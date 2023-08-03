《八尺門的辯護人》：改編自台灣社會真實命案，三大亮點看見「人權」的省思
我們想讓你知道的是
你看《八尺門的辯護人》了嗎？劇情藉由一樁外籍漁工殺人案，牽扯出環環相扣社會議題。而在整個故事背後，其實來自1986年真實發生過的社會案件「台灣湯英伸命案」，整部戲劇當中的三大亮點更是不容錯過。
文：愛美麗
（本文含有部分劇透）
如果用氣味來比喻《八尺門的辯護人》，我認為前調是氣味嗆辣的胡椒薄荷，令人難以忽略；中調是苦味濃厚卻隱隱透出些許希望的苦橙葉，就算苦也能嚐到回甘的滋味；而後調則是帶有陳腐氣息的穗甘松，濃郁衝擊性地氣味不斷刺激著嗅覺，像臭腳丫悶濕不舒爽，卻能直搗黃龍，戳進時代的最深處，讓人不斷反思生命的意義與價值。
劇情概要
這是一部藉由一樁外籍漁工殺人案，而牽扯出環環相扣社會議題的劇集。包含部落人口凋零、廢死的贊成與反對、官商勾結、移工困境等議題劇，討論著利益糾葛與人權議題的敏感話題。有些也許我們沒有太多的實質感受，但身邊卻不乏出現跟上述有關的真實事件，深深影響我們的生活。
故事來源
這齣劇情有著濃厚的事實背景，原型是1986年的「台灣湯英伸命案」。湯英伸是鄒族原住民，因爲受到不公平的待遇而殺了雇主一家三口，而被判死刑，凸顯出當時原住民的處境。而整齣劇用這樣的概念套用現在的台灣的時空背景，將族群議題延伸到「移工」的角色，讓這部劇的內容更加鮮明，讓觀影人跟著劇情一起心跳加快，甚至在最後一集用了開放式的結局給人無限想像空間。
劇中的三大亮點
演員是核心
這齣劇由馬來西亞的華人李銘順所主演，但他演的卻是一位「阿美族人」。原先以為會因為語言轉換的原因而讓這部劇顯現的有點尷尬，事實證明是我想太多。
李銘順飾演的「佟寶駒」將身分多元的角色與矛盾扮演的真實又立體，在族人之間與自我認同中掙扎，更在正義與事實間徘徊。每一個選擇背後決定的因素極為複雜，身為一位公共辯護人該如何拿捏事情的真相與犯罪的懲罰，在這個角色上完全可以感受到自我掙扎的為難。
而另一位由雷嘉汭飾演的外籍看護「莉娜」更是出人意料的無違和感，尚未瞭解劇情相關資料時，想著這個印尼的演員也太會演了吧！劇組到底是如何溝通的？
沒想到她是一位台灣人，因為本劇的緣故在語言上下了功夫，更找了外籍朋友協助她揣摩角色的精髓，眼神也好，說話也好，甚至是動作，都很難讓人一眼望去能識破他的真實身份，確實為本劇一大亮點。
其他讓本劇更完整與立體的角色包含飾演漁工的范逸臣、漁業大佬的楊烈，或是政黨黨鞭的黃健瑋、法務部長的潘儀君，部落裡的長者懷劭．法努斯、警察蘇達、印尼移工的洪鈺璟、張耀以及其他環繞在本劇之中的配角們，每一個角色都不可或缺，更讓這部劇所探討的議題更加鮮明。
語言是靈魂
這齣劇裡用到的語言包含國語、台語、英語、阿美族語、印尼語、東非爪哇語的語言轉換，聽起來極為複雜，但實際演出卻一點都不違和。甚至還能因為語言與劇情的配搭讓人深入其境，展現不同文化、權力與認同的關係，再透過法院間的角力與判決展現正反兩方的攻防戰。而劇中李銘順的口頭禪是「Holy媽祖」也呈現出整齣劇的多元化與犀利感，多少緩衝了本劇探討的沈重議題。
故事是精髓
到底殺人有沒有罪？精神鑑定對於翻案的可能性與成功率？死刑是否必要？原住民與移工在生活中的弱勢讓人不勝唏噓。整體故事內容緊湊不囉嗦，演出畫面直接不扭捏，戲劇張力飽滿又多元，卻又能在適當的時間點緩和氣氛，減緩劇情壓力與情緒讓人感到壓迫，隨著故事推進而引發更多的關注與期待。
我們是否真正落實「人權」？
這部由原住民湯英伸受雇主迫害而殺人的背景，延伸至東南亞移工的困境是否轉變，在現今的台灣社會裡，有更多思考的關鍵：「在講究人權社會的台灣，對於移工是否真正友善？還是免不了有階級優越？」
相較於雇主或仲介，移工的處境依然艱鉅，面對著護照被沒收、或是生活在極為惡劣的環境依然存在，以移工作為故事的基準，我想更能帶出這齣劇背後思考的問題。
如果2023年上半場必追的台劇是《人選之人-造浪者》，那下半年讓人必追的台劇清單裡，《八尺門的辯護人》更是不可錯過！值得你我花些時間，好好進入生命裡最底層之處，檢視那些環繞在身邊卻鮮少放在檯面上直球對決的議題，深深挖掘，那些時代的洪流如何影響我們而產生的轉變。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：《八尺門的辯護人》微雷觀後感
延伸閱讀
- 《八尺門的辯護人》故事的真相：發生在2016年的「和春61號」事件是怎麼回事？
- 【小說】《八尺門的辯護人》選摘：各種慘絕人寰的事他都見過，這是唯一一次他近得可以聞到血的味道
- 【專訪】《八尺門的辯護人》作者唐福睿：三十多年什麼都沒改變，對殺戮的執著依舊炙熱而濃烈
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL