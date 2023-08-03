國民黨全代會提名侯友宜不是訂於一尊，8月大混戰才正要開始

文：楚焱堯

侯友宜在723全代會順利獲得全國黨代表同意，成為國民黨總統候選人。

最大的賣點，當然就是韓國瑜不但出席，兩人還大大擁抱在一起。

其實韓國瑜並非黨代表，無其他黨職，也非縣市長或民意代表，按規定是不用出席的。本來還預計當天要出國，卻臨時決定出席。這算是給了侯友宜很大的面子。

現場也再現了四年前全台灣南北連線的「禿子、燕子跟漢子」的三人合體。

不過，侯友宜之後就會一飛沖天嗎？國民黨的紛紛擾擾就會從此太平了嗎？

筆者覺得不會，而且這還是股票市場常說的，利多落地。

與其說723會變好，不如說723後挑戰才真正開始，可能會更混亂。

2024年國民黨的總統候選人當初的辦法是採用徵召，而非初選。或許很多不熟政治的朋友，不懂兩者的差異。

徵召就是授權某一個單位（通常是黨中央，若地方選舉，可能是地方黨部），提名該單位認為最適合的人選；而初選則是遊戲規則制定好，符合的人都能參選，最後則由支持度（民調）最高的出線。

簡言之，徵召的正當性會比初選更弱，因為沒被徵召的人可以「反指責」徵召單位因人設事，程序不公等等。所以同樣兩次都參加的郭台銘，四年前初選落敗，國民黨內整合問題不大，但這次採用徵召，反而很多國民黨人是站在郭台銘這邊。甚至很多人都用517當天，郭台銘臉書文已經說要支持侯友宜，來想要限制郭台銘的正當性。

但郭台銘真要參選，可以光明正大地說，「徵召不公，參選有理。」按照法律上毒樹果實理論，並無不合理之處。反正他若執意參選，程序是否公平並不重要，只是徵召更容易找藉口造反而已。

換言之，517徵召的侯友宜並不具備黨內代表性，直到723全代會後才算是正式成為國民黨總統候選人。但是如果一個月後，到了8月底，侯友宜的民調依然還在20％上下，可能就是郭台銘篤定9月中獨立參選連署的「勇氣」。這也就是如今被戲稱的「新823砲戰」的戲碼。

其實之前除了郭台銘跟少數議長，幾乎能同框的都同框了，侯友宜一樣沒起色。韓國瑜之前也不是沒跟侯友宜同框過，結果只是衍生成「韓國椅，侯有移」的笑話。難道就723那幾個擁抱，侯友宜就會起飛了嗎？

客觀來說，這不現實。結果應該是小幅提昇，後續仍有待努力。

當然723當天的韓侯互動更熱絡，確實應該日後會提昇一些支持度，但要大幅提昇，並不容易。因為侯友宜的既有形象已經在很多選民心中建立。之前筆者也提過，政客最怕「丑角化」。所以如果其他競爭對手，賴清德、柯文哲，甚至郭台銘，沒有犯太大的政治錯誤，基本上侯是很難超越的。

很多定期調查的民調機構，為了知道723的效應，紛紛改為723之後做調查。第一份出現的是美麗島電子報，還有對藍營最指標的是TVBS也於日前出爐。結果都一樣，侯友宜確實有提昇，但不多，而且依然是老三，而且跟柯文哲有4-5％以上的差距。連TVBS也是如此。

接下來的8月是很關鍵的一個月，這個月會發生以下幾件大事。政局會更混亂，但相對來說也更明朗。（註：本文完稿發布後，果然立刻出了第一件大事，國民黨彰化縣議長謝典林退出國民黨。）

一：可能的總統參選人這個月都會外訪

從7月底的郭台銘訪美、侯友宜、柯文哲都有外訪行程，最重要的是「過境」美國的賴清德（因為賴清德具有副總統身分，所以不能以「訪問」的名義。）

勢必大家都會看，美國是否有壓寶的傾向。而中共是否會針對特定人外訪有採取類似軍演、制裁等動作。可能也會引起所謂的外交大戰。

而其他總統參選人訪問的日本、東南亞等國家會擺出何種規格招待，也是一個看點。

二：國民黨的立委提名最後期限

民進黨的區域立委候選人已經幾乎都確認了，國民黨也預計在8月前確認區域立委提名。究竟在哪幾個區域立委會出現藍白合，一直備受矚目。而被提名的國民黨立委候選人肯定也是想當選的，如果所謂的「黨內母雞」比小雞自己的支持度更低，是否會有集體造反的可能？

而目前傳出的新光公主吳欣盈「被柯文哲退選」，算是一個訊號。

因為吳欣盈明明就是柯文哲現階段能拿得出的幾張好牌之一。吳欣盈的家族背景跟民眾黨的勢力剛好相輔相成，剛好就是在台北市跟新竹市最強（新光集團創辦人跟柯文哲都是新竹人，2020年民眾黨全國得票率最高的就是新竹市），但偏偏這兩個地方跟國民黨的合作關係最深。

當然吳欣盈也有可能到其他選區，因為新竹市立委選舉已成為一級戰區，國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨林志潔、還有時代力量的邱顯智。這些人都是一時之選。所以吳欣盈可能作為「活棋」的角色，反正離登記也還有時間。

8月當國民黨確定區域立委候選人，基本上就可以看出是否「高層內部」有藍白合的趨勢。

Photo Credit: 中央社

三：關鍵9月前的最後一個月

9月中是獨立參選連署的時間。若要連署參選，造勢很重要，肯定不可能在13號才宣布要連署，最晚大概就是8月底9月初的時間點，當然也可能更早。所以侯友宜真的就只有一個月的時間拼民調。

在723全代會確認徵召侯友宜後，金溥聰化身葉問，一個打十個（點名砲轟黨內十個人）。

很多人認為金溥聰這樣是親痛仇快。但筆者倒認為，這對於「侯友宜的操盤手」來說，卻是不得不然的行為。不然侯友宜只是崩得更快。

嚴格說，侯友宜的條件不差，但是就像筆者之前評論過的，侯友宜的調性跟國民黨不合，有興趣的可以參考：從716到723，看國民黨與侯友宜的困境。