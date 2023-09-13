台灣新生兒猝死率連年創新高，防止嬰兒窒息死亡，家長務必記住這些事
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兒科醫學會表示，嬰兒猝死症候群在1個月以下新生兒不算常見，但在2到3個月的發生率較高。而這是可以預防的，首要任務是排除可能造成呼吸道阻塞的因素。台灣兒科醫學會建議：1歲以下嬰兒務必仰睡，且不應與父母同床睡，僅可同房分床睡。同時容易被忽略的是：嬰兒在睡眠時不應佩戴任何飾品，例如護身符或是項鍊。
文：葉立斌（NOW健康）
日前的降低台灣新生兒死亡率研討會中提到，新生兒猝死率連年新高。台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟舉辦「降低台灣新生兒死亡率」研討會，會中指出：新生兒死亡率指每1000名活產嬰兒於28天內死亡數，而嬰兒死亡率為每1000名活產兒在一歲前死亡數，我國這兩項數據連三年上升，高於日、韓。
同時依照統計發現，新生兒、嬰兒等死亡率雙雙創下十幾年來新高記錄，2022年我國嬰兒死亡率為1000分之4.4，創近14年新高，新生兒死亡率1000分之2.8，為近15年最高。根據年齡別的五大嬰兒死亡原因中，在28到364天時，有項死因為呼吸道阻塞。
排除感染而死亡的猝死症候群，多因趴睡造成
兒科醫學會表示，嬰兒猝死症候群在一個月以下新生兒不算常見，但在兩到三個月的發生率較高。而這是可以預防的，首要任務是排除可能造成呼吸道阻塞的因素。台灣兒科醫學會建議：一歲以下嬰兒務必仰睡，且不應與父母同床睡，僅可同房分床睡。同時容易被忽略的是：嬰兒在睡眠時不應佩戴任何飾品，例如護身符或是項鍊。
台灣母乳聯合學會常務理事、長庚醫院兒科資深醫師徐任甫表示，嬰兒猝死症候群是指排除其他疾病的死亡案例。徐任甫醫師進一步說明，在研究後僅能歸納出幾項高風險因素，包含：睡眠姿勢、早產、出生時體重較輕、母親懷孕時吸菸或用藥等。另外，約在出生後二到十二月大之間，較容易發生嬰兒猝死。
預防嬰兒猝死，這件事人人能做到
猝死通常是多種因素的交互作用造成，包含：床鋪過軟，加上父母意識不夠清晰（喝醉或使用影響意識的藥物）時，容易忽略對幼兒的照顧，警戒心較弱，猝死機率大幅提升。
想要預防嬰兒猝死，首要步驟是打造安全環境。徐任甫醫師提醒幾項措施：首先是應讓嬰兒仰睡。過去在國外，多認為讓嬰兒趴睡比較睡得好，結果使得窒息死亡案例增加；隨後歐美各國推出「Back to sleep」運動，推廣讓嬰兒仰躺，才降低猝死數；反之華人的傳統習俗是讓嬰兒仰躺，因此較少發生類似案例。然近年部分父母在乎頭型，讓嬰兒趴睡，反而造成意外。
另外在睡眠時，要避免讓嬰兒睡過軟的床墊，最好是較硬的床墊。當然不應擺放玩偶、被單等物體，以防玩偶或被單不慎蓋住口鼻；另外嬰兒在1歲前不需要枕頭，「我有聽過有家長想給嬰兒用頭型枕，但枕頭容易造成嬰兒頸部往前折，呼吸道不通暢，便容易窒息。」
徐任甫醫師提醒，很多父母習慣在睡眠時，將嬰兒放在父母中間，或是媽媽將嬰兒放在床鋪的靠牆處，這是非常危險的！「小孩可能會翻身，滾到床與牆的交界處。」因此六個月大之前，孩子與父母須落實「同室不同床」，照顧者可睡在另張床上。同時徐任甫醫師醫師提醒，室內溫度不要過熱，美國研究發現：若室溫太高，小孩悶熱，容易猝死；只要做到涼爽、通風即可。
徐任甫醫師尤其要提醒父母，千萬不可在房內吸菸，以及飲酒或使用影響意識的藥物。「過去有項美國統計發現，在週末夜發生意外的機率較高。其發生原因，推測為父母疏於照顧所致。」
另外，徐任甫醫師醫師建議媽媽考慮哺育母乳，因為嬰兒消化較為良好，溢奶、腸絞痛的狀況較少。溢奶、吐奶時可能使嬰兒嗆到，呼吸不順暢。如果嬰兒接受、不排斥，1歲以下可以考慮在嘴巴塞個奶嘴，嬰兒的呼吸道較暢通。
如遇不幸，需照顧家長心理
另方面，一旦家庭經歷嬰兒猝死後，家長們多需要心理、精神上的支持，很容易自責，怪罪自己、怪罪醫師或褓姆。同時若是父母缺乏社會支持，如小媽媽、父母有藥癮等，嬰兒猝死機率偏高。各國政府多會做相當積極的預防與宣導例，如世界衛生組織與兒科醫學會，多積極提出對猝死的預防，以及對家長的教育，同時強調「安全睡眠姿勢與環境」是相當重要的。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：嬰兒猝死可以避免！防嬰兒窒息死亡 家長要記住這些事
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html