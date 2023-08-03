《八尺門的辯護人》：改編自台灣社會真實命案，三大亮點看見「人權」的省思

文：愛美麗

（本文含有部分劇透）

如果用氣味來比喻《八尺門的辯護人》，我認為前調是氣味嗆辣的胡椒薄荷，令人難以忽略；中調是苦味濃厚卻隱隱透出些許希望的苦橙葉，就算苦也能嚐到回甘的滋味；而後調則是帶有陳腐氣息的穗甘松，濃郁衝擊性地氣味不斷刺激著嗅覺，像臭腳丫悶濕不舒爽，卻能直搗黃龍，戳進時代的最深處，讓人不斷反思生命的意義與價值。

劇情概要

這是一部藉由一樁外籍漁工殺人案，而牽扯出環環相扣社會議題的劇集。包含部落人口凋零、廢死的贊成與反對、官商勾結、移工困境等議題劇，討論著利益糾葛與人權議題的敏感話題。有些也許我們沒有太多的實質感受，但身邊卻不乏出現跟上述有關的真實事件，深深影響我們的生活。

圖片來源：《八尺門的辯護人》

故事來源

這齣劇情有著濃厚的事實背景，原型是1986年的「台灣湯英伸命案」。湯英伸是鄒族原住民，因爲受到不公平的待遇而殺了雇主一家三口，而被判死刑，凸顯出當時原住民的處境。而整齣劇用這樣的概念套用現在的台灣的時空背景，將族群議題延伸到「移工」的角色，讓這部劇的內容更加鮮明，讓觀影人跟著劇情一起心跳加快，甚至在最後一集用了開放式的結局給人無限想像空間。

劇中的三大亮點

演員是核心

這齣劇由馬來西亞的華人李銘順所主演，但他演的卻是一位「阿美族人」。原先以為會因為語言轉換的原因而讓這部劇顯現的有點尷尬，事實證明是我想太多。

李銘順飾演的「佟寶駒」將身分多元的角色與矛盾扮演的真實又立體，在族人之間與自我認同中掙扎，更在正義與事實間徘徊。每一個選擇背後決定的因素極為複雜，身為一位公共辯護人該如何拿捏事情的真相與犯罪的懲罰，在這個角色上完全可以感受到自我掙扎的為難。

而另一位由雷嘉汭飾演的外籍看護「莉娜」更是出人意料的無違和感，尚未瞭解劇情相關資料時，想著這個印尼的演員也太會演了吧！劇組到底是如何溝通的？

沒想到她是一位台灣人，因為本劇的緣故在語言上下了功夫，更找了外籍朋友協助她揣摩角色的精髓，眼神也好，說話也好，甚至是動作，都很難讓人一眼望去能識破他的真實身份，確實為本劇一大亮點。

其他讓本劇更完整與立體的角色包含飾演漁工的范逸臣、漁業大佬的楊烈，或是政黨黨鞭的黃健瑋、法務部長的潘儀君，部落裡的長者懷劭．法努斯、警察蘇達、印尼移工的洪鈺璟、張耀以及其他環繞在本劇之中的配角們，每一個角色都不可或缺，更讓這部劇所探討的議題更加鮮明。

圖片來源：《八尺門的辯護人》

語言是靈魂

這齣劇裡用到的語言包含國語、台語、英語、阿美族語、印尼語、東非爪哇語的語言轉換，聽起來極為複雜，但實際演出卻一點都不違和。甚至還能因為語言與劇情的配搭讓人深入其境，展現不同文化、權力與認同的關係，再透過法院間的角力與判決展現正反兩方的攻防戰。而劇中李銘順的口頭禪是「Holy媽祖」也呈現出整齣劇的多元化與犀利感，多少緩衝了本劇探討的沈重議題。

故事是精髓

到底殺人有沒有罪？精神鑑定對於翻案的可能性與成功率？死刑是否必要？原住民與移工在生活中的弱勢讓人不勝唏噓。整體故事內容緊湊不囉嗦，演出畫面直接不扭捏，戲劇張力飽滿又多元，卻又能在適當的時間點緩和氣氛，減緩劇情壓力與情緒讓人感到壓迫，隨著故事推進而引發更多的關注與期待。

我們是否真正落實「人權」？

這部由原住民湯英伸受雇主迫害而殺人的背景，延伸至東南亞移工的困境是否轉變，在現今的台灣社會裡，有更多思考的關鍵：「在講究人權社會的台灣，對於移工是否真正友善？還是免不了有階級優越？」

相較於雇主或仲介，移工的處境依然艱鉅，面對著護照被沒收、或是生活在極為惡劣的環境依然存在，以移工作為故事的基準，我想更能帶出這齣劇背後思考的問題。

如果2023年上半場必追的台劇是《人選之人-造浪者》，那下半年讓人必追的台劇清單裡，《八尺門的辯護人》更是不可錯過！值得你我花些時間，好好進入生命裡最底層之處，檢視那些環繞在身邊卻鮮少放在檯面上直球對決的議題，深深挖掘，那些時代的洪流如何影響我們而產生的轉變。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：《八尺門的辯護人》微雷觀後感

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九