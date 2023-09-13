台灣新生兒猝死率連年創新高，防止嬰兒窒息死亡，家長務必記住這些事

文：葉立斌（NOW健康）

日前的降低台灣新生兒死亡率研討會中提到，新生兒猝死率連年新高。台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟舉辦「降低台灣新生兒死亡率」研討會，會中指出：新生兒死亡率指每1000名活產嬰兒於28天內死亡數，而嬰兒死亡率為每1000名活產兒在一歲前死亡數，我國這兩項數據連三年上升，高於日、韓。

同時依照統計發現，新生兒、嬰兒等死亡率雙雙創下十幾年來新高記錄，2022年我國嬰兒死亡率為1000分之4.4，創近14年新高，新生兒死亡率1000分之2.8，為近15年最高。根據年齡別的五大嬰兒死亡原因中，在28到364天時，有項死因為呼吸道阻塞。

排除感染而死亡的猝死症候群，多因趴睡造成

兒科醫學會表示，嬰兒猝死症候群在一個月以下新生兒不算常見，但在兩到三個月的發生率較高。而這是可以預防的，首要任務是排除可能造成呼吸道阻塞的因素。台灣兒科醫學會建議：一歲以下嬰兒務必仰睡，且不應與父母同床睡，僅可同房分床睡。同時容易被忽略的是：嬰兒在睡眠時不應佩戴任何飾品，例如護身符或是項鍊。

台灣母乳聯合學會常務理事、長庚醫院兒科資深醫師徐任甫表示，嬰兒猝死症候群是指排除其他疾病的死亡案例。徐任甫醫師進一步說明，在研究後僅能歸納出幾項高風險因素，包含：睡眠姿勢、早產、出生時體重較輕、母親懷孕時吸菸或用藥等。另外，約在出生後二到十二月大之間，較容易發生嬰兒猝死。

預防嬰兒猝死，這件事人人能做到

猝死通常是多種因素的交互作用造成，包含：床鋪過軟，加上父母意識不夠清晰（喝醉或使用影響意識的藥物）時，容易忽略對幼兒的照顧，警戒心較弱，猝死機率大幅提升。

想要預防嬰兒猝死，首要步驟是打造安全環境。徐任甫醫師提醒幾項措施：首先是應讓嬰兒仰睡。過去在國外，多認為讓嬰兒趴睡比較睡得好，結果使得窒息死亡案例增加；隨後歐美各國推出「Back to sleep」運動，推廣讓嬰兒仰躺，才降低猝死數；反之華人的傳統習俗是讓嬰兒仰躺，因此較少發生類似案例。然近年部分父母在乎頭型，讓嬰兒趴睡，反而造成意外。

另外在睡眠時，要避免讓嬰兒睡過軟的床墊，最好是較硬的床墊。當然不應擺放玩偶、被單等物體，以防玩偶或被單不慎蓋住口鼻；另外嬰兒在1歲前不需要枕頭，「我有聽過有家長想給嬰兒用頭型枕，但枕頭容易造成嬰兒頸部往前折，呼吸道不通暢，便容易窒息。」

徐任甫醫師提醒，很多父母習慣在睡眠時，將嬰兒放在父母中間，或是媽媽將嬰兒放在床鋪的靠牆處，這是非常危險的！「小孩可能會翻身，滾到床與牆的交界處。」因此六個月大之前，孩子與父母須落實「同室不同床」，照顧者可睡在另張床上。同時徐任甫醫師醫師提醒，室內溫度不要過熱，美國研究發現：若室溫太高，小孩悶熱，容易猝死；只要做到涼爽、通風即可。

徐任甫醫師尤其要提醒父母，千萬不可在房內吸菸，以及飲酒或使用影響意識的藥物。「過去有項美國統計發現，在週末夜發生意外的機率較高。其發生原因，推測為父母疏於照顧所致。」

另外，徐任甫醫師醫師建議媽媽考慮哺育母乳，因為嬰兒消化較為良好，溢奶、腸絞痛的狀況較少。溢奶、吐奶時可能使嬰兒嗆到，呼吸不順暢。如果嬰兒接受、不排斥，1歲以下可以考慮在嘴巴塞個奶嘴，嬰兒的呼吸道較暢通。

如遇不幸，需照顧家長心理

另方面，一旦家庭經歷嬰兒猝死後，家長們多需要心理、精神上的支持，很容易自責，怪罪自己、怪罪醫師或褓姆。同時若是父母缺乏社會支持，如小媽媽、父母有藥癮等，嬰兒猝死機率偏高。各國政府多會做相當積極的預防與宣導例，如世界衛生組織與兒科醫學會，多積極提出對猝死的預防，以及對家長的教育，同時強調「安全睡眠姿勢與環境」是相當重要的。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標題：嬰兒猝死可以避免！防嬰兒窒息死亡 家長要記住這些事

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航