人是站在郭台銘這邊。甚至很多人都用517當天，郭台銘臉書文已經說要支持侯友宜，來想要限制郭台銘的正當性。
但郭台銘真要參選，可以光明正大地說，「徵召不公，參選有理。」按照法律上毒樹果實理論，並無不合理之處。反正他若執意參選，程序是否公平並不重要，只是徵召更容易找藉口造反而已。
換言之，517徵召的侯友宜並不具備黨內代表性，直到723全代會後才算是正式成為國民黨總統候選人。但是如果一個月後，到了8月底，侯友宜的民調依然還在20％上下，可能就是郭台銘篤定9月中獨立參選連署的「勇氣」。這也就是如今被戲稱的「新823砲戰」的戲碼。
其實之前除了郭台銘跟少數議長，幾乎能同框的都同框了，侯友宜一樣沒起色。韓國瑜之前也不是沒跟侯友宜同框過，結果只是衍生成「韓國椅，侯有移」的笑話。難道就723那幾個擁抱，侯友宜就會起飛了嗎？
客觀來說，這不現實。結果應該是小幅提昇，後續仍有待努力。
當然723當天的韓侯互動更熱絡，確實應該日後會提昇一些支持度，但要大幅提昇，並不容易。因為侯友宜的既有形象已經在很多選民心中建立。之前筆者也提過，政客最怕「丑角化」。所以如果其他競爭對手，賴清德、柯文哲，甚至郭台銘，沒有犯太大的政治錯誤，基本上侯是很難超越的。
很多定期調查的民調機構，為了知道723的效應，紛紛改為723之後做調查。第一份出現的是美麗島電子報，還有對藍營最指標的是TVBS也於日前出爐。結果都一樣，侯友宜確實有提昇，但不多，而且依然是老三，而且跟柯文哲有4-5％以上的差距。連TVBS也是如此。
接下來的8月是很關鍵的一個月，這個月會發生以下幾件大事。政局會更混亂，但相對來說也更明朗。（註：本文完稿發布後，果然立刻出了第一件大事，國民黨彰化縣議長謝典林退出國民黨。）
一：可能的總統參選人這個月都會外訪
從7月底的郭台銘訪美、侯友宜、柯文哲都有外訪行程，最重要的是「過境」美國的賴清德（因為賴清德具有副總統身分，所以不能以「訪問」的名義。）
勢必大家都會看，美國是否有壓寶的傾向。而中共是否會針對特定人外訪有採取類似軍演、制裁等動作。可能也會引起所謂的外交大戰。
而其他總統參選人訪問的日本、東南亞等國家會擺出何種規格招待，也是一個看點。
二：國民黨的立委提名最後期限
民進黨的區域立委候選人已經幾乎都確認了，國民黨也預計在8月前確認區域立委提名。究竟在哪幾個區域立委會出現藍白合，一直備受矚目。而被提名的國民黨立委候選人肯定也是想當選的，如果所謂的「黨內母雞」比小雞自己的支持度更低，是否會有集體造反的可能？
而目前傳出的新光公主吳欣盈「被柯文哲退選」，算是一個訊號。
因為吳欣盈明明就是柯文哲現階段能拿得出的幾張好牌之一。吳欣盈的家族背景跟民眾黨的勢力剛好相輔相成，剛好就是在台北市跟新竹市最強（新光集團創辦人跟柯文哲都是新竹人，2020年民眾黨全國得票率最高的就是新竹市），但偏偏這兩個地方跟國民黨的合作關係最深。
當然吳欣盈也有可能到其他選區，因為新竹市立委選舉已成為一級戰區，國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨林志潔、還有時代力量的邱顯智。這些人都是一時之選。所以吳欣盈可能作為「活棋」的角色，反正離登記也還有時間。
8月當國民黨確定區域立委候選人，基本上就可以看出是否「高層內部」有藍白合的趨勢。
三：關鍵9月前的最後一個月
9月中是獨立參選連署的時間。若要連署參選，造勢很重要，肯定不可能在13號才宣布要連署，最晚大概就是8月底9月初的時間點，當然也可能更早。所以侯友宜真的就只有一個月的時間拼民調。
在723全代會確認徵召侯友宜後，金溥聰化身葉問，一個打十個（點名砲轟黨內十個人）。
很多人認為金溥聰這樣是親痛仇快。但筆者倒認為，這對於「侯友宜的操盤手」來說，卻是不得不然的行為。不然侯友宜只是崩得更快。
嚴格說，侯友宜的條件不差，但是就像筆者之前評論過的，侯友宜的調性跟國民黨不合，有興趣的可以參考：從716到723，看國民黨與侯友宜的困境。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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